初次探訪照咖雅品，是因為在googlemap上找尋九芎湖周邊餐飲而發現的。它的位置在陳家農場上方，小木屋外觀與大紅色露天傘在一片綠油油的高大樹木群中顯得特別醒目，站在農場門口便能一眼瞧見。

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順著往九芎湖休閒農場那條路到最上頭，看見陳家農場的路標，便能同時找到照咖雅品的指示牌，車子可以開進去，不過我們選擇停放在霽月步道入口對面的收費停車場，再沿著汽車行駛的方向慢慢往上走，一路上經過幾處可採柑橘的農場、手工麵包車、賣乾貨與地瓜菱角，以及客家米食、杏仁湯油條….等，整條路上的市集攤販熱鬧的很，不逛一下很可惜啊！

從農場入口處即可遠遠眺望最高點的照咖雅品，大紅色的露天傘特別吸引目光，四周滿是綠意，讓眼球舒服放鬆。除了綠色植栽，彩色花卉也是美麗的配角，長長的階梯二側被各式綻放的花兒填滿，而12月即將迎來的是洋紅風鈴木花期！

在照咖雅品除了能直接選擇菜單裡的手工窯烤披薩，還能報名DIY，自己做的披薩不僅有趣，說不定帶來更多驚喜。可惜我們抵達時才得知店裡有這樣的活動，在無法調整後續行程的情形下，只能做取捨。

山裡的小木屋總是特別吸引人，幸運地遇上晴朗的日子，室內外座位都很適合。有時店裡會接團體活動的預約，一樓空間留給團客，我們便直奔二樓去了。

二樓視野頗佳，外頭也有停車場，紅色屋頂便是陳家農場。

以山區咖啡館來說，照咖雅品的菜單選項算是不少，光是簡餐就有八種主菜，另外還有披薩、點心及飲品，平均價格不高，挺親民的。

正處於發育期的明太子，選了這盤金字黃金炒飯，飯量多，用料也豐富，最重要的是完全符合我們家最愛的“粒粒分明”口感，絕對是大加分啊！

調味適中，還有滿滿的櫻花蝦做為主角，有點小驚艷。

附餐飲品換成我個人最愛的抺茶鮮奶，可折抵50元，超大一杯，即使加了奶油也不過甜，無咖啡因適合跟孩子分享。

水果果凍是附餐點心，水果新鮮清脆，小小一杯大大滿足！

附餐玉米濃湯也是挺大份量，我淺嚐了二口，其餘的交孩子解決。濃湯屬於台式作法，無添加奶油，更合我們的味，很多玉米粒沉在下頭，美味😋 這一碗我跟孩子都喜歡。

炸雙喜包含薯條及雞球，雙醬一直沒派上用場，因為熱呼呼的單吃就很美味。

看見照咖雅品把咖啡豆放在二樓戶外曬太陽，便想著要試試自產自銷在地的咖啡。這杯照咖手沖咖啡倒真的沒讓人失望，口感氣味都不錯，而且還很大一杯！

菜單上的客家麻糬披薩不免讓我們好奇的點來試試，手工製作的薄皮略帶著酥脆，餅皮愈嚼愈香，十吋的大小適合分享。QQ的麻糬搭上香菜與花生粉，融合的味道很特別，鹹甜鹹甜的，頗有創意，三樣食材都是我們喜歡的，很對味~

別小瞧這簡單組合的披薩，吃個2-3片也是會飽的。

當天溫度熱的像夏天，開放明太子吃點冰品，四球綜合冰淇淋分別為：香草、巧克力、抺茶及草莓四種口味，附二個餅乾筒。

這孩子從小就特別喜歡單吃餅乾筒，把冰淇淋留給大人。大概是長大了吧，也會吃點冰了，看到這樣的組合簡直樂歪，二個餅乾筒都進他肚裡，滿足的很~這四球冰淇淋的份量也適合分享，絕對無法靠一個人解決的呀！

照咖雅品是九芎湖休閒農場的最高處，餐點小有水準，環境也很舒適，居高臨下的視野讓人心曠神怡。二側是霽月步道及觀南步道，走幾步路便抵步道入口。

往下方走是陳家農場，餐後順便在農場裡沿著湖邊走動，看看風景賞賞花，或是加入搗麻糬及擂茶的活動，為自己安排的體驗留下美好的回憶。

■ INFORMATION ■

平日：0900AM – 1700PM

假日：0900AM – 1800PM

（每週一公休）

(03)589-0034

新竹縣新埔鎮照門里九芎湖6鄰29號

※ 免費停車場





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