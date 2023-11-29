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大王玥沐|台北中山站美食．精緻醬蟹料理．生醃熟食都美味！

2023-11-29 13:35:09 寶小銘 人氣：107
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窩客好文

寶小銘

發表篇數：490篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：大王玥沐
place台北市大同區承德路二段83號之1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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「大王玥沐」有著台北醬蟹界愛馬仕之稱，店裡採用新鮮高品質的海鮮食材，可以在店裡直接品嚐各式生醃熟食的醬蟹料理及多樣海鮮，也可以選購食材帶回家享用。

 

「大王玥沐」在台北中山站附近開了一間實體門市，內用外帶皆可，店裡鮮黃色的裝潢，散發出簡約的韓式風格。

 

店裡提供幾個座位供饕客即食品嚐。

 

簡單的擺設就讓人感受到悠閒自在的韓風氛圍。

 

上面是內用的菜單，主要提供生醃及熟食的即食杯，還有一些飲品可選擇。

 

也可以選購一些冷凍食材回家品嚐。

 

我們初次來訪，就先選擇招牌的「大王玥沐杯」。小小一杯裡頭有著豐富的鮮美食材，內容有生醃醬油蟹、生醃醬油蝦、鮭魚卵、螃蟹餅乾和韓國香油白飯。

 

肥美的蝦肉、鮮甜的蟹肉，再搭配鮭魚卵的點綴，一口接一口讓味蕾很滿足！

 

「蝦蟹泰泰杯」則融入了泰式辣醬的元素，內容有生醃泰式蟹、生醃泰式蝦、生醃鮭魚及韓國香油白飯。

 

即食杯除了品嚐到味美鮮甜的海鮮食材，韓式的香油白飯，也滿好吃的，清爽而充滿香氣。

 

「大王玥沐」現場內用也有提供熟食料理，我們點了「手抓海鮮寶藏盒」。

 

這個寶藏盒食材超級豐富，結合了海陸和蔬食食材，有藍花蟹、大草蝦、韓國牡蠣、德式香腸、玉米、甜椒、玉米、花椰菜和雞胸肉。滿滿的食材搭配特製的醬料，美味極了！

 

再點杯果汁，就彷彿置身韓劇場景中。

 

喜歡韓國醬蟹料理及海鮮美味的朋友們，可以來「大王玥沐」品嚐看看囉！

 

《店家資訊》

「大王玥沐

地址：台北市大同區承德路二段83號之1

電話：02-25508359

營業時間：12:00-19:30

官網：https://www.yuemoon.com.tw/

FB：https://www.facebook.com/yuemoon.2021/

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