桃園市美食「泰美好 Thai Wonderful」，販售好吃的打拋豬肉、綠咖哩、泰式海鮮MAMA麵、椒麻雞、月亮蝦餅、檸檬魚、泰式海鮮酸辣湯、泰式奶茶等品項！重點是餐點只要120元起，價格很親民，口味也很不錯，是高CP值的平價泰式料理！但座位不多，一定要提前預約才會有空位唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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「泰美好 Thai Wonderful」店家資訊 ▋地址：桃園市桃園區國強十街77號 ▋電話：03-370-6611 ▋營業時間：週一至週日11:00-14:00,17:00-21:00（公休日請見店家粉絲團公告）

▲「泰美好 Thai Wonderful」位於國強十街，附近有桃園戶政事務所，辦公完畢也可以來這兒吃東西填飽肚子！

▲在店家斜對面就有一個＂騰彥龍興站停車場＂收費停車場，平日半小時15元、假日半小時20元，收費合理，停好車後走路不到1分鐘就能到店，超級方便！

▲在店家的正對面還有一個小公園，裡面有一些遊樂器材，可以順道帶小朋友來放電！

▲文青風的用餐環境很舒適，不過店內桌數不多，即便平日來用餐也很容易客滿，建議要提前訂位才會到了現場還有排隊候位唷！

【泰美好 Thai Wonderful｜完整菜單】

▲這是「泰美好 Thai Wonderful」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【泰美好 Thai Wonderful｜高CP值泰式小吃】

▲「泰美好 Thai Wonderful」的餐點都是現點現做，值得嘉許的是，他們出餐速度蠻快的，過沒多久整桌餐點就上齊了，挺有效率的👌

【泰式海鮮mama麵150元】

▲這泰式海鮮mama麵炒得很入味，麵條吸附了滿滿的醬汁，口感Q彈，整體吃起來酸酸辣辣的，吃得很過癮！

▲mama麵裡面加入了高麗菜、鴻禧菇、小番茄、花枝、蝦子、淡菜等，用料豐富！這道餐點挺開胃的，炎炎夏日沒什麼食慾的話，來上一份mama麵肯定立馬掃盤阿～

【打拋豬肉飯150元】

▲打拋豬肉飯裡面的飯量和打拋豬肉量都很多，還會另外附上一顆荷包蛋，一旁還有花椰菜點綴！荷包蛋看你想要全熟或半熟，都可以在點餐時告知服務人員！

▲小資族來用餐點這份就夠飽了，打拋豬和白飯搭配的恰到好處，鹹度適中，還蠻好吃的😋

【泰式烤松阪豬220元】

▲泰式烤松阪豬也是店家的招牌品項，我個人吃豬肉也非常喜歡松阪這個部位，因為他吃起來脆脆的，口感就是和其他部位特別不同🥰

▲松阪豬肉吃起來有嚼勁，嫩中帶脆的口感還吃得到肉香味！底部有給很多生洋蔥，再淋上店家特製的酸辣醬汁，搭起來超Match，會讓人一口接一口停不下來😋

【蝦醬空心菜120元】

▲外食族不免要點些青菜，讓這一餐吃得更營養均衡！而空心菜口感爽脆，搭配蝦醬很夠味，吃起來也是挺下飯的！

【金錢蝦餅280】

▲上網爬文發現他們最多人點的其實是厚切的月亮蝦餅，但我個人更喜歡圓滾滾的金錢蝦餅，只要到泰式料理店看到這一道都必點！果然我的直覺也沒有錯🤩

▲這款金錢蝦餅也是店家手工自製的，使用純蝦泥製作不摻其他漿，內餡紮實飽滿，而外層裹上的麵包粉只有薄薄一層，吃起來酥脆不油膩，搭配店家特製的沾醬超美味啦！

【叢林烤牛肉330元】

▲這款叢林烤牛肉是店家的新品，未來也會成為菜單上的常態商品喔！

▲愛吃牛肉的朋友肯定不能錯過，這個烤牛肉的油花佔比恰到好處，口感紮實，可以先單吃品嚐牛肉的原味，再搭配洋蔥和特製的酸辣醬料，吃起來更是對味😘

【泰式奶茶60元】

▲雖然店家有提供免費的開水，但是來吃泰式小吃肯定要配泰式奶茶阿！他們的泰式奶茶大約是少糖的等級，若覺得太甜的朋友，可以跟店家要點冰塊或是自己加水稀釋唷！

【泰奶銀絲卷90元】

▲把泰奶煉乳淋在銀絲卷上，在飯後來份這樣的甜點做收尾，超完美的啦🥰

整體來說，這間「泰美好 Thai Wonderful」斜對面就有停車場，停車相當便利！餐點平價又好吃，個人推薦打拋豬肉飯、金錢蝦餅、泰式烤松阪豬、泰式海鮮mama麵！

店內的環境舒適，比較可惜的是座位不多，很容易就客滿了！但好消息是2023年11月29日「泰美好 Thai Wonderful」的二店要開幕囉！地點就在 桃園市桃園區大德二街1巷1號 ，新店的空間更寬敞，座位數也比較多，歡迎大家去新店用餐捧場👍

「泰美好 Thai Wonderful」店家資訊 ▋地址：桃園市桃園區國強十街77號 ▋電話：03-370-6611 ▋營業時間：週一至週日11:00-14:00,17:00-21:00（公休日請見店家粉絲團公告） ▋官方臉書： 點我看店家粉絲團

***本文感謝”泰美好 Thai Wonderful”邀約,內文為真實感受分享***

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