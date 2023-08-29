大直邊緣人嗨了！一人獨享「八色烤肉mini」插旗大直美麗華，首賣「炙燒起司醬醃牛肋條」不用揪咖也能吃。
大直人手刀衝美麗華吃八色烤肉mini！堪稱去韓國必吃八色烤肉，近年來在台灣推出全新概念、一人獨食的「八色烤肉mini」，以快速、獨食為主打，成為各大美食街的人氣選擇。全台四號店正式插旗大直美麗華，除了有經典的八色烤肉一人套餐之外，還加碼首賣全新「炙燒起司醬醃牛肋條」和「八色海陸雙饗」兩款新品，讓大直邊緣人不用揪咖也能大飽口福。
八色烤肉mini特色「滋滋火烤盤獨食料理」，用韓國進口的獨家醃醬，長達2小時醃製入味，經典招牌八色烤肉有人蔘、花草、大蒜、咖哩等八種口味任選，並為了讓大家快入享用，直接由主廚幫大家把五花肉烤到焦香酥脆，配上各種韓式小菜和生菜，一上桌就直接享用來自最道地的韓國美味。
大直美麗華店首賣的新品「炙燒起司醬醃牛肋條」，將莫札瑞拉起司和切達起司雙起司加熱後臨在牛肋條上，超牽絲的畫面、超罪惡的吃法讓人食指大動。另一款「八色海陸雙饗」，則是貼心的使用去殼蝦子烹飪韓國家常菜蒜味奶油蝦，配上經典八色烤肉，挑戰最強白飯小偷。
並至韓國取經學習道地「水冷麵」與「拌冷麵」製作方法，於全台分店同步推出夏日限定清爽開胃新品。「韓式柚子青檸水冷麵」蕎麥麵、柚子醬、牛高湯、檸檬汁和碎冰塊，酸甜開胃最適合夏天品嚐。若喜歡重口味的朋友，則是有「韓式辣醬拌冷麵」可以選擇，韓國米醋和手打番茄醬
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八色烤肉mini 大直美麗華店
地址：台北市中山區敬業三路22號B1，大直美麗華
首賣商品：
炙燒起司醬醃牛肋條 380元
八色海陸雙饗 360元
八色烤肉mini 大直美麗華店開幕優惠
活動時間：即日起至8/30
活動內容：每日前50組，只要前往點購任一套餐，即免費贈送飲品三選一。
八色烤肉mini夏日新品
販售時間：即日起至10/1
品項：
韓式柚子青檸水冷麵 260元
韓式辣醬拌冷麵 240元
現在WalkerLand窩客島和「八色烤肉mini」合作，要送你「免費套餐乙份兌換券兩張」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。
● 活動問題：
韓國超夯的八色烤肉，以獨家八種醃製口味五花肉聞名...
請問：所謂的「八色」分別為哪些口味呢？請舉出三個。
● 活動贈品：
◎ 免費套餐乙份兌換券兩張 乙 組 共 10 名
● 活動時間：2023-08-29 10:32~2023-09-07 00:00
● 得獎公佈：2023-09-07 11:00 公佈於 窩客島個人主頁
● 注意事項：
(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
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(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。
(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
特別說明：
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請要參與本次活動的會員，至會員中心→收信E-mail設定→設定Gmail帳號信箱。
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強強火車頭2023-08-31~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
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Natasha Huang2023-08-31~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
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Chien-chang Chen2023-08-30~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
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黑門莉's 生活、旅遊、美食日記2023-08-29~(￣▽￣)~* 感謝你參與本次活動．目前此留言被管理者「神隱」了．顆顆！
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