「五稜郭」是北海道函館非常著名的景點，在江戶時代末期由德川幕府在箱館(現函館)郊外建造的星形要塞堡壘，因為周圍都是河水環繞平時是易守難攻的城堡，必須到冬天河水結冰才有幾乎進攻，不過隨著江戶開城而漸漸失去作用，也在1914年改建為五稜郭公園，成為函館市民的旅遊景點，旁邊的五稜郭塔可以直接一覽五稜郭五芒星的壯觀場景，到春天更是有名的賞櫻勝地，因為星型一圈都是櫻花樹，盛開時非常漂亮，可惜我們是秋天來沒辦法目睹到如此光彩。

景點資訊

五稜郭 名稱 : 五稜郭公園&五稜郭塔

電話 : (+81)138-51-4785

地址 : 北海道函館市五稜郭町43-9 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 09:00-18:00

官方網站 : 函館五稜郭塔

五稜郭塔門票 : 大人1000日元，國高中生750日元，小學生500日元

地點就在函館市區裡面，如果是搭乘JR可以到 五稜郭 站下車，步行時間大約35分鐘，也可以轉搭公車時間約25分鐘左右。還有市區電車可以搭到 五稜郭公園前 站下車，再步行12分鐘就可抵達

五稜郭跡

從地圖上就能知道這座五芒星的遺跡跡每一角都是對稱的，加上又被列為北海道遺跡，更能顯現出這座古城的意義

當天的天氣是多雲到晴，有陽光的地方氣溫大約20度左右加上徐徐涼風非常舒適

二之橋

我們是從「五稜郭塔」前面的「二之橋」進入到五稜郭公園的城內，四周一圈都是河水環繞

整個五稜郭公園只有兩座橋可以進出，一座是「二之橋」，另一座在正對面的「裏門橋」，這也是五稜郭以前易守難攻的原因，河水讓一般扛著厚重盔甲的武士不易游泳上岸，只能從唯二的兩座橋進攻

半月堡

「半月堡」是五稜郭作為要塞很重要的攻防區域之一，當時原本是要五邊各建一座，不過隨著其他國家威脅減弱就只有建造這一處而已

雖然現在看過去只是一個小山丘的樣子，不過在當時後卻是一個很好埋伏敵軍的位置

門番所跡

「門番所跡」穿越二之橋後的一座大門，現在因為是觀光景點白天會直接開啟讓大家免費入城參觀

走進來後左側就能看到以前遺留下來的城牆遺跡

一進來就能看到攀滿白籐的走廊，雖然不是開花季但呈現出的是綠蔭盎然的生機

因為纏繞性很強，走在棚架裡面幾乎不太會曬到太陽，反而十分涼爽

裡面有些植物會額外圍起來，因為是年紀非常大的老植物，但到春天盛開的樣子完全不輸給其他株

箱館奉行所

「箱館奉行所」是位在整座五稜郭公園的中間，也是一座見證歷史故事的建築

從遠處看非常壯觀，雖然經過時間推移有整修過，但依然散發出時代的氣息

整棟建築幾乎都是用木材建造而成，如果要入內參觀記得不可以錄影但可以拍照

四周的植株都非常高大茂盛，在風的吹拂下不斷擺動發出沙沙聲

很難想像現在是身在函館市區哩，走出這裡四周都是都市的建築，但在這裡彷彿就是世外桃源

五稜郭塔

逛完五稜郭公園後就準備前往「五稜郭塔」參觀，白色一座矗立在旁邊非常壯觀

門票的部分大人原本是1000日元，但因為我們是跟團有團體優惠9折，一個人是900日元

搭乘電梯到觀景台時，電梯內會有燈光變化非常漂亮，購票時也會提供中文的導覽說明

從電梯出來第一眼看到的就是五稜郭公園的五芒星模型

再往旁邊的窗外望出去就能直接對比真正的五稜郭公園，公園外就是函館市區的建築

景觀台內有許多歷史小模型，每一個場景都是不同的時間現發生的情況

連冬天的景象都呈現出來，很難想像在寒冬還要出來巡邏，以前的保暖衣物也沒有現在多

從旁邊的馬路當分水嶺，左邊是五稜郭塔右邊是函館市區，完全不像是在同一個區域的景色

牆上還有以前幕府軍的階級表，現代的日本警察階級制度就有點像這個的縮影

其中一邊的角落有歡迎招牌，這也是五稜郭塔一個適合拍照打卡的位置，陽光灑進來外面的景色非常漂亮

每個場景的模型旁邊都還會有故事的介紹，讓大家知道當時候的時空背景

右邊是各國語言的介紹，左邊還有簡易的插圖非常有趣

天氣好的時候從五稜郭塔西南側看出去，可以清楚看到函館山的景色

很多旅行團主打的函館百萬夜景就是從函館山上的展望台觀賞整個函館市區

準備下樓前看到五稜郭塔的模型，整座塔高度是107公尺，在函館市是非常高的建築

因為周邊的建築物高度幾乎都差不多，更能凸顯五稜郭塔在這裡的高度地位

往下走一層是小吃部和販賣部，抵達之前會有一小區的透明玻璃區

站在上方往下看去就是一樓平地，讓人不得不深吸幾口氣

小吃部主要是賣冰淇淋跟飲料為主，來北海道幾乎天天一支冰淇淋，不管天氣多涼都想吃

最後選擇櫻花冰淇淋(Sakura Ice Cream)，粉紅色的顏色真的十分討喜，吃起來有一股淡淡的花香，唯一不變的就是北海島牛奶濃厚的奶香味

販賣部有滿多五稜郭塔展望台的限定商品，如果有喜歡可以買一個當作紀念

還有函館伴手哩，餅乾是座城五稜郭公園的星型造型

搭電梯回到二樓走出來是休息區，當天是假日人潮非常多

從上往下拍大廳，整個設計都是白色風格，如果在冬天下雪的季節會非常搭

結語

市區的古蹟只有一線之隔，過馬路之前是市區，過馬路後就彷佛置身在幕府時代，雖然城堡主體已經不復存在，但走在五芒星的區域內還是可以感受到時代的歷史跟變化，佩服前人的打造堡壘的技術跟觀察力，讓我們現在可以欣賞到如此雄偉的場景，個人喜歡的方式先逛完五稜郭公園再到五稜郭塔參觀，如果時間允許可以盡量待到傍晚6點結束營業的時間再離開，就能欣賞函館市區跟五稜郭公園從白天到傍晚的變化，甚至可以看到夕陽餘暉灑在整座公園上。