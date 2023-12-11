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忠孝新生美食：光華商場周邊美食《蔣老爹麵食 忠孝新生店》滷味、水餃、麵食都好吃

2023-12-11 20:00:00 誠實牛牛 人氣：105
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窩客好文

誠實牛牛

發表篇數：30篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：蔣老爹麵食(忠孝新生店)
phone02-2358-2128
place台北市中正區臨沂街3巷19號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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網路熱賣知名水餃，一袋女王、上班這檔事、非凡新聞、食尚玩家…等，諸多節目都介紹過，無論是水餃、滷味還是麵食都好吃！

來用餐之前，有先GOOGLE一下網路評價，看到兇狠的店家，跟每個留負評的人嗆聲，覺得很好笑，不接受消費者意見，堅持做自己，這是哪門子任性的老闆？帶著有點挑戰的心態來嚐鮮，結果~份量不多是真的，價格偏高是真的，而料理好吃也是真的

【蔣老爹麵食忠孝新生店 店家資訊】

蔣老爹麵食忠孝新生店

地址：台北市中正區臨沂街3巷19號
電話：2358-2128
營業時間：1130~2100
忠孝新生1號出口走過來，約3分鐘

【蔣老爹麵食忠孝新生店 環境介紹】

蔣老爹麵食》主打道地眷村味，店內裝潢也是走眷村設計

醬料、餐具採自助式

問了店家後得知，這個橘黃色的醬料是搭配牛肉麵的牛油
據說會讓湯頭更加香濃
來吃牛肉麵的朋友，可以試試喔！

與牛肉麵搭配的牛油

【蔣老爹麵食忠孝新生店 菜單】

想吃什麼滷味，直接夾取，無需向店員點

【蔣老爹麵食忠孝新生店 餐點介紹】

在IG上看到許多人打卡，一個可愛方木盒裝著麵
那是北方蛋擔麵(含糖心蛋)85元
因為加有花椒油且肉醬會辣，所以不吃辣的我只能殘念錯過
但看很多人推薦，有吃辣的朋友可以試試

《梨山高麗菜水餃 5顆/40元》

★一顆8塊，一次最少點5顆
水餃非常推！
我以前住在南機場附近，是吃著來來水餃長大
因此來來水餃是我評鑑水餃的錨點
而蔣老爹麵食的水餃，已排入我心中好吃水餃前三

蔣老爹麵食的水餃一顆8塊
價格雖然偏高，但是份量大顆且內餡紥實
價格反應在食材上，一分錢一分貨

有些厚皮的水餃，可能是主打麵皮香? 所以內餡偏少
而蔣老爹麵食的水餃，同樣擁有有嚼勁的厚外皮，可是內餡卻相當豐滿
高麗菜的清甜以及鮮嫩多汁的豬肉，每一口吃起來都很豐富
《梨山高麗菜水餃》推推！

《香蔥乾拌麵(含滷蛋) 65元》

拌料不是炸得乾酥的紅蔥頭，而是香氣十足的油蔥
加上簡單的蔥花提味就相當好吃

《滷味：海帶10元/1個》

網路評價很推薦他們的滷味，而滷味也確實好吃

厚海帶很軟但是不爛，不會一夾就斷
軟硬程度1~10分的話，大概4分
淡淡鹹味非常好吃！

《滷味：米血15元/1個》

米血味道也很棒
身為米血糕愛好者，對蔣老爹的米血表示OK

《無糖綠茶25元》

當它上桌時，我愣了二秒後笑出來
菜單上寫著「無糖綠茶」，以為是店家自製的茶飲，結果竟然是御茶園ＷＷＷ

【蔣老爹麵食忠孝新生店 食用小結】

這次嚐試的水餃、麵食和滷味，三種都很推！
網路有些評價說份量偏少
依我的食量來說，如果是單吃一份香蔥乾拌麵，確實也會吃不飽
一碗65元價格也偏高，不過它真的好吃！
這次用餐總花費155元，吃得相當飽，重點是好吃！
所以我覺得很滿足

【蔣老爹麵食其他分店】

《蔣老爹麵食》除了忠孝新生店外，還有三重跟西門店

《蔣老爹麵食 三重總店》

地址：新北市三重區新北大道一段26號
三重區公所對面，菜寮捷運站1號出口，走路約六分鐘
時間：1100~2100

《蔣老爹麵食 西門昆明店》

地址：台北市萬華區昆明街163號
西門捷運站1號出口，走路約6分鐘
時間：1130~2100
◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆ 

【忠孝新生 飲品推薦】

台北飲料：忠孝新生站《燕窩北投紅茶》1000c.c.只賣25元！

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