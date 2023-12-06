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​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤肉品牌~揪不到人也可以吃烤肉~不會過量的烤肉獨享餐~

2023-12-06 22:18:31 小青姐姐 人氣：102
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：194篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：八色烤肉mini 桃園大江店
phone03-4680-388
place桃園市中壢區中園路二段501號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑韓國第一烤肉品牌~八色烤肉~增加了mini版烤肉

    所謂mini就是不用呼朋喚友~一個人也可以大口吃烤肉

    您會心動~想嚐試嗎~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤    

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑八月份運氣不錯的小青~在窩客島的活動通知~參加了

    八色烤肉mini插旗大直美麗華~首賣炙燒起司醬醃牛肋條

    不用揪咖也能吃烤肉活動~幸運抽中2張免費兌換卷~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑才想著該去哪用餐呢~10月份就聽說八色烤肉mini

    在大江國際購物中心食樓展店了~愛去大江的小青和爸爸

    怎能錯失這美味的烤肉店~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑112年12月2日週六~下午約2點左右~我們來到大江購物中心

    找到八色烤肉mini~正宗韓國滋滋火烤盤

    翻轉韓式烤肉想像~有種雀躍的心情~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑八色烤肉mini的菜單分為

    1 滋滋火烤盤主餐~共10套餐可選擇

      另+120元~可加購~飲料+韓式小點料理

    2 mini~4套鍋物選項

    3 mini~4項韓式小點

    一大張的菜單~圖文並茂~感覺選項還不少~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑所謂八色烤肉的八色是指

    人參~紅酒~松葉~大蒜~花草~咖哩~大醬~辣椒八種口味

    當然不是一次給~僅能選一種加料喔~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑櫃枱上韓國飲料~搭著聖誕樹~應景~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑點好主餐~選2品小菜~服務員說今天客人眾多

    大約要等20分左右喔~因為都是現點現烤的肉品

    瞧~那一排都是等著被認領的小菜盤~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑大江國際購物中心的GB美食樓~位置超多

    這裡的客人更多~有時也真是會一位難求

    但現在時間2點多~瞧~還是很多人在用餐~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤   

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑點餐結帳後~服務員就會給這個陣動號碼機

    今週末人多~滑手機慢慢等~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑果然~大約20分左右~陣動鈴響起

    這樣的烤肉套餐

    有白飯~湯品~二種小菜~還有包肉生菜

    主食旁還搭配了豆芽韭菜~蒜片及洋蔥絲~您會喜歡嗎~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑爸爸點的醬淋牛五花240元

    爸爸說這牛五花~除了筋較多外~鹹度剛好

    吃起來不燥~搭著洋蒽絲~豆芽韭菜~很下飯~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑小青的招牌人氣精選~八色烤肉~小青選的是大蒜口味258元

    配附的三式沾醬~特製椒鹽~韓國大醬~桔醋水梨醬

    尤其那桔醋水梨醬~酸甜好滋味~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

    ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑ 梅花豬肉煎烤至焦香~沾上桔醋醬汁~略帶甜味

    肉質咬來很嫰口~包著生菜~著實人間美味~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤  

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑各附的2小菜~小青特意選了4種不同菜色

    單吃或配飯~都很順口好吃~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤   

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑用完餐~才想到沒有拍照合影~看到了嗎

    隔壁年輕情侶~也是吃八色烤肉mini~想來真的蠻迎合

    現代人的需求~像小青和爸爸就是~想吃烤肉

    又不想烤的一身味~這樣來一份獨享餐~解解饞~過癮~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑吃飽飽~大江各層樓逛逛~聖誕節將至

    白色聖誕樹~吸引逛街遊客手機~拍照留影~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑手遊寶可夢一直有增減補給站及道館

    這回來SBC星橋國際影城~竟也變成新的補給站~​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

   ​​​中壢大江國際購物中心GBF八色烤肉mini~韓國第一烤

  ↑店家资訊

    八色烤肉mini  桃園大江店

    地址~桃園市中壢區中園路二段501號 GBF美食樓

    營業時間~11:00-21:30

文章標籤

八色烤肉mini 大江國際購物中心 韓國第一烤肉品牌 烤肉獨享餐 桔醋水梨醬 韓式醬淋牛五花
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  • Ivenの窩
    Ivenの窩
    2023-12-10
    假日好，小青好棒呀，八色烤肉讓人流口水了，我都不知道有這活動，而且住桃園那麼多年，還沒去過大江購物中心，這裡看起來很不錯
窩客好文

小青姐姐

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