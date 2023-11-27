假日午後悠閒時光，來上一碗甜品，就是生活中的小確幸。這天來到龍潭生意非常火爆的：澎湃豆花(龍潭店)。內用及外帶都要候位等待。幸好這裡環境佈置精緻，讓喜歡拍照的人可以先好好大拍特拍一番。藉此忘了等待的時間要很久。一起來看看這間龍潭實力派的網美豆花店食記。好吃大碗、價錢便宜、內用吃完免費續加！實在太超值太喜歡！
澎湃豆花(龍潭店)-店面外觀
位於龍潭中豐路上
斜對面就是龍潭知名的怪怪屋
這裡因為生意太好
所以更加無法隨意亂停車
很容易被檢舉
內用的話可以至店家對面的停車格停放
或是在這附近繞一下找車位
假設真的都找不到的話
可能直接改成外帶會比較快速
店外觀很吸引人多看幾眼
是現在很流行的網美風格
種了大量的綠色植栽
在這裡拍照很漂亮
想不到非用餐巔峰時間也是這麼多人
這已經是菲姐造訪的第N次了
因為實在是太喜歡這家店
所以常常想吃豆花時
就來這裡吃
每一個角落都有精心佈置
都很好拍照
隨便拍都能感覺很有意境
澎湃豆花(龍潭店)-菜單
不管是冬天還是夏天來這裡
都可以吃到冰品、熱甜湯
冬天還有暖呼呼薑茶系列可以選擇
讓我們大家吃了不怕寒冷
冬天還有燒仙草、大湯圓系列
真的是很豐富
冷熱都有
也符合一年四季想吃甜湯的胃
餐點分享
料多多又大碗
讓人一吃就喜歡
這2碗分別是
招牌嫩豆花 (紅豆+大豆+芋園)
嫩仙草 (小薏仁+招牌粉粿+芋園)
點餐完畢後
要把明細留著
店家會叫號
憑著明細取餐
能夠吃到這麼一大碗
料又這麼多的豆花及仙草
實在是很划算
價錢只需要60元/碗
內用還可以免費續加
真的會讓甜品控的人們為之瘋狂
這碗是招牌嫩豆花
料超級多
芋園很Q
吃的時候能體驗到芋頭香氣
也是我們喜歡的芋園軟硬度
紅豆則是吃起來綿綿的
呈現軟綿的口感
與豆花搭配吃起來很棒
挖開最上層滿滿的料之後
就能看到招牌嫩豆花了
豆花非常軟嫩
甜湯的部份則是微甜感
不會太甜
今天莫名的想吃嫩仙草
於是點了這一碗來吃
仙草非常Q彈
而且一樣是份量給的很多
有種吃不到盡頭的錯覺
菲姐來到這裡必點的項目就是：招牌粉粿
有夠大一塊的粉粿
整碗裡面大約有4-5塊
對於愛吃粉粿的人來說實在是太棒了
粉粿本身沒有什麼味道
但是它又跟任何甜湯很百搭
這是菲姐最喜歡的配料之一
也蠻推薦店家的小薏仁
煮的非常Q
口感就像小顆珍珠一樣Q
以前我不太喜歡吃薏仁
因為印象中都是粒粒分明又有點硬的薏仁口感
但是來這裡偶然吃到一次小薏仁後
就徹底喜歡上這種QQ的小薏仁口感
而且它是天然食材
吃多也比較不會胖
也比較安心
澎湃豆花(龍潭店)-內用續加
只有內用才有的免費續加服務
僅限嫩豆花、仙草、呷甜甜系列
大家可以撥空來這裡內用品嚐
渡過一個愉快的午後時光
澎湃豆花(龍潭店)-用餐環境
店內裝潢的也很漂亮
怎麼拍都很好看
連外帶也是需要等待
澎湃豆花真的是龍潭目前生意最好的豆花店
實在很厲害
店內每一個小角落都有不同的綠色植物
讓整間店更加充滿生意盎然的氛圍
很可愛的小區域
也有一些趣味裝飾
澎湃豆花目前在龜山林口店也有新開一間店
桃園地區的朋友真的很幸福
能吃到這麼超值美味的甜品
不管造訪幾次
來這裡用餐總是吃的很開心
也讓菲姐都會帶朋友一起來用餐
身邊朋友吃過都蠻喜歡的
以上就是澎湃豆花食記分享
喜歡吃甜品的朋友
趕緊來品嚐
以上推薦給大家
澎湃豆花(龍潭店)-店家資訊
名稱：澎湃豆花 龍潭店
地址：桃園市龍潭區中豐路中山段81號
營業時間：週一至週六11:00-20:00、週日11:00-17:00
電話：03-4893866