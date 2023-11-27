假日午後悠閒時光，來上一碗甜品，就是生活中的小確幸。這天來到龍潭生意非常火爆的：澎湃豆花(龍潭店)。內用及外帶都要候位等待。幸好這裡環境佈置精緻，讓喜歡拍照的人可以先好好大拍特拍一番。藉此忘了等待的時間要很久。一起來看看這間龍潭實力派的網美豆花店食記。好吃大碗、價錢便宜、內用吃完免費續加！實在太超值太喜歡！

澎湃豆花(龍潭店)-店面外觀

位於龍潭中豐路上

斜對面就是龍潭知名的怪怪屋

這裡因為生意太好

所以更加無法隨意亂停車

很容易被檢舉

內用的話可以至店家對面的停車格停放

或是在這附近繞一下找車位

假設真的都找不到的話

可能直接改成外帶會比較快速

店外觀很吸引人多看幾眼

是現在很流行的網美風格

種了大量的綠色植栽

在這裡拍照很漂亮

想不到非用餐巔峰時間也是這麼多人

這已經是菲姐造訪的第N次了

因為實在是太喜歡這家店

所以常常想吃豆花時

就來這裡吃

每一個角落都有精心佈置

都很好拍照

隨便拍都能感覺很有意境

澎湃豆花(龍潭店)-菜單

不管是冬天還是夏天來這裡

都可以吃到冰品、熱甜湯

冬天還有暖呼呼薑茶系列可以選擇

讓我們大家吃了不怕寒冷

冬天還有燒仙草、大湯圓系列

真的是很豐富

冷熱都有

也符合一年四季想吃甜湯的胃

餐點分享

料多多又大碗

讓人一吃就喜歡

這2碗分別是

招牌嫩豆花 (紅豆+大豆+芋園)

嫩仙草 (小薏仁+招牌粉粿+芋園)

點餐完畢後

要把明細留著

店家會叫號

憑著明細取餐

能夠吃到這麼一大碗

料又這麼多的豆花及仙草

實在是很划算

價錢只需要60元/碗

內用還可以免費續加

真的會讓甜品控的人們為之瘋狂

這碗是招牌嫩豆花

料超級多

芋園很Q

吃的時候能體驗到芋頭香氣

也是我們喜歡的芋園軟硬度

紅豆則是吃起來綿綿的

呈現軟綿的口感

與豆花搭配吃起來很棒

挖開最上層滿滿的料之後

就能看到招牌嫩豆花了

豆花非常軟嫩

甜湯的部份則是微甜感

不會太甜

今天莫名的想吃嫩仙草

於是點了這一碗來吃

仙草非常Q彈

而且一樣是份量給的很多

有種吃不到盡頭的錯覺

菲姐來到這裡必點的項目就是：招牌粉粿

有夠大一塊的粉粿

整碗裡面大約有4-5塊

對於愛吃粉粿的人來說實在是太棒了

粉粿本身沒有什麼味道

但是它又跟任何甜湯很百搭

這是菲姐最喜歡的配料之一

也蠻推薦店家的小薏仁

煮的非常Q

口感就像小顆珍珠一樣Q

以前我不太喜歡吃薏仁

因為印象中都是粒粒分明又有點硬的薏仁口感

但是來這裡偶然吃到一次小薏仁後

就徹底喜歡上這種QQ的小薏仁口感

而且它是天然食材

吃多也比較不會胖

也比較安心

澎湃豆花(龍潭店)-內用續加

只有內用才有的免費續加服務

僅限嫩豆花、仙草、呷甜甜系列

大家可以撥空來這裡內用品嚐

渡過一個愉快的午後時光

澎湃豆花(龍潭店)-用餐環境

店內裝潢的也很漂亮

怎麼拍都很好看

連外帶也是需要等待

澎湃豆花真的是龍潭目前生意最好的豆花店

實在很厲害

店內每一個小角落都有不同的綠色植物

讓整間店更加充滿生意盎然的氛圍

很可愛的小區域

也有一些趣味裝飾

澎湃豆花目前在龜山林口店也有新開一間店

桃園地區的朋友真的很幸福

能吃到這麼超值美味的甜品

不管造訪幾次

來這裡用餐總是吃的很開心

也讓菲姐都會帶朋友一起來用餐

身邊朋友吃過都蠻喜歡的

以上就是澎湃豆花食記分享

喜歡吃甜品的朋友

趕緊來品嚐

以上推薦給大家

澎湃豆花(龍潭店)-店家資訊

名稱：澎湃豆花 龍潭店

地址：桃園市龍潭區中豐路中山段81號

營業時間：週一至週六11:00-20:00、週日11:00-17:00

電話：03-4893866