「88會館-郭董私房菜」以經典桌菜料理著稱的台南海鮮會館郭董，

精選海鮮食材，古法烹調料理，道道珍饈美味！

對於食材講究的饕客，保證滿足您的味蕾！

日前Michell 偶然滑到一則報導：

郭董私房菜的郭董與殷維雄總經理都是郭董的粉絲，

也是全球郭氏宗親會成員，

期盼有機會邀請郭董品嚐道地的活魚兩吃活海鮮大餐

(圖說：88會館提供)

88會館之郭董私房菜殷維雄總經理與郭董在工商建研會上合影。

看到了這則報導，一直讓我印象很深刻~~

想著有機會一定要去品嚐一下。

這次，剛好去內湖家樂福洽談品牌，要宴請這個主管級的人物，

想來想去就想到這家口碑極佳、網路風評超優、

最重要的是大家的評論都是好吃、好超值、好值得.......的 88會館-郭董私房菜

事不宜遲........go

88會館-郭董私房菜

88號會館旗下有3大品牌，例如為新人打造客製化浪漫花海歐風婚禮的「88號樂章婚宴會館」、

大小型活動首選的「大港湖區會議中心」，

最新品牌則是一推出就在美食部落客間造成轟動、

以古早味經典台菜料理著稱的「88會館-郭董私房菜」。

「88會館-郭董私房菜」以經典桌菜料理著稱的台南海鮮會館郭董，

精選海鮮食材，古法烹調料理，道道珍饈美味！

對於食材講究的饕客，保證滿足您的味蕾！

會館位於內湖家樂福內的5樓......

上樓的路口，即能看到一個大大水水箱......有龍蝦、有龍蝦.......

哇~~有青就是鮮......

會館內有著充滿童話風格的「迎賓」歐風廣場，

羅馬音樂噴泉、倫敦大笨鐘、歐洲市集花果櫥窗、地中海咖啡屋...

等景致吸引，有種來到歐洲大道的fu。

88會館-郭董私房菜

88會館 「郭董私房菜」菜單由排隊才吃得到的「台南海鮮會館」老闆「郭董」

依據傳承自家族的60年古董菜單為藍本，親自設計、指導的私房料理，

精選產地直送的活海鮮食材，遵循細緻繁複的古法工序，

每一道菜都是超級經典，味道也是好極了，

呈現道道珍饈美饌，CP值超高哦。

歐洲大道廣場內，超多網紅打卡點.......拍照上傳，一定成為眾人注目的焦點。

還有近期很多人前往朝聖的coffee BAR

皆是師傅現點現做的特調喔~~~

這提供好吃的蛋糕、咖啡飲料可以點來品嘗一下，

聽說他們家的糕點師傅很厲害喔。

「郭董私房菜」主打每日由海港直送新鮮活海鮮，兩吃魚、龍蝦粥、

砂鍋鮑魚甘貝粥...等皆是豪華的海鮮經典料理。

包廂式的用餐環境，很獨立、寬敞舒適、舒服。

一間包廂最多約可3桌。

真的好適合，小型的聚餐模式哦~~就像我們店28人，感覺就很剛好......

可以辦小姐活動來這兒玩遊戲、交換禮物等等。

「郭董私房菜」

依據傳承自家族的60年古董菜單為藍本，親自設計、創作並指導的澎湃菜色，

被忠誠消費者譽為「米其林格局」的霸氣料理。

是一家CP值非常高的內湖無菜單料理，成為首選內湖美食。

所有的菜色，皆依季節調整週邊食材，要讓消費者「吃當季」。

當天，預訂了：

$12,000元 + 10% (每席10位)

Michell 就想給大家驚喜，特地安排又加點了：

活龍蝦海鮮粥

（足1斤重澳洲活龍蝦 市價1兩200 一隻3200 再加上大蛤蠣、大鮮蚵、蒜酥等，是老饕必點大菜）



訂價3,600元；現在優惠價只要 3,200元





我還真的很盡心盡力呢~~

為了這一餐，想讓每個嘉賓，吃到超級新鮮的海鮮食材，

且若以12,000這個價位，一桌十位的平均價格，一位才1,200元，且份量超足夠的，

套一句現在年輕人說的：真的超滑啦........

88號會館-郭董私房菜 不管是菜色，或者氣氛，都實在太令人驚豔。

登~~登~~登~~上菜囉。

前菜：

四季豆丁香魚/台灣烏魚子



港式燒臘/黃金南瓜

四季豆丁香魚

鹹香的小魚再搭上四季豆增加不同層次的口感，

椒鹽的口味很涮嘴的一道下飯菜，配啤酒也超正點。(未~~) >_<

台灣烏魚子

好特別的呈現方式，很有創意，

很精緻哦，烏魚子去搭配涼皮、蘿蔔、小黃瓜，

意外的好吃哦，是我完全沒想到的口感，

吃起來綿密彈牙、口齒留香的烏魚子~~超讚。

港式燒臘

臘腸的味道不油不膩，好香好好吃，

吃進嘴裡香氣四溢，而且吃起來甜甜的好下飯。

黃金南瓜

酥炸金黃色的南瓜、果肉顏色飽和鮮豔，

非常討喜，一口咬下南瓜泥很扎實，成為餐桌上最顯眼的一道食材。

東港現撈時令魚

「郭董私房菜」主打每日由海港直送新鮮活海鮮，

而「兩吃魚」是挑戰「尚青」食材的最高境界，

每日由海港直送清新淡雅的紅甘，肉質細嫩、口感鮮美的長尾鳥及大目鰱等高級食材，

到店後，現殺、剖腹、放血、去鱗、清臟，切片，做成白裡透紅的新鮮活生魚片，

檸檬片與魚卵穿插排列，再以鮮蝦盅點綴後精美上桌。

這擺盤真的是太精美、太霸氣了啦，

根本可以算是米其林等級的美食呀~

每日由海港直送清新淡雅的紅甘，肉質細嫩、口感鮮美、

到店後，現殺、剖腹、放血、去鱗、清臟，切片，做成白裡透紅的新鮮活生魚片，

檸檬片與魚卵穿插排列，再以鮮蝦盅點綴後精美上桌。

當季漁港直送的食材，紅甘生魚片非常新鮮。

紅甘生魚片吃起來軟嫩仍帶些咬勁，

油脂較少的紅甘吃起來脆口，而油脂豐富的紅甘，

吃起來入口即化，鮮味十足。

一條魚，每個部位口感不盡相同，但唯一不變的就是~~~它超級鮮、超好吃。

擺盤內的另二種涼菜，口感也很美味。

整個就是鮮、鮮、鮮啦~~~

花菇津白燉魚膠

花膠是中國傳統的名貴食品之一，

「花菇津白燉魚膠」湯頭濃郁、自然清甜， 完全沒有油膩感，

真材實料裡面還有排骨和花菇，

而花膠滑順爽口，口感脆脆的，完全沒腥味。

就說這兒~~道道餐點皆是真材實料了，

你們看看.......這花膠.......補充膠原蛋白耶，養顏又美容，真開心。

銅盤鹽烤海大蝦

大蝦選用特大等級的大草蝦，尺寸跟明蝦差不多大，

用鹽烤的方式，不放任何調味料、

吃起來味道鮮甜、肉質緊實又Q彈無比 。

原味清蒸活鮑魚

鮑魚的料理可以很簡單，當然也可以很費工，

但如果是新鮮活鮑的話，其實最好吃的料理方式就是清蒸了。

剛蒸出來的鮑魚鮮又多汁、什麼調味都不用，就能吃到最原始的天然海味喔。

清蒸活鮑魚上面搭配滿滿的蔥花、蒜泥，

口感更有層次感，味道更加鮮美。

來客啊~~好想再吃哦~~

蒲燒饅手作油飯

滿滿的蒲燒鰻與油飯的香氣讓人食指大動！

這道油飯使用兩種糯米來製作，由長米、短米所製，不加1滴水，

完全由麻油和米酒攪拌而成，香軟而不爛，

吃水口裡，有種黏中帶Q的口感，Q彈有味，

每一口都充滿愈吃愈純的麻油香。

特製的醬燒蒲燒鰻，油脂豐滿美味， 油脂分布均勻，肉質鮮甜可口。

鹽烤雙吃魚





新鮮活魚第二吃則是透過精準火候控製的鹽烤魚料理，

鎖住鮮美魚肉原汁原味。

這種鹽烤料理，擺放在石板上，好有意境哦~~

利用鹽烤方式來烤魚，將魚肉的湯汁牢牢的鎖住，

這魚肉吃起來更加鮮甜肉又Q彈，魚肉的肉質好鮮嫩，

魚皮還帶點淡淡的焦香味，一點也不乾澀哦。

砂鍋一品芽白雞

這道菜超級厲害的，主廚強調這一定要燉8小時，才能完成這道功夫菜，

少1樣食材、少燉1分鐘都不行哦。

嚴選放山土雞全雞、加入大量豬腳、雞腳、金華火腿、干貝、白菜...等食材，

精華盡在充滿多重層次風味的香濃湯頭裡，口感清爽不死鹹，充滿食材的原味香。

這道菜剛端上桌時，別出心裁的將白菜當成「福袋」般包住所有食物，鎖住大氣又澎湃的美味。

Michell 最愛喝雞湯了啦~~

裡面有金華火腿、干貝、老母雞的雞湯、豬腳、白菜，跟一般外面吃到的都是完全不同，

雞肉因燉8小時，雞肉鮮嫩多汁、而白菜也吸飽湯汁的精華，

整鍋湯的精華都被吸覆在白菜裡了，讓人忍不住，一碗接一碗的吃。

湯頭已被燉成乳白色的.....

非常濃厚醇香的雞湯，完全能感受到膠質都燉到湯裡了呢，

喝完嘴唇還會稍微黏黏的。

精緻美西點

今天是：法式甜點馬德蓮

法式甜點馬德蓮 鬆軟的口感，加上濃郁的奶香味，口感輕盈、

這時超適合來杯熱咖啡or熱茶呢，真是個令人讚不絕口的絕品享受。

很難得在中式餐廳，也能品嚐到那麼厲害的法式甜點。

新式甜品湯

第一次吃中式餐點，我那麼期待飯後甜湯......

是道很養生的：白木耳蓮子湯

這份甜湯口感就像是燕窩一樣，蓮子燉到吃進嘴裡口感鬆鬆、軟軟的，

白木耳也幾乎跟甜湯完全化在一起了，清爽、不甜膩。

四季鮮水果

新鮮的水果，很香甜。

活龍蝦海鮮粥

游水活龍蝦海鮮粥被譽為老饕經典菜，用生米燉煮為基底，

加入澳洲活龍蝦 ，大蚵仔、大蛤蠣等新鮮好食材，

拌入蒜酥、芹菜、椒鹽等佐料提味。

新鮮的龍蝦熬煮成的海鮮粥，光看菜單就讓我超級~~

「郭董私房菜」海鮮皆為新鮮現撈，所有食材皆秉持健康、新鮮、

自然的原則，宴客絕對有面子。

真的好高檔的海鮮粥了........

這碗粥裡面加了滿滿的蛤蠣，大鮮蚵，蒜酥，配料非常澎派啊。

使用新鮮活體龍蝦就是不一樣，肉質不僅Q彈多汁，鮮味更是大爆表！

底下的白粥燉煮的入味，每一口都充滿著濃濃的海鮮味，

米飯的香甜，海鮮的鮮味一齊入口，

層次分明，讓人一口接一口。

味道真是鮮美極了，就算已經吃的非常飽了，

但我還是想多吃幾碗呢。

這次為了想宴請諸位公司主管，而特地選擇來這裡聚餐，

88會館-郭董私房菜

有著澎湃菜色，精選產地直送的活海鮮食材，加上遵循細緻繁複的古法工序，

呈現道道珍饈美饌，讓我此次宴客做足了面子.....開心呢。

這兒也很適合舉辦家宴、聚會、同學會，

而且，現今剛推出的散客套餐，約三五好友、好閨密、同事一起來品嘗內湖美食，

快~~到：88會館-郭董私房菜 訂位吧!!

【交通資訊】

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Michell就是愛吃喝玩樂