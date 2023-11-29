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[天母美食] 大為廚坊 天母人的廚房 年輕主廚私房台菜小館 中餐廳/中式料理 #士林北投天母石牌站美食 @蛋寶

2023-11-29 12:45:08 蛋寶趴趴go 人氣：102
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蛋寶趴趴go

發表篇數：785篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：大為廚坊
place台北市士林區天玉街38巷9-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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#士林天母中式料理台菜中餐廳

大為廚坊

隱藏在天母巷弄裡，開業3年多不起眼的餐廳

店內僅有七張桌，建議要預訂！

食材挑選與處理新鮮講究，

有做工繁複的功夫菜，也有令人暖心的家常菜

每一道都非常好吃，

完全能感受到大為廚房掌廚烹飪手藝的真才實學，

吃過外帶完全被他迷惑了，

從外帶吃到內用，再吃到12人合菜，

一次比一次更好更感動，

是回訪率100%的好店！

 

大為廚坊

  • 地址：台北市士林區天玉街38巷9-1號
  • 交通：捷運石牌站，步行23分鐘
  • 電話：02 2871 7766
  • 營業時間：11:28-14:28、17:18-21:08 (週一店休)
  • FB：大為廚坊

 

門面充滿綠意，店內僅有七張圓桌，

裝潢乾淨簡約卻不簡陋

只有7張桌，多以圓桌主為，

廚房打理得超乎想像的乾淨，

能感受到店家自我要求甚高。

 

大為廚坊菜單

招牌菜、雞湯、鍋物、海鮮價位稍高但份量很足；

家常菜價位多以$350~$580居多，

每日黑板菜色，是選用當季食材的私房菜色，非常推薦！

 (大為廚坊菜單)

 

【招待熱茶】

 

【川香老皮嫩肉】$230

酥酥的老皮嫩肉，

外皮吸附上了店家特調醬汁

變得綿綿嫩嫩的，超咕溜~

口味稍鹹但也下飯❤️

 

【香煎爆蛋小卷】$580

大為廚坊必點推薦！

原以為只是單純的煎小卷

沒想到還有蔥段、辣椒、蒜片的提味與陪襯，

真想來杯啤酒啊！

小卷是先炸過再炒帶著醬香與焦香，

裡頭滿滿的小卷原生卵，誠意十足，

混搭著吃每一口都在飛舞！

 

【醬焗四季豆】$300

水份和脆度都沒有流失，

咬起來是有磨擦感那種青脆度的

搭上鹹香有味的肉末碎，

有炸到精髓中的好吃！😋

 

【香干牛肉絲】$360

別小看這道干絲，

光是將牛肉與豆干切成大小平均的細條，

就需要很多的細心及耐心，

這也是為什麼大為的干絲就是比別人細膩一些，

而且醬汁的層次感也比別人豐富，

不僅下飯，還能感受到它細緻好吃的口感，

夾在荷葉餅裡更是別有一番滋味！

 

【紫蘇梅汁小排骨】$420

排骨保留糖醋蜜汁酥脆外皮口感，

裡頭的肉不肥膩也不乾柴，

而且都已去骨，肉量很實在又夠味！

糖醋感溫和，沒有惱人的刺鼻味，

滋味感拿捏得恰到好處！

 

【川椒腸旺臭豆腐】$380

有麻有辣，但香氣少了一些，

裡面放了臭豆腐、大腸、小腸，

還有秘密武器酸鹹菜

這道反而外帶回家隔天更入味好吃。

 

白菜魯小獅子頭】$580

這個「白菜魯小獅子頭」一點也不魯小，

做得像肉丸子的迷你版獅子頭，

白菜滷得熟透，還有蝦米、香菇的提鮮，

它的湯頭第一口就讓人驚豔，

喝一口就被這天然鮮甜給收服了！

神級好吃令人難忘，必點！

 

【野生紅條-川式豆腐】$1980

太驚訝了‼️太驚訝了‼️

這尾麻婆豆腐魚神級下飯，

而且一道可以扺兩道吃！

帶有一點辣度，但在麻辣之餘，豆辦醬味更為出色

紅條魚白透極為鮮美，肉質100%鮮嫩，

卻沒有被麻婆豆腐的辛口給掩蓋，

一吃難忘，必點！

 

【梨山菠菜】(招待)

這盤是老闆娘招待的，

因為這時侯正是高山菠菜最好吃的季節，

翠綠得像綠寶石般，吃起來青脆鮮爽！

 

【避風塘炸蝦】$780

這道非常好吃，必點！

酥香脆且不油膩，超涮嘴又下酒，

已去頭去腳，可以整尾帶殼吃下肚！

 

▼以下為十人合菜食記▼

一桌$28,800+10%/12人

大家都吃得好開心~

問我哪道菜好吃？

四個字「無可挑剔」！

 

【冷盤三拼】

烏魚子、五味鮑、蒜蚵

 

【熱盤三拼】

香煎爆蛋小卷、老皮嫩肉、香干牛

 

【招牌砂鍋燉土雞】

大白菜滿鋪的的清甜雞湯，

都說是招牌了，值得等候！

 

【元蒜紅燒馬頭魚】

讓我念念不忘的好滋味

馬頭魚肥美，紅燒醬汁鮮美，

一口都不想放過啊！

 

【皎白筍野蕈干貝】

鮮上乘鮮

 

【東波醬方肉】

荷葉夾(12個)

 

【茄汁乾燒海大蝦】12尾

海大蝦，質量很優，每一尾都鮮甜Q彈的，

包覆著茄香醬濃的收汁，每一尾都吃到吮指，

一人大概吃個1~2尾就差不多了！

▼【蒜香流沙大沙公】

避風塘炒蟹我的最愛！

▼【桂花紅蟳】

▼【川味水煮牛小排】

▼【滬式清蒸臭豆腐】

▼【櫻花蝦高麗菜】

▼【高山豆苗】

高山的就是清妙就爽嫩~

▼【古早味肉絲炒飯】

 

蛋寶543》

你們有沒有先吃過某間餐廳的外帶

因為喜歡才去嚐試內用呢？

大為廚坊

就是這樣吃過就令人難忘的餐廳！

製作料理用心不馬虎，肉品新鮮，菜葉挑選細心費工，

有點像私廚，總有私房菜色可以嚐鮮，

口味不油膩也不過份清爽，味道出色又很耐吃，

雖然說是台菜小館，

但桌菜穿插了粵川滬料理在其中，

吃起來有變化不單調！

每一道菜色都讓人吃得津津有味，

食材與手藝都令人吃得感到有價值！

推薦給大家！

 

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