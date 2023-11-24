小樹長大了，曾經轟動一時的打卡景點皇家薇庭愈來愈美囉～現在正是落羽松紅的季節，整排的落羽松大道駐立在莊敬大池旁，呈現完美的水上倒影，鏡面如畫，隨手拍都像明信片一樣的美，搭配皇家池畔教堂、噴水池、歐式莊園，讓人彷彿置身冬季戀歌韓劇場景，超浪漫的，成為桃園最佳的賞松盛地。

皇家池畔教堂：座落於落羽松大道旁白色水上教堂，哥德式典雅造型加上藍天白雲，唯美而浪漫～

莊敬大池絕美的水上倒影，排列整齊的落羽松在陽光照射下像走入畫中，美的不可思議～影片分享

現在正是落羽松紅的季節，四周靜溢，呈現一種寧靜的美感，感覺很適合拍偶像劇，超浪漫的～

桃園落羽松秘境地點就在皇家薇庭。

想要歐洲莊園婚禮？在皇家薇庭就可以實現，這裡有法式宮廷宴席、純白教堂、大片草原等浪漫因子，滿足你所有的需求～

免飛出國，在台也有像歐式莊園的教堂婚禮。

白色教堂，藍色水池，加上藍天綠地，不管從那個角度拍都美，也太夢幻了吧～

彷彿來到世外桃源，在這裡我們可以遠離塵囂、忘卻煩惱，感受大自然的美好～

皇家薇庭唯美落羽松大道，走在其中，浪漫至極，跟我一樣不想人擠人的可以來這，感受一下無人的落羽松秘境。

幽靜的落羽松秘境，漫步在其中，唯美的畫面讓人好忘憂～

身為桃園人好幸福，不用跑遠，在自家附近就有如此美麗的落羽松步道可欣賞。

皇家薇庭婚宴會館：桃園巿桃園區莊敬路二段369號 電話：03-3029222；營業時間：11:00-21:00

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