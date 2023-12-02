ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃信義安和的咖啡早午餐

又來報到了！沒錯！GinGin Coffee信義店推出全新早餐計畫，一早就能吃到好吃的早餐啦～ 🥰

喜歡正餐的人也推薦牛肉醬寬扁麵，濃郁香氣味道剛剛好！

兩種口味漢堡我都非常喜歡，蜂蜜芥末炸雞堡超大塊炸雞上桌，又厚又多汁，加上甜甜的蜂蜜芥末，很對味！

另一個BBQ煙燻肉蛋堡就像是烤肉漢堡一樣，靈魂是BBQ醬，兩個都喜歡！

小沙拉不小但一個人吃也很剛好。

三明治有兩款蛋沙拉三明治及辣蜂蜜酪梨雞肉三明治，料多實在很清爽，蛋沙拉內有小黃瓜，脆脆口感很加分!!

不愛吃酪梨的人也能接受的辣蜂蜜酪梨雞肉三明治，要來試試😋

飲品是不加一滴水的Gin點鮮奶茶及拿鐵。

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✔️ 蛋沙拉三明治 $100

✔️ 辣蜂蜜酪梨雞肉三明治 $120

✔️ BBQ煙燻肉蛋堡 $150

✔️ 蜂蜜芥末炸雞堡 $150

✔️ 小沙拉 $100

✔️ 牛肉醬寬扁麵 $220

✔️ 拿鐵 $100

✔️ Gin點鮮奶茶 $120

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📍 台北市大安區文昌街274號

🚉 #捷運信義安和站

☎️ 02-2700-8531

🕰 平日 8:00-16:00 假日 10:00-18:00

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