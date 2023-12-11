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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 曹阿伯龍鬚糖｜草莓龍鬚糖開賣啦！季節限定圓滾滾一咬就噴果汁的草莓龍鬚糖

曹阿伯龍鬚糖｜草莓龍鬚糖開賣啦！季節限定圓滾滾一咬就噴果汁的草莓龍鬚糖

2023-12-11 18:02:41 大手牽小手。玩樂趣 人氣：1,503
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：846篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：中壢夜市曹阿伯龍鬚糖
place桃園市中壢區新明137號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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之前看台中的朋友分享草莓龍鬚糖，聽說要排一個多小時…….還每人限購？！後來想起來咱們中壢夜市也有很猛草莓龍鬚糖啊！曹阿伯龍鬚糖製作龍鬚糖已經超過三十年歷史，他製作的龍鬚糖堪稱一絕，比髮絲還要細呢，除了傳統的花生芝麻配料外，搭配季節推出『草莓龍鬚糖』～

曹阿伯龍鬚糖｜交通方式&停車資訊

曹阿伯龍鬚糖就在中壢夜市內，中壢區新明路117號對面（玩具空間斜對面），附近有收費停車場可以利用，曹阿伯龍鬚糖之前就有賣草莓龍鬚糖，比台中的還早，只是一直沒去注意，最近IG很多人打卡台中草莓龍鬚糖，我才想到中壢夜市的曹阿伯

曹阿伯龍鬚糖｜菜單價目表

曹阿伯龍鬚糖基本款是花生、芝麻，可以混搭，一盒60元兩盒100元，真的很便宜，水果口味目前有當季的草莓跟藍莓，六顆80元，兩盒150元（需單一口味），大部分的人來幾乎都是買草莓的，他們家的草莓真的很好吃！

曹阿伯龍鬚糖｜現做龍鬚糖

我們來的時候剛好看到正在製作龍鬚糖，製作前都會雙手消毒完才開始做，龍鬚糖相傳為皇帝特有的點心，做法複雜且神奇

先做龍鬚糖的本體，先把麥芽糖順著一個圓圈，然後放入糖粉內一直拉，一直沾著粉呈8字型來反覆的拉，經過反覆左右拉扯多次之後，麥芽糖一條瞬間變成超過1萬條白色絲狀，太漂亮了！

再來把龍鬚糖剪成小片狀，再包裹想要的餡料，曹阿伯的草莓龍鬚糖都是選大顆草莓，包進龍鬚糖內圓滾滾的外觀十分討喜

曹阿伯龍鬚糖｜草莓龍鬚糖

六顆的盒裝，圓滾滾的龍鬚糖整齊擺放，顆顆飽滿的龍鬚糖真的很Ｑㄟ，如絲般的龍鬚糖燈光照射下有著透亮的光澤感，很美！

草莓龍鬚糖拿起來還真有份量，那草莓果肉垂涎欲滴的模樣，真的有夠誘人，草莓的酸甜香器及水嫩口感加上龍鬚糖的入口即化，完全不甜膩也不會黏牙，這龍鬚糖真的很強ㄟ！重點是我只花了五分鐘不用排一小時就很爽^^

曹阿伯龍鬚糖沒有限購盒數，但他只有賣晚上，而且下雨不擺攤，想吃還得求老天爺保佑別下雨啊，建議來之前可以先打電話問阿伯有沒有擺攤唷，想吃草莓龍鬚糖，來這裡就對了！

 

曹阿伯龍鬚糖

地址：桃園市中壢區新明路117號對面（玩具空間斜對面）

電話：0955 003 551

營業時間：下午5:00 – 下午11:00（下雨不擺攤）

曹阿伯龍鬚糖FB

 

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