台北士林美食「屋伴餃子 WOOPAN」，士林夜市內全新開幕的平價小吃專賣，距離士林站和劍潭站都不遠！店內販售招牌的鍋貼和水餃，還有特色的拌拌胡麻蒜餃子、月見麻婆豆腐飯、皮蛋辣拌麵，及多款清爽開胃的涼拌小菜，是個可以飽餐一頓又不傷荷包的新選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

🔍 我的FB粉絲團：瑋瑋 美食萬歲 Facebook

🔍 我的IG粉絲團：瑋瑋 美食萬歲 Instagram

▲「屋伴餃子 WOOPAN」距離士林站二號出口步行約6分鐘、距離劍潭站一號出口步行約8分鐘，地點就位在士林夜市內的大北路，還蠻好找的👌

▲平日下午離峰用餐時段，店內也是滿滿的客人，生意非常好！很讚的是他們週一至週日11:00-20:00全時段營業，在士林夜市裡能找到11點就開始營業的店家真的很少啊！

▲桌面上有QR CODE可以用手機掃描做點餐！

【屋伴餃子｜完整菜單MENU】

▲這是「屋伴餃子」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【屋伴餃子｜自助區】

▲這邊是「屋伴餃子」的自助區，但基本上小菜和飲品都是直接用手機點餐，會由服務人員直接幫你送上桌！

▲醬料有醬油、黑醋、白醋、蒜蓉醬等～都可以依照個人口味自行取用～

▲這款是店家特製的強哥辣椒！吃起來就是特別香～愛吃辣的朋友們肯定不能錯過🥰

▲還有很值得加的蒜醬！對於蒜控的我來說～肯定是要加好加滿阿！

▲小菜排排站好～看起來就很療癒～他們的小菜價格由40-50元間不等～份量都還蠻多的👍

▲推薦必喝他們的紅茶！甜而不膩又順口！不知不覺就會喝完一整杯🤩

▲餃子是當日新鮮現包的～在座位區旁邊還可以看到主廚在旁包餃子的畫面呢！

▲包好的煎餃一個個下鍋啦！當煎餃的表面出現微焦時再倒入麵粉水～

▲加蓋後再悶個幾分鐘～金黃酥脆的煎餃就出爐啦！一個個排排站好的煎餃～光看就很欠吃🤤

▲除了餃子以外，店家還有麵食和飯食，這款月見麻婆豆腐飯也是店家的招牌品項唷！

【屋伴餃子｜澎派的飽食系小吃】

▲小吃也可以吃得很澎派！而且開在士林夜市內，這裡不只有觀光客，還有周邊的銘傳大學、東吳大學、文化大學及鄰近的各級學校學生，都可以來這解饞，飽餐一頓呢！

【雙椒木耳40元】

▲木耳的口感脆脆的～吃起來很爽口～是一道清爽好吃的開胃小菜！

【涼拌豆乾絲40元】

▲除了豆乾絲以外，還有芹菜、紅蘿蔔和黑木耳！吃起來容易有飽足感，而且熱量很低，既美味又健康啊！

【四喜烤麩輪50元】

▲烤麩是麵筋的一種，氣孔很多有點像是海綿，口感富有彈性且很適合吸收湯汁，是一道很入味的開胃小菜！

【皮醬豆腐50元】

▲有別於皮蛋豆腐，他們使用的是皮醬豆腐，將皮蛋做成醬，味道吃起來是一樣的！如果跟我一樣喜歡加醬後的味道，可以到自助區加點蒜蓉醬和辣椒，個人覺得更對味🥰

【辣檸小黃瓜50元】

▲這道肯定是我到小吃店必點的涼拌小黃瓜啊！他們的小黃瓜很新鮮脆口，重點是還加了些檸檬點綴，吃起來酸V酸V的很開胃，很快就掃光一盤！超讚der😋

【玉米濃湯35元】

▲玉米濃湯裡面吃得到玉米粒、火腿及蛋花，喝起來不會有太濃郁的勾芡感，還不錯！

【酸辣湯35元】

▲酸辣湯裡面有黑木耳、紅蘿蔔、豆腐、蛋花、肉絲等，用料還蠻豐富的！而且吃餃子就是要配酸辣湯阿～他們是最match的黃金組合啦👍

【時令排骨湯50元】

▲這排骨湯還搭配了煮到很入味的白蘿蔔，排骨的肉質紮實好吃，就是一碗誠意十足的湯品！超值得點💯

【月見麻婆豆腐飯65元】

▲麻婆豆腐飯是有辣的唷，吃起來很下飯！而且會另外給一顆溫泉蛋，要吃的時候再將蛋打到飯上面，把這蛋液搓破搭配著吃，吃起來會更溫和美味🤗

【皮蛋辣拌麵65元】

▲近期市面上很夯的皮蛋辣拌麵他們也有賣！皮蛋控肯定不能錯過！但比較可惜的是麵體口感偏軟，而這部分有跟店家反應，他們也說日後會改善這個狀況👌

【香辣紅油餃子75元】

▲香辣紅油餃子是招牌紅油混搭胡麻醬，吃起來會辣但是不會嗆，還多了胡麻的香氣！這個特調辣醬我很適合加到剛剛那碗皮蛋辣拌麵裡面提味，搭在一起更加分喔😋

【胡麻蒜餃子75元】

▲胡麻蒜餃子是加了香氣四溢的胡麻醬、蒜頭、蔥花，再滴上幾滴烏醋提鮮！個人覺得高麗菜口味的餃子比較清淡，變成加了醬的拌拌餃子，整體口感會更升級唷👍

【高麗菜韭黃鮮豬肉水餃10顆80元】

▲餃子都是店家新鮮現包的，一次最少要點到十顆，如果吃到喜歡他們還有販售冷凍包裝，可以買回家自己煮，下雨天宅在家不想出門的時候，就能煮水餃輕鬆填飽肚子唷！

▲高麗菜水餃吃起來比較清爽！而重口味的我則是比較喜歡他們的拌拌系列餃子，或是到自助區拿醬沾著吃！吃起來會比較合我的口味😘

【鍋貼10顆80元】

▲鍋貼也是一份最少點10顆，我是覺得點一份就夠吃飽了🥰表面煎到金黃色的煎餃吃起來不會太油膩，入口就可以吃到微微酥脆的口感，我覺得還不賴！

▲而他們的煎餃就只有一種口味，個人私心希望未來還會有泡菜口味或是其他特色口味，可以吃得更有變化😚

【鮮脆韭菜鮮豬肉水餃10顆80元】

▲鮮脆韭菜鮮豬肉水餃是我自己吃水餃一定會點的口味，他們的肉餡很新鮮，而肉的比例也蠻高的，搭配獨特香氣的韭菜，是我最愛的組合！

▲新鮮好吃的韭菜水餃，搭配店家特製的獨門醬料，是會讓人一口接一口的手工水餃！而這天用餐下來，我個人比較喜歡的是招牌煎餃、鮮脆韭菜鮮豬肉水餃、香辣紅油餃子、時令排骨湯、辣檸小黃瓜、屋伴紅茶！是個到士林夜市逛街時～可以吃飽又不傷荷包的新選擇唷😋

***本文感謝”屋伴餃子 WOOPAN”邀約,內文為真實感受分享***

台北士林地區．住宿推薦

．救國團劍潭海外青年活動中心 (CHIENTAN Youth Hotel) -近士林夜市(雙人房約1400元,含早餐)()()

．悠逸商旅-台北士林館 (Uinn Business Hotel - Taipei Shilin)-近士林夜市,近士林運動中心(雙人房約1600元)()()

．昰美精品飯店 (Beauty Hotels - Beautique Hotel) -近天母圓環.假日二手市集(雙人房約1700元,含早餐)()()

．天雲旅棧台北基河館 (Tango Inn Taipei JiHe)－近劍潭捷運站,士林夜市(雙人房約1700元)()()

．陽光士林珮柏旅館 (Paper Sun Hotel)－近士林站二號出口,士林國中(雙人房約1800元)()()

．沃田旅店 (Mellow Fields Hotel)－近天母中山北路七段(雙人房約2100元,含早餐)()()

．吉泰旅店 (Greatt Hotel)-近士林站,士林分局,士林夜市(雙人房約2400元)()()

．台北官邸飯店 (Grandee Taipei)－近劍潭捷運站,士林夜市(雙人房約2500元)()()

．天閣酒店台北劍潭 (THE Tango Taipei JianTan)－近劍潭捷運站,士林夜市(雙人房約3200元)()()

．台北士林萬麗酒店 (Renaissance Taipei Shihlin Hotel)－近士林站,士林官邸(雙人房約6000元)()()

如果您喜歡我的文章，歡迎來信洽談合作。

私訊粉絲團：https://www.facebook.com/vivaweiblog/

E-MAIL請洽：

版權所有 © 瑋瑋美食萬歲

(非邀約合作店家,嚴禁使用圖文做為商業用途,嚴禁擷取我的圖文做任何背書)

延伸閱讀