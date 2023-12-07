桃園中壢美食「福叄鍋物」，位於中壢高中周邊的精緻型質感鍋物專賣，旁邊就有停車場方便停車！聖誕節跨年期間還推出了超值的套餐組合，氛圍感滿滿滿，想要慶祝這充滿愛的溫馨節日，約三五好友們來這邊聚餐準沒錯！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲原先在中壢SOGO商圈的「福叄鍋物」已經搬遷到中壢高中這邊囉～店家的入口需要從這側邊的木門進去～不要直接撞到店家正前方的落地窗喔😂

▲開車前來可以停放在店家旁邊的「中大壢中收費停車場」，這裡半小時收費是15元，價格合理，車位也算蠻多的，停好車後步行1分鐘即可到店，相當便利👌

▲久仰「福叄鍋物」的大名，這回總算在搬遷後來插旗了！開業多年他們已經累積了一批死忠客人，所以不管他開在哪邊生意依舊強強滾，強烈建議用餐前要先致電預約唷👌

▲店家提供的收款方式，除了收取現金以外，還可以接受行動支付及信用卡等～

▲一樓座位區很寬敞舒適，桌距拉得很開，用餐無壓迫感，靠窗的位置採光更是棒透了👍

▲一樓有三張4人座位及三張2人座位，如果桌面上擺放不下的食材，店家會另外加上延伸桌，讓你擺放在旁邊，將桌面可使用的空間最大化！

▲二樓的用餐空間也很寬敞，但需要爬樓梯上樓，如果帶長輩或小朋友的話，需要特別留意步伐，若是行動較不便，建議在訂位時請店家保留一樓的座位 👌

▲這是二樓用餐區的獨立包廂，最多可以容納10個人，有獨立的空調設備，用餐還蠻有隱私的！

▲這個靠窗的包廂空間更讚了，可以容納12人，採光也是非常好，如果有家庭團體或公司行號聚餐，就可以預訂這一區的位置唷👌

▲店家還有現撈的生猛海鮮！有帝王蟹、麵包蟹、玫瑰蟹、波士頓龍蝦、澳洲龍蝦水姑娘等活跳跳的海鮮～

▲自助區提供醬料自行取用，有沙茶、蒜頭、辣椒、蔥花、蘿蔔泥、日式醬油、胡麻醬、椒麻醬、烏醋等！我個人大推他們的椒麻醬，這是外面火鍋店沒吃過的醬料，是酸酸辣辣的泰式風味，很開胃好吃😋

【福叄鍋物｜完整菜單MENU】

▲這是「福叄鍋物」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）若有當月壽星可在訂位時先告知，用餐當天會贈送一個小蛋糕喔🥰

【氛圍感滿分的聖誕大餐】

▲一年之中我最愛的12月～這個月有聖誕節和跨年～有濃濃的節慶氛圍！年底就想要約三五好友相聚，相約交換禮物再吃一頓大餐，也算是慰勞自己一整年的辛勞啦🤗

▲入座後服務員會先送上擦手巾還有餐前的水果，真的是很貼心呢👍🏻

▲菜盤份量很足，幾乎都是原型食物，有蝦子、高麗菜、娃娃菜、奶油白菜、蓮藕片、杏鮑菇、鴻禧菇、玉米、玉米筍、櫛瓜、番茄、栗子、凍豆腐等，從這就可以看出店家在食材上的用心！

▲推薦+99元將原本的高湯換成椒鹽豬肚老火湯！這胡椒味濃郁的乳白色湯底超好喝，無論是涮肉涮海鮮或是涮蔬菜都很適合，裡面還吃得到滿滿的滷豬肚，很值得加價換購！

▲這款經典黑蒜頭湯也是+99元換購，黑蒜頭少了生蒜的嗆辣味道，多了迷人的酸甜味，喝起來會有回甘的FU，還蠻耐喝的💯

▲套餐的附餐我們選了炙燒甜蝦海鮮粥、台南關廟麵、北海道葛切粉絲！

海鮮粥是由主廚現煮，而個人最愛的是北海道葛切粉絲，這款葛粉很Q彈有口感！

【聖誕花雙人套餐2899元】

▲聖誕節的雙人套餐內容物有：伊比利雪紋松阪、黑毛和牛薄片牛舌、日本A5和牛雪花、5%去骨牛小排、黑毛和牛羽下霜降、黑毛和牛霜降～

▲這份肉盤有三種肉，分別為5%去骨牛小排、黑毛和牛羽下霜降、黑毛和牛霜降！

▲黑毛和牛霜降超強，他的牛肉風味很濃郁，肉質紮實少筋，油花口感細膩，真的就是極品來著！！！！

▲這5%去骨牛小排是每100頭牛只有5%獲得認證！超級珍貴！他富含大理石油花分佈均勻，是我自己很愛的部位，質量超頂！！！

▲黑毛和牛羽下霜降的油花分布如羽毛般細緻，相較其他部位，他的油花比較少，但是吃起來不會乾柴，大概涮著三到五秒就能起鍋，口感嫩度適中！

▲這精緻的寶盒裡面裝著伊比利雪紋松阪、黑毛和牛薄片牛舌、日本A5和牛雪花！剛端上桌還會有仙氣十足的乾冰來增加視覺效果～就是又美又好拍啦👍

▲重頭戲肯定就屬這個日本A5和牛雪花啊！好吃到我想要再另外單點追加🤩

▲這油花分布均勻細緻，入口即化，肉質軟嫩且帶也嚼勁，就是和牛界的夢幻逸品來著！簡直愛慘了😍😍

【捧花聖誕盒子499元】

▲聖誕節單點的捧花聖誕盒子～內容物有黑毛和牛薄片牛舌、伊比利雪紋松阪及現流花枝！

▲現流花枝也做成了花的形狀！這花枝的口感柔韌，新鮮Q脆，彷彿可以感覺到花枝在嘴裡跳舞呢🥰

▲松阪豬是油花均勻的豬頸肉，我超愛這個部位，因為他吃起來帶有獨特的嚼感，這鮮嫩帶脆的口感讓人難以抗拒啊！

▲這是我第一次在火鍋店看到牛舌耶～因為牛舌一般是在燒烤店比較常見～能在火鍋店吃到牛舌真的很難得😍

▲牛舌的厚度適中，大概涮到七八分熟左右就可以直接吃，這粉嫩的肉色很誘人，而肉質口感香脆緊實，很值得一吃😊

【伊比利愛馬仕黑豚】

▲「伊比利愛馬仕黑豚」是等級很高的豬肉，他是經由長達兩年生長及野外放養，又被稱為＂會走路的橄欖樹＂！

▲「伊比利愛馬仕黑豚」的油花細膩，肉香濃厚，是唯一可以煮7-8分熟的豬肉喔！

【蝦老大盛盒】

▲蝦老大盛盒包含根島生態蝦、鮮白蝦、現流胭脂蝦、現流牡丹蝦、生食級紋甲花枝、野生小卷及鮮蛤蜊！

▲海鮮食材很新鮮，蛤蜊很飽滿多汁，蝦子已經去除腸泥，口感紮實鮮甜，每一口都能嚐到大海的鮮美！

【福叄鍋物｜飯後甜點及飲品】

▲餐後飲品我們選了翠紅玄端奶蓋、林森烏龍鮮奶茶、鮮榨時令果汁！飲品皆可免費加珍珠！只能說「福叄鍋物」的飲料真的很強，就是外面手搖飲料店的水準啊👍

▲冰釀黑糖豆花雖然沒有其他配料，但他的黑糖很香，豆花口感綿密，搭配小碎冰一起吃，味道很純粹也很美味！

▲這紅豆湯和雪花糕是同一組甜點，口感軟嫩的雪花糕加了張豐盛的花生粉，香氣四溢！配上這碗熱呼呼的紅豆湯，幸福感滿分💯

▲這黑糖奶香西米露肯定是我們最愛的TOP1甜點！必點！裡面有粉粿、黑糖粿、小白奶糕和西米露！尤其是那個小白奶糕～口感超讚的啦～好吃到不行啦🥰

▲店家有打卡活動可參加，就讓命運的旋轉盤看你會得到什麼招待，挺有趣的😆

▲整體來說，這間「福叄鍋物」是間很適合聚餐和特殊節日的質感火鍋餐廳，無論是食材、環境及服務都無可挑剔，雖然單價有比較高一些，但絕對是對得起這個價格，在這冷冷的十二月，當然要來約三五好友來這邊交換禮物，慶祝這氛圍感滿滿的節日啊🥰

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