夏天有剉冰、枝仔冰和綿綿冰，冬天當然要端出冬至湯圓和它拚啦！全台各縣市湯圓名店可真不少，經過精挑細選，小編精選藏在市場裡和夜市巷弄的人氣湯圓，有熱湯有涼品，有鹹也有甜。這個冬天，你吃湯圓了嗎？別管熱量了，將至這篇應景的冬至湯圓懶人包，先存下來再說！

重點整理： Toggle

冬至、元宵節為什麼要吃湯圓呢？

冬至吃湯圓的由來

冬至是農民曆中 24 節氣之一，這天正是一年裡白晝、日照最短的一天，冬至之後白晝時間就會開始慢慢增加，象徵「陽氣」漸漸回升，過去傳統上會以象徵「團圓、圓滿」的湯圓來迎接「陽氣」，藉著吃湯圓祈求凡事圓滿、闔家團圓。

元宵吃湯圓的由來

至於元宵吃湯圓，由來眾說紛紜，最有名的歷史典故，則是在元宵宮女的故事。漢朝漢武帝時期，有名宮女叫元宵，很會做湯圓，但卻因思念雙親成天以淚洗面，當時漢武帝的臣子東方朔發現這件事情後，決定幫助元宵，於是假冒占卜師，誆稱16日會有天火，謠言一出，街頭人心惶惶後，東方朔便遊說漢武帝:「火神君最愛吃湯圓，請元宵在正月十五的晚上煮湯圓，祭拜火神君，並在街上點燈喧鬧一番，火神君就不會再放火了。」漢武帝一聽有理，便安排元宵做湯圓，也特別讓宮中的宮女、士兵當天晚上出宮上街，元宵因此得以和家人團聚，於是元宵節吃湯圓的傳統於是誕生。

湯圓和元宵怎麼分

平常我們會把元宵和湯圓混為一談，通稱小湯圓、包餡湯圓，但其實兩者大不同。湯圓是用糯米粉加水揉成糰，包入餡料後用手不斷搓揉成圓形，而元宵則是將餡料切成約骰子大小的方塊，沾水後置於有乾糯米粉的竹篩上，以繞圈的方式滾動，泡水瀝乾重複數次而成。製作過程不同，因此湯圓外型比較圓潤，口感會比元宵還要細膩黏口，元宵則較有咬勁，外型偏向不規則狀。

湯圓熱量有多少

湯圓熱量以一顆鮮肉湯圓來說約60大卡、一顆芝麻湯圓71大卡、一顆抹茶湯圓61大卡、一顆奶茶湯圓74大卡、其中熱量最高的則是花生湯圓一顆約75大卡。吃 4顆包餡甜湯圓或20顆小湯圓等於吃下一碗白飯，既然冬至是慶團圓，那就先別管熱量了，吃碗湯圓壓驚先！不過也別過量，畢竟是糯米製成，攝取過多容易脹氣。

以下推薦全台各地人氣湯圓老店，愛吃熱甜湯、湯圓控的你可別漏勾了！

冬至湯圓推薦｜北部湯圓名店

台北｜御品元冰火湯圓

位於通化夜市裡的御品元是超人氣湯圓名店，招牌桂花芝麻冰火湯圓，六大顆手工湯圓放在剉冰上，熱呼呼的手工湯圓遇冰會慢慢變硬，店家特別提醒，先把手機放一邊，趁熱口感最好，再加上剉冰上的桂花蜜清香又清爽，滋味一絕！

台北｜燕山湯圓

位於雙連市場文昌宮旁的燕山鹹湯圓，是家傳承三代超過50年的湯圓老店，每到元宵、冬至總會大排長龍。招牌鹹湯圓以純糯米磨漿製作，獨特之處在於經過脫水處理，有別於加粉去除水分，脫水後成塊狀的糯米，也是店家手工包餡搓成型，也因為對做工的講究，燕山湯圓煮好放涼反而更顯Ｑ勁。

基隆｜全家福酒釀湯圓

手工製作的全家福元宵，是基隆廟口夜市的名產之一，店家主打健康養生的酒釀加蛋，但因仍有不敢吃酒釀的客人，因此也有搭配清湯的湯圓選項。湯圓僅有芝麻口味，加酒釀、加蛋可以依喜好選擇。

新竹｜周家燒麻糬

不想喝熱湯，燒麻糬是另一個應景選項。周家燒麻糬的原味燒麻糬每份兩粒，餡料有紅豆、芝麻、花生口味，也有原味沒包餡，口味可混搭，每一種口味都會沾花生粉，全素者也可食用。圓潤飽滿燒燙燙的麻糬，嗑完超過癮。

新竹｜榮記客家湯圓

來到客家聚落新竹苗栗，說到湯圓有十之八九都是客家鹹湯圓。新竹老字號榮記客家湯圓，小顆沒包餡的湯圓是店家獨家手工自製，口感軟Q，搭配大骨熬製的濃郁湯頭，再加上絕配的韭菜及小白菜、茼蒿，非常對味。

苗栗｜老家米食堂

在南庄老街周邊小有名氣的老家米食堂，販售古早味的客家小吃，招牌客家大湯圓一咬下餡料爆出，菜圃、香菇配上鹹湯非常有飽足感。

苗栗｜南庄抹茶冰

位於南庄老街尾端山坡處，小小店面人潮絡繹不絕，為的就是招牌抹茶紅豆冰，剉冰淋上抹茶醬搭配香甜紅豆泥與軟Q白玉、抹茶雙色湯圓，是不少人吃完老街裡的客家小吃後會專程來品嘗的甜點冰品，夏天吃冰涼消暑，冬天品嘗濃郁順口。

冬至湯圓推薦｜中部湯圓名店

台中｜樂群湯圓之家

在台中只要提到湯圓，就少不了樂群湯圓之家。店裡的招牌湯圓+雞絲麵，幾乎是每桌必點，大顆包餡湯圓外皮柔軟但還保有口感，內餡絞肉扎實不油膩，搭配古早味雞絲麵，讓冷冷的冬天用銅板價就能吃得飽足盡興。如果還不過癮，店家也有販賣小顆的甜湯圓，可以搭配紅豆湯和花生湯，兩種喜好一次滿足。

台中｜翔記湯圓餛飩

翔記湯圓餛飩是不少走訪台中的遊客會去朝聖的名店之一，原因就在於店內販賣各種湯圓，鹹甜湯圓、大小湯圓通通都有！店家人氣招牌團團圓圓，有兩顆鹹肉湯圓跟兩顆超巨大餛飩。再加一碗小湯圓搭配紅豆湯，是絕配組合。

南投｜蘇媽媽湯圓

蘇媽媽湯圓是南投埔里市區人氣美食之一，招牌鮮肉湯圓包餡Q彈有勁，甜湯圓系列有小顆的養生甜湯圓、包餡芝麻花生湯圓、包餡芋頭紅豆湯圓，每種都好誘人，讓人選擇困難呀！

彰化｜蕃薯市八寶圓仔冰

位於彰化員林光明街的番薯市八寶圓仔冰是在地人都推薦的知名老店，價錢親民，傳統甜食冰的熱的都有，芝麻和花生口味的綜合燒麻糬，讓人一試成主顧，也是外地彰化人最懷念的家鄉味。

雲林｜北港圓仔湯

北港圓仔湯位於熱鬧繁華的北港朝天宮、北港老街上，是堅持手工70年的老攤位，販賣脆圓、湯圓。老顧客夏天最愛點一碗脆圓搭配消暑的挫冰，甜而不膩的味道很順口，紅豆熱湯搭配現煮湯圓也很受歡迎，紅豆鬆軟綿蜜有著傳統古早味，讓不少北港人從小吃到大、觀光客也讚不絕口。

冬至湯圓推薦｜南部湯圓名店

嘉義｜劉湯圓

嘉義老字號湯圓劉湯圓的甜酒釀燒冷冰是許多嘉義人從小吃到到大的美食，多年來堅持以手工方式製作湯圓，雖然過程繁複，耗時耗力，但老闆娘還是堅持每天現包現煮，就是要讓顧客吃到最新鮮的湯圓，湯圓的皮不只非常軟Q，裡面餡料也超多，不管是喜歡熱呼呼的湯圓還是冰冰涼涼的這裡通通吃得到！

台南｜江水號

擁有近百年歷史的老店江水號，夏天販售復古的古早冰品，冬天則是熱呼呼的米糕粥及紅豆湯，是不少在地人小時候的回憶，冬天來台南的朋友，一定要來碗紅豆湯圓，熱騰騰的紅豆湯，加上每日現做、Q彈有嚼勁的小湯圓，一吃下去保證整個身體都暖起來。

台南｜莊子土豆仁湯

莊子土豆仁湯是間歷史非常悠久老店，一年四季都有營業，菜單有冰品和熱甜湯可以選擇，湯底主要有紅豆跟花生，配料可以任選3~4樣，冬天還會推出限定的桂圓甜粥和米糕粥，是許多台南人吃完正餐，想來點甜湯的時候的不二選擇。莊子土豆仁湯同時也有販售超大顆、Q彈有嚼勁的麻糬，外層裹著花生粉或是芝麻粉真是絕配！

高雄｜清溪小吃部

三鳳中街有一間經營超過一甲子的小店叫清溪小吃部，許多人都不知道有這間店，但只要一提到那間賣鹹湯圓的保證大家都知道，來清溪小吃部一定要吃他們的鹹湯圓，Q彈不黏牙的外皮，紮實的內餡，加上五香粉、胡椒提味，再配上豬骨熬製的湯頭，簡單純樸的味道非常好吃，

高雄｜李家圓仔冰

李家圓仔冰位於鹽埕第一公有市場的出入口，雖沒有明顯的招牌，但圓仔冰的歷史傳承如今已經超過一甲子，是許多在地人口中的鹽埕美食，更是古早味冰品的絕佳代言。店裡只有紅豆湯、圓仔湯、花生湯、綜合冰四樣，其中湯圓推薦必吃，李家圓仔冰的湯圓都是每天手工自製，以糯米糰用刀片切成一塊塊，造型呈現不規則四邊形，咬起來彈牙、有嚼勁。

冬至湯圓推薦｜東部湯圓名店

花蓮｜甜可養生甜品店

花蓮甜可養生甜品店有兩個必點的超人氣招牌，一為乾式的燒麻糬，現煮麻糬Q彈且香氣十足，再撒上花生粉、芝麻粉，是相當令人懷念的古早味，雙重享受讓人非常滿足！另一項則為牛汶水，其實就是糯米湯圓、熱薑茶、花生粒組成的甜湯，冬天喝上甜甜的熱薑茶非常舒適，因為薑味很濃郁，所以旁邊會附上一杯熱蕎茶以供解膩。

台東｜寶桑湯圓

在地經營超過一甲子的寶桑湯圓，是台東當地非常有人氣，還有好幾家媒體採訪過，賣的品項很簡單，分為熱湯圓跟冷湯圓，再來就是配料部分，有花生、紅豆、綠豆、湯圓、脆圓，配料雖然簡單，但製成卻一點都不馬虎，店裡的配料都是純天然不加人工調味，店家如此的用心，更在2012年時，獲選為臺東縣十大旅遊伴手禮暨特色美食，由此可見有多厲害！

看了這麼多圓滾滾白胖胖的湯圓，真的讓人很想一口咬下，冬至吃湯圓合情合理，在家煮湯圓吃得不過癮，快找間湯圓名店朝聖去吧！