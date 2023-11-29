#士林天母中式料理台菜中餐廳
【大為廚坊】
隱藏在天母巷弄裡，開業3年多不起眼的餐廳，
店內僅有七張桌，建議要預訂！
食材挑選與處理新鮮講究，
有做工繁複的功夫菜，也有令人暖心的家常菜，
每一道都非常好吃，
完全能感受到大為廚房掌廚烹飪手藝的真才實學，
吃過外帶完全被他迷惑了，
從外帶吃到內用，再吃到12人合菜，
一次比一次更好更感動，
是回訪率100%的好店！
【大為廚坊】
- 地址：台北市士林區天玉街38巷9-1號
- 交通：捷運石牌站，步行23分鐘
- 電話：02 2871 7766
- 營業時間：11:28-14:28、17:18-21:08 (週一店休)
- FB：大為廚坊
▼門面充滿綠意，店內僅有七張圓桌，
裝潢乾淨簡約卻不簡陋
只有7張桌，多以圓桌主為，
廚房打理得超乎想像的乾淨，
能感受到店家自我要求甚高。
【大為廚坊菜單】
招牌菜、雞湯、鍋物、海鮮價位稍高但份量很足；
家常菜價位多以$350~$580居多，
每日黑板菜色，是選用當季食材的私房菜色，非常推薦！
(大為廚坊菜單)
【招待熱茶】
【川香老皮嫩肉】$230
酥酥的老皮嫩肉，
外皮吸附上了店家特調醬汁
變得綿綿嫩嫩的，超咕溜~
口味稍鹹但也下飯❤️
【香煎爆蛋小卷】$580
大為廚坊必點推薦！
原以為只是單純的煎小卷
沒想到還有蔥段、辣椒、蒜片的提味與陪襯，
真想來杯啤酒啊！
小卷是先炸過再炒帶著醬香與焦香，
裡頭滿滿的小卷原生卵，誠意十足，
混搭著吃每一口都在飛舞！
【醬焗四季豆】$300
水份和脆度都沒有流失，
咬起來是有磨擦感那種青脆度的
搭上鹹香有味的肉末碎，
有炸到精髓中的好吃！😋
【香干牛肉絲】$360
別小看這道干絲，
光是將牛肉與豆干切成大小平均的細條，
就需要很多的細心及耐心，
這也是為什麼大為的干絲就是比別人細膩一些，
而且醬汁的層次感也比別人豐富，
不僅下飯，還能感受到它細緻好吃的口感，
夾在荷葉餅裡更是別有一番滋味！
【紫蘇梅汁小排骨】$420
排骨保留糖醋蜜汁酥脆外皮口感，
裡頭的肉不肥膩也不乾柴，
而且都已去骨，肉量很實在又夠味！
糖醋感溫和，沒有惱人的刺鼻味，
滋味感拿捏得恰到好處！
【川椒腸旺臭豆腐】$380
有麻有辣，但香氣少了一些，
裡面放了臭豆腐、大腸、小腸，
還有秘密武器酸鹹菜
這道反而外帶回家隔天更入味好吃。
【白菜魯小獅子頭】$580
這個「白菜魯小獅子頭」一點也不魯小，
做得像肉丸子的迷你版獅子頭，
白菜滷得熟透，還有蝦米、香菇的提鮮，
它的湯頭第一口就讓人驚豔，
喝一口就被這天然鮮甜給收服了！
神級好吃令人難忘，必點！
【野生紅條-川式豆腐】$1980
太驚訝了‼️太驚訝了‼️
這尾麻婆豆腐魚神級下飯，
而且一道可以扺兩道吃！
帶有一點辣度，但在麻辣之餘，豆辦醬味更為出色
紅條魚白透極為鮮美，肉質100%鮮嫩，
卻沒有被麻婆豆腐的辛口給掩蓋，
一吃難忘，必點！
【梨山菠菜】(招待)
這盤是老闆娘招待的，
因為這時侯正是高山菠菜最好吃的季節，
翠綠得像綠寶石般，吃起來青脆鮮爽！
【避風塘炸蝦】$780
這道非常好吃，必點！
酥香脆且不油膩，超涮嘴又下酒，
已去頭去腳，可以整尾帶殼吃下肚！
▼以下為十人合菜食記▼
一桌$28,800+10%/12人
大家都吃得好開心~
問我哪道菜好吃？
四個字「無可挑剔」！
【冷盤三拼】
烏魚子、五味鮑、蒜蚵
【熱盤三拼】
香煎爆蛋小卷、老皮嫩肉、香干牛
【招牌砂鍋燉土雞】
大白菜滿鋪的的清甜雞湯，
都說是招牌了，值得等候！
【元蒜紅燒馬頭魚】
讓我念念不忘的好滋味
馬頭魚肥美，紅燒醬汁鮮美，
一口都不想放過啊！
【皎白筍野蕈干貝】
鮮上乘鮮
【東波醬方肉】
荷葉夾(12個)
【茄汁乾燒海大蝦】12尾
海大蝦，質量很優，每一尾都鮮甜Q彈的，
包覆著茄香醬濃的收汁，每一尾都吃到吮指，
一人大概吃個1~2尾就差不多了！
▼【蒜香流沙大沙公】
避風塘炒蟹我的最愛！
▼【桂花紅蟳】
▼【川味水煮牛小排】
▼【滬式清蒸臭豆腐】
▼【櫻花蝦高麗菜】
▼【高山豆苗】
高山的就是清妙就爽嫩~
▼【古早味肉絲炒飯】
《蛋寶543》
你們有沒有先吃過某間餐廳的外帶，
因為喜歡才去嚐試內用呢？
【大為廚坊】
就是這樣吃過就令人難忘的餐廳！
製作料理用心不馬虎，肉品新鮮，菜葉挑選細心費工，
有點像私廚，總有私房菜色可以嚐鮮，
口味不油膩也不過份清爽，味道出色又很耐吃，
雖然說是台菜小館，
但桌菜穿插了粵川滬料理在其中，
吃起來有變化不單調！
每一道菜色都讓人吃得津津有味，
食材與手藝都令人吃得感到有價值！
推薦給大家！
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