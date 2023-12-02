為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 信義安和的咖啡早午餐 蛋沙拉三明治 好吃早餐

信義安和的咖啡早午餐 蛋沙拉三明治 好吃早餐

2023-12-02 21:52:00 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 人氣：104
share
窩客好文

ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

發表篇數：432篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：GinGin Coffee Company 信義店
place台北市信義區文昌街274號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

 

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃信義安和的咖啡早午餐

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

又來報到了！沒錯！GinGin Coffee信義店推出全新早餐計畫，一早就能吃到好吃的早餐啦～ 🥰

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

信義早餐計畫_231123_140740_1.jpg

信義早餐計畫_231123_140740_2.jpg

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

喜歡正餐的人也推薦牛肉醬寬扁麵，濃郁香氣味道剛剛好！

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

兩種口味漢堡我都非常喜歡，蜂蜜芥末炸雞堡超大塊炸雞上桌，又厚又多汁，加上甜甜的蜂蜜芥末，很對味！

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

另一個BBQ煙燻肉蛋堡就像是烤肉漢堡一樣，靈魂是BBQ醬，兩個都喜歡！

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

小沙拉不小但一個人吃也很剛好。

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

三明治有兩款蛋沙拉三明治及辣蜂蜜酪梨雞肉三明治，料多實在很清爽，蛋沙拉內有小黃瓜，脆脆口感很加分!!

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

不愛吃酪梨的人也能接受的辣蜂蜜酪梨雞肉三明治，要來試試😋

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

飲品是不加一滴水的Gin點鮮奶茶及拿鐵。

-

更多文章分享 🔗 https://www.instagram.com/earth85_/

-

✔️ 蛋沙拉三明治 $100

✔️ 辣蜂蜜酪梨雞肉三明治 $120

✔️ BBQ煙燻肉蛋堡 $150

✔️ 蜂蜜芥末炸雞堡 $150

✔️ 小沙拉 $100

✔️ 牛肉醬寬扁麵 $220

✔️ 拿鐵 $100

✔️ Gin點鮮奶茶 $120

-

📍 台北市大安區文昌街274號

🚉 #捷運信義安和站

☎️ 02-2700-8531

🕰 平日 8:00-16:00 假日 10:00-18:00

文章標籤

台北美食 台北美食推薦 美食推薦 ㄩㄐ吃の圓滾滾🍍 新開幕 下午茶 台北下午茶 午餐 台北咖啡廳 不限時咖啡廳 咖啡廳 早午餐 台北早午餐 信義區美食 平價美食 排隊美食 GinGin Coffee信義店 三明治 早餐 信義安和美食
 
創作者介紹
創作者 ㄩㄐ吃透透 的頭像
ㄩㄐ吃透透

ㄩㄐ吃透透 （注音符號的ㄩㄐ）




檢舉
share
chevron_left

文山區新開幕貓空站旁的超美茶莊

宜蘭頭城一日遊推薦滿山望海、花生捲冰淇淋、頭

chevron_right
延伸閱讀

双町~正值食慾之秋、享受來自海洋與陸地的美味吧 !!

 沾墨點落

【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

發表篇數：432篇

作者的其它文章
同類據點
章邖 照片

章邖

3.70 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
CAFE ACME mini 照片

CAFE ACME mini

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市信義區
谷門咖啡 God's Door Coffee 照片

谷門咖啡 God's Door Coffee

5.00 (2人評鑑)

區域：台北市士林區
Bigtom 美國冰淇淋咖啡館翠湖店 照片

Bigtom 美國冰淇淋咖啡館翠湖店

4.10 (1人評鑑)

區域：台北市信義區
Simple Kaffa Super Kiosk 榕錦 照片

Simple Kaffa Super Kiosk 榕錦

4.75 (1人評鑑)

區域：台北市大安區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up