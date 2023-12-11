網路熱賣知名水餃，一袋女王、上班這檔事、非凡新聞、食尚玩家…等，諸多節目都介紹過，無論是水餃、滷味還是麵食都好吃！

來用餐之前，有先GOOGLE一下網路評價，看到兇狠的店家，跟每個留負評的人嗆聲，覺得很好笑，不接受消費者意見，堅持做自己，這是哪門子任性的老闆？帶著有點挑戰的心態來嚐鮮，結果~份量不多是真的，價格偏高是真的，而料理好吃也是真的！

【蔣老爹麵食忠孝新生店 店家資訊】

《蔣老爹麵食忠孝新生店》

地址：台北市中正區臨沂街3巷19號

電話：2358-2128

營業時間：1130~2100

忠孝新生1號出口走過來，約3分鐘

【蔣老爹麵食忠孝新生店 環境介紹】

《蔣老爹麵食》主打道地眷村味，店內裝潢也是走眷村設計

醬料、餐具採自助式

問了店家後得知，這個橘黃色的醬料是搭配牛肉麵的牛油

據說會讓湯頭更加香濃

來吃牛肉麵的朋友，可以試試喔！

【蔣老爹麵食忠孝新生店 菜單】

想吃什麼滷味，直接夾取，無需向店員點

【蔣老爹麵食忠孝新生店 餐點介紹】

在IG上看到許多人打卡，一個可愛方木盒裝著麵

那是北方蛋擔麵(含糖心蛋)85元

因為加有花椒油且肉醬會辣，所以不吃辣的我只能殘念錯過

但看很多人推薦，有吃辣的朋友可以試試

《梨山高麗菜水餃 5顆/40元》

★一顆8塊，一次最少點5顆

水餃非常推！

我以前住在南機場附近，是吃著來來水餃長大

因此來來水餃是我評鑑水餃的錨點

而蔣老爹麵食的水餃，已排入我心中好吃水餃前三

蔣老爹麵食的水餃一顆8塊

價格雖然偏高，但是份量大顆且內餡紥實

價格反應在食材上，一分錢一分貨

有些厚皮的水餃，可能是主打麵皮香? 所以內餡偏少

而蔣老爹麵食的水餃，同樣擁有有嚼勁的厚外皮，可是內餡卻相當豐滿

高麗菜的清甜以及鮮嫩多汁的豬肉，每一口吃起來都很豐富

《梨山高麗菜水餃》推推！

《香蔥乾拌麵(含滷蛋) 65元》

拌料不是炸得乾酥的紅蔥頭，而是香氣十足的油蔥

加上簡單的蔥花提味就相當好吃

《滷味：海帶10元/1個》

網路評價很推薦他們的滷味，而滷味也確實好吃

厚海帶很軟但是不爛，不會一夾就斷

軟硬程度1~10分的話，大概4分

淡淡鹹味非常好吃！

《滷味：米血15元/1個》

米血味道也很棒

身為米血糕愛好者，對蔣老爹的米血表示OK

《無糖綠茶25元》

當它上桌時，我愣了二秒後笑出來

菜單上寫著「無糖綠茶」，以為是店家自製的茶飲，結果竟然是御茶園ＷＷＷ

【蔣老爹麵食忠孝新生店 食用小結】

這次嚐試的水餃、麵食和滷味，三種都很推！

網路有些評價說份量偏少

依我的食量來說，如果是單吃一份香蔥乾拌麵，確實也會吃不飽

一碗65元價格也偏高，不過它真的好吃！

這次用餐總花費155元，吃得相當飽，重點是好吃！

所以我覺得很滿足

【蔣老爹麵食其他分店】

《蔣老爹麵食》除了忠孝新生店外，還有三重跟西門店

《蔣老爹麵食 三重總店》

地址：新北市三重區新北大道一段26號

三重區公所對面，菜寮捷運站1號出口，走路約六分鐘

時間：1100~2100

《蔣老爹麵食 西門昆明店》

地址：台北市萬華區昆明街163號

西門捷運站1號出口，走路約6分鐘

時間：1130~2100

◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

【忠孝新生 飲品推薦】

台北飲料：忠孝新生站《燕窩北投紅茶》1000c.c.只賣25元！

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