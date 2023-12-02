桃園市美食「饗和牛鍋物放題」，位於桃園車站旁的鍋物專賣店，只要388元起就能吃到飽，有基本款的蔬菜自助吧及飲料吧，還有石鍋拌飯、牛壽喜手卷、起司拉麵、手作海苔溫飯丸任你吃！CP值超級高，用料也很實在，是間可以吃飽飽又不傷荷包的鍋物吃到飽選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！
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【饗和牛鍋物放題】
▋地址：桃園市桃園區復興路83號2樓
▋電話：03-339-3030
▋營業時間：週一至週日11:00-22:00
▲「饗和牛鍋物放題」位於桃園火車站旁，從車站步行前來僅需2分鐘，周邊也有多個收費停車場，交通還蠻便利的！
▲「饗和牛鍋物放題」和「韓舍韓式烤肉」是同一個餐飲公司，同樣位於此建築物的二樓！一樓處還設有電梯可以搭乘，帶長輩或小朋友來都很方便👌
▲店內座位寬敞舒適，座位數很多，個人很喜歡他們靠窗的位置，採光還蠻不錯的！
【饗和牛鍋物放題｜消費方式&價格】
▲用餐時間限制90分鐘，同桌需選用相同的消費方式，需加收10%服務費，單人用餐酌收100元（PS：平日用餐享有加收100元的半價優惠）！
▲這是「饗和牛鍋物放題」的午餐和晚餐價格，有分三種不同的方案，基本款是「特級豬雞肉」、再來吃「黑毛安格斯」、最頂就是「御極品饗和牛」！
▲精選湯頭可以七選二，免加價的有北海道昆布湯、韓式大醬湯這兩款！需要額外加價的是手作御膳麻辣湯、粵式胡椒豬肚湯、關東壽喜燒、日式辛味噌湯、韓式泡菜湯！
【饗和牛鍋物放題｜自助區】
▲自助區的走道還蠻寬敞的，即便和其他人同時取用，也不會覺得壅擠不自在！
▲蔬菜吧的選擇很多，想吃什麼自己夾，只要不浪費食材，想怎麼吃就怎麼吃唷！
▲平常火鍋店都是直接給固定的菜盤～來這邊想吃什麼食材自己夾～不喜歡吃的也可以直接PASS～這樣才不會浪費～
▲特製醬料有十多種選擇～可以依照個人喜好自由搭配～
▲另有可以讓人吃飽飽的米飯和麵食～
▲老油條和黃金豆皮～
▲飲料冰品自助區也是長長一排～有可可歐蕾冰沙、冬瓜檸檬冰沙、葡萄風味冰沙、乳酸菌冰沙！
▲沙瓦有香檳沙瓦、荔枝沙瓦、蘋果酵素、水蜜桃酵素～還有芭樂汁等果汁系列飲品！
▲無糖茶飲有玄米煎茶、黃金麥茶！還有可口可樂系列飲品無限暢飲！
▲莫凡彼熱咖啡、立頓奶茶系列、多款熱茶茶包～
▲冰淇淋有泰式奶茶、香濃黑芝麻、香草、楊枝甘露口味等～
▲一旁有甜筒~還有寒天凍和抹茶凍~
▲這些都是可以用來裝飾霜淇淋的配料～有珍珠、黃豆粉、黑糖蜜、巧克力脆片、彩色巧克力米、黑巧克力米、黑糖小麻糬、小熊軟糖、小棉花糖、巧克力醬等！
【饗和牛鍋物放題｜痛痛快快吃到飽】
▲蔬菜盤拿好拿滿！我們之後又還陸續裝了好幾盤呢！也一路從午餐飽到了晚餐😅
【起司拉麵】
▲起司拉麵是可以額外加點的副食，也都是免費吃到飽的品項！他們的麵條和湯不會給太多，就是給你吃個味道，不然怕你吃完這碗就飽了🤣
【石鍋拌飯】
▲他們的石鍋拌飯挺好吃的，但就是泡菜給的比較多，口味重了一點，若下次再訪我會在點餐時說泡菜減半就好😋
【牛壽喜手卷】
▲海苔片包裹著白飯和牛肉片，再擠上美乃滋、加上蔥花點綴！這一道端上桌就要馬上吃～以免海苔受潮影響口感唷！
【特製咖哩】
▲這款是自助區才有的特製牛肉咖哩～裡面的肉片、馬鈴薯和紅蘿蔔都煮到很入味～可以搭配白飯或是養生飯！
【好吃的鍋物吃到飽】
▲平日中午來用餐最划算！我們這天直上最貴的「御極品饗和牛」～平日也只要588元吃到飽～CP值很高👍
▲粵式胡椒豬肚湯是慢火熬煮的乳白色湯頭，可以喝到滿滿的豬肚還有帶有微辣胡椒香氣的湯頭，適合涮蔬菜，湯頭也蠻耐喝的！
▲手作御膳麻辣湯推薦必點！裡面有鴨血和豆腐可以無限加！他們的鴨血超級好吃～我之後還續了好多次～有夠入味JUICY的啦！讚讚😋
▲肉盤有脆皮五花豬、去骨雞腿肉、熟成梅花豬、熟成板腱牛、嚴選雪花豬、澳洲穀飼板腱牛、頂級無骨牛小排、黑毛安格斯背肩牛～
▲不一定要吃到最頂的方案～他們「黑毛安格斯方案」的肉品也多達10種，品質也很不錯！個人最愛嚴選熟成雪花牛～老公則是喜歡紐澳小羔羊嫩肩！
【極品和牛霜降】
▲平日中午直上588元的「御極品饗和牛」方案～肯定要把和牛的肉盤點爆！我們第一輪先把所有肉品都品嚐一次後～接下來加點的就是專攻和牛🤩
▲極品和牛霜降只要將肉片放在湯頭來回涮三次、輕涮三秒就可以品嚐囉！
【極品和牛雪花】
▲極品和牛雪花一盤兩片～我們這天點了超多盤雪花～油花超豐富的～吃得很滿足！
▲極品和牛雪花的肉片SIZE比臉還要大啊！大片的肉片吃起來就是特別過癮～很滿足！
▲店家還會提供免費的冰沙～可以用來解膩～轉換味蕾～
▲飯後甜點肯定要來份霜淇淋阿！我們這天吃了泰式奶茶霜淇淋和香草口味霜淇淋！很推薦自己到配料需選喜歡的配料搭配～會讓霜淇淋吃得更豐富美味唷🥰
整體來說，這間「饗和牛鍋物放題」平日中午最便宜只要388元就能吃到飽，如果想吃好一點的肉，推薦直上588元的和牛吃到飽方案！除了蔬菜吧和飲料冰品自助吧以外，還有石鍋拌飯、牛壽喜手卷、起司拉麵、手作海苔溫飯丸任你吃！CP值超級高，用料也很實在，是間可以吃飽飽又不傷荷包的鍋物吃到飽選擇😋
「饗和牛鍋物放題」店家資訊
▋地址：桃園市桃園區復興路83號2樓
▋電話：03-339-3030
▋營業時間：週一至週日11:00-22:00
▋官方網站：點我看店家官網
***本文感謝”饗和牛鍋物放題”邀約,內文為真實感受分享***
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