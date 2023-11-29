今天來分享一間彰化兒童玩具批發：遛小孩玩具屋，室內的空間非常大，果真是遛小孩的好地方！位於化市茄苳路一段303巷內，沒錯，這玩具批發場藏匿在巷弄內喔。

玩具批發場根本就是小孩版的百貨公司，帶著小孩們來這裡繞繞，可以逛上好幾個小時不為過，我家兩個寶貝來這邊看到一堆玩具都瘋狂啦！趁著12月份聖誕節，幼兒園請我們家長準備小禮物，我趁機來選禮物，也帶著他們來逛逛。

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店內環境

如果不想人擠人的話，建議跟我們一樣10:00一開店就衝來吧！裡頭的占地非常大，就像是大賣場一樣，一進入店內會看到整片的兒童玩具區，往裡頭走則是生活用品區。

兒童玩具區的部分超級大、也超好逛，因為會分門別類依照屬性不同清楚擺設，只能說裡頭的分類很清楚、井然有序，逛著逛著很容易找得到自己想要的玩具。

分類井然有序

架上的玩具都分類得非常清楚、價錢標示也很清楚，沒有分會員價或者非會員價，一律同等這麼便宜的價位！

無論是小男孩或者是小女孩，都能找得到他們喜歡的玩具。

除了玩具以外，也有童書、繪本等等，小朋友到大朋友通通照顧到了啦！

童書、繪本區

像這種書都很適合父母陪小朋友一起共讀。

各式各樣的拼圖、益智玩具、積木、創意磁力片這邊也都有。

進口玩具

還有還有，小孩喜愛的日本Tomic多美小車、波力、樂高積木、機器人、佩佩豬、冰雪奇緣、寶可夢…通通有。

戶外玩具

水槍、玩沙用品、球類，這種戶外的玩具這裡也是應有盡有，品質不錯、而且價格超親民。

大大小小的球這邊都有，還看到3顆小籃球竟然只要40元，也太便宜！

挖沙的玩具也超便宜，最便宜的只要42元，真的可以多買幾組欸。

工程車、恐龍、機器人

我們家兩個寶貝一踏近裡面，真的是超興奮，這個摸摸、那個看看，每一樣玩具都覺得新奇！

喜愛工程車的他們，看到工程車玩具，就被吸引住停下腳步了XD 只能說男孩兒喜愛車，真的是從小就莫名的養成欸…

各式各樣的工程車組合，有大台也有小台的，有的還有音樂呢。

小巧可愛的回力迷你車，5台竟然只要42元！

還有我們家寶貝也很喜歡的恐龍系列，這邊也有各式各樣的恐龍。

一大盒裡面有10隻恐龍只賣30元，也太划算了吧！

三輪車、滑步車、腳踏車

除此之外，這邊還有許多小孩期的三輪車、滑步車、腳踏車、電動車等等，看了都令人興奮啊！

我還發現有戳戳樂，這種超復古的玩具，也太有趣了吧。

生活用品區

生活用品區也是超多好康，所以來遛小孩玩具屋有時候不是只有小孩逛瘋了，大人也會買瘋啊！各式各樣的杯子、超可愛的不鏽鋼碗(泡麵碗)、文具類、收納箱、衣架、垃圾袋、濕紙巾、餐具…超多東西，絕對可以讓你滿載而歸。

像這些收納的小盒子，這邊也超多選擇，除此之外，可愛的文具也少不了，都是國小之後的小朋友非常需要的。

水杯、泡麵碗、餐具也都好可愛，選擇超多，看著就心花怒放。

總結

遛小孩玩具屋不用申辦會員也可以擁有親民的會員價、也沒有低消問題，巷弄內的停車也不成問題，大門口對面就有停車位。不只賣玩具，還照顧婆婆媽媽們愛的生活用品，簡直太好逛、太好買了啊！來彰化旅遊的話記得來這邊逛逛。

店名：遛小孩玩具屋

地址：彰化縣彰化市茄苳路一段303巷106-1號

電話：047-280556

營業時間：10:00-19:00

網址：https://shopee.tw/a0937770156

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