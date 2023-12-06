↑韓國第一烤肉品牌~八色烤肉~增加了mini版烤肉

所謂mini就是不用呼朋喚友~一個人也可以大口吃烤肉

您會心動~想嚐試嗎~

↑八月份運氣不錯的小青~在窩客島的活動通知~參加了

八色烤肉mini插旗大直美麗華~首賣炙燒起司醬醃牛肋條

不用揪咖也能吃烤肉活動~幸運抽中2張免費兌換卷~

↑才想著該去哪用餐呢~10月份就聽說八色烤肉mini

在大江國際購物中心美食樓展店了~愛去大江的小青和爸爸

怎能錯失這美味的烤肉店~

↑112年12月2日週六~下午約2點左右~我們來到大江購物中心

找到八色烤肉mini~正宗韓國滋滋火烤盤

翻轉韓式烤肉想像~有種雀躍的心情~

↑八色烤肉mini的菜單分為

1 滋滋火烤盤主餐~共10套餐可選擇

另+120元~可加購~飲料+韓式小點料理

2 mini~4套鍋物選項

3 mini~4項韓式小點

一大張的菜單~圖文並茂~感覺選項還不少~

↑所謂八色烤肉的八色是指

人參~紅酒~松葉~大蒜~花草~咖哩~大醬~辣椒八種口味

當然不是一次給~僅能選一種加料喔~

↑櫃枱上韓國飲料~搭著聖誕樹~應景~

↑點好主餐~選2品小菜~服務員說今天客人眾多

大約要等20分左右喔~因為都是現點現烤的肉品

瞧~那一排都是等著被認領的小菜盤~

↑大江國際購物中心的GB美食樓~位置超多

這裡的客人更多~有時也真是會一位難求

但現在時間2點多~瞧~還是很多人在用餐~

↑點餐結帳後~服務員就會給這個陣動號碼機

今週末人多~滑手機慢慢等~

↑果然~大約20分左右~陣動鈴響起

這樣的烤肉套餐

有白飯~湯品~二種小菜~還有包肉生菜

主食旁還搭配了豆芽韭菜~蒜片及洋蔥絲~您會喜歡嗎~

↑爸爸點的醬淋牛五花240元

爸爸說這牛五花~除了筋較多外~鹹度剛好

吃起來不燥~搭著洋蒽絲~豆芽韭菜~很下飯~

↑小青的招牌人氣精選~八色烤肉~小青選的是大蒜口味258元

配附的三式沾醬~特製椒鹽~韓國大醬~桔醋水梨醬

尤其那桔醋水梨醬~酸甜好滋味~

↑ 梅花豬肉煎烤至焦香~沾上桔醋醬汁~略帶甜味

肉質咬來很嫰口~包著生菜~著實人間美味~

↑各附的2小菜~小青特意選了4種不同菜色

單吃或配飯~都很順口好吃~

↑用完餐~才想到沒有拍照合影~看到了嗎

隔壁年輕情侶~也是吃八色烤肉mini~想來真的蠻迎合

現代人的需求~像小青和爸爸就是~想吃烤肉

又不想烤的一身味~這樣來一份獨享餐~解解饞~過癮~

↑吃飽飽~大江各層樓逛逛~聖誕節將至

白色聖誕樹~吸引逛街遊客手機~拍照留影~

↑手遊寶可夢一直有增減補給站及道館

這回來SBC星橋國際影城~竟也變成新的補給站~

↑店家资訊

八色烤肉mini 桃園大江店

地址~桃園市中壢區中園路二段501號 GBF美食樓

營業時間~11:00-21:30