2023 首度二訪餐廳 吧啦吧啦小餐館 Blah Blah Bistro – 台中必吃美食餐酒館推薦口袋名單之一

【吧啦吧啦小餐館】二訪心得

怎麼說呢，如同俗諺說，只有「任何人都會說謊；只有錢不會說謊」。如果我不喜歡，怎麼可能二訪還特地寫文分享呢。初訪的時候可以說是開箱踩點，二訪心得則是因為剛好在台中不知道吃甚麼，立刻拿出收藏已久的口袋名單。這次的體驗比上次更棒，餐點好吃我就不多說了(不好吃我二訪幹嘛XD)，店家環境整個大更新。除了空間變得更加寬敞之外、有射飛鏢、更有投影機等設備。這次的裝潢比較像是，餐點測試完大家都能接受，也有穩定客源之後，再來就是把設備升級。大推有體育賽事或節慶的時候來這邊過，但可以留一個跨年夜的時間給我嗎，我想來XD。

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【吧啦吧啦小餐館】環境簡介

吧啦吧啦小餐館整體設計可以說是經典的美式居家風格，撇除外牆如原始店面一樣的黃色貨櫃屋之外，內部更是將美式風格風格發揮到極致。

這次的更新，更是將美式塗鴉風格發揮的淋漓盡致。

店家更備有投影機可觀看球賽和飛鏢機可以玩，設備上更加完整。

【吧啦吧啦小餐館】特色一覽

通常造訪的餐廳，很少有會讓我想把特色一覽這個欄位拉出來介紹，而吧啦吧啦小餐館做到了。吧啦吧啦小餐館居然有提供雪茄的服務，讓你可以在飲酒的同時，啜幾口雪茄彷彿一秒身處法國街頭。

【吧啦吧啦小餐館】餐點評價

再說餐點之前，不妨就來說說吧啦吧啦的全新設備「生啤機」吧。還記得上次來的時候還沒這麼厲害，這次再訪當然要點個生啤來喝!

。花生狂熱熔岩牛肉堡。

比起店名吧啦吧啦小餐館，他們家的菜單名稱倒是很中規中矩(?，至少我是可以從名稱上看出餐點內容有甚麼XD。首先先來介紹花生狂熱熔岩牛肉堡吧，這款是我一看到他菜單上的圖片，立刻被吸引。滿到溢出的花生醬包覆了厚實的牛肉排，一口咬下爆裂過癮。牛肉排本身是棉花糖的口感，入口後真的超過癮。而花生狂熱熔岩牛肉堡不僅僅是花生醬的味道，牛肉排本身也有燒烤醬，而兩者醬汁搭配的非常調和，沒有誰過於搶眼。漢堡皮則是烤的焦香味十足卻不過乾，無庸置疑的這款是我今天的MVP。

*備註：漢堡皮的部分，可自由搭配竹炭或原味麵包。

。美式培根薯牛堡。

同行友人有選擇障礙，在經過一番廝殺之後，選了美式培根薯牛堡來吃吃看。主要是因為他本身是美式漢堡控，而美式餐點最經典的不外乎培根、牛肉排與薯餅等元素。這款薯牛堡麵包皮我們選擇原味，主要是想吃吃看兩種麵包吃起來差異性。竹炭和原味漢堡麵包吃起來口感差不多，唯一的差別大概是竹炭有淡淡的炭香，而原味則是奶香味較足。美式培根薯牛堡的調味較為清爽，個人覺得很適合女生吃，不妨帶女友來的時候點這款給她吃吃看，比起燒烤醬的直接，女生會喜歡這種清爽的感覺。

。海鮮青醬義大利麵。

海鮮青醬義大利麵我們兩人大概是瘋了才會再點。一開始是因為習慣北部的餐點分量較少，深怕吃不飽才會再多點了義大利麵來分著吃。海鮮義大利麵從照片上可以看到海鮮幾乎要蓋滿整個義大利麵，可以說是非常的豐富。青醬調味的剛剛好，不會讓人害怕，吃完嘴裡還會有回甘的感覺，麵條則是烹煮的算有口感，整體吃起來飽足感十足。

P.S. 小鳥胃的各位，建議一人點一個主餐即可，請勿像我們一樣兩人點三主餐…。

【吧啦吧啦小餐館】店家資訊

名稱：吧啦吧啦小餐館

時間：17:30-00:30 (六日公休)

電話：0906-153132

地點：436台中市清水區港新五路與號四維路二段交叉口

【吧啦吧啦小餐館】地理位置 / 怎麼去

吧啦吧啦小餐館位於台中梧棲漁港旁，也就是台中三井outlet旁，開車僅須10分鐘車程。由於位於漁港旁，推薦的前往方式為自行開車，以下提供自行開車的方式給大家參考：

。北往南向：150-清水 交流道下 行駛10-15分即可抵達。

。南往北向：154-梧棲 交流道下 行駛10-15分即可抵達。

【吧啦吧啦小餐館】停車位置

吧啦吧啦小餐館位於港新五路與號四維路二段交叉口，旁邊巷子都是白線，所以停車來說非常方便。

【吧啦吧啦小餐館】價位 I 價目表 I 菜單一覽

吧啦吧啦小餐館漢堡價位落在260-300元；炸物140-180元；生啤則是200左右，整體價位來說不算太貴，份量上女生吃可能會有點飽，只好出動男朋友幫忙了XD。