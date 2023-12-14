「88會館-郭董私房菜」以經典桌菜料理著稱的台南海鮮會館郭董，
精選海鮮食材，古法烹調料理，道道珍饈美味！
對於食材講究的饕客，保證滿足您的味蕾！
日前Michell 偶然滑到一則報導：
郭董私房菜的郭董與殷維雄總經理都是郭董的粉絲，
也是全球郭氏宗親會成員，
期盼有機會邀請郭董品嚐道地的活魚兩吃活海鮮大餐
(圖說：88會館提供)
88會館之郭董私房菜殷維雄總經理與郭董在工商建研會上合影。
看到了這則報導，一直讓我印象很深刻~~
想著有機會一定要去品嚐一下。
這次，剛好去內湖家樂福洽談品牌，要宴請這個主管級的人物，
想來想去就想到這家口碑極佳、網路風評超優、
最重要的是大家的評論都是好吃、好超值、好值得.......的 88會館-郭董私房菜
事不宜遲........go
88會館-郭董私房菜
88號會館旗下有3大品牌，例如為新人打造客製化浪漫花海歐風婚禮的「88號樂章婚宴會館」、
大小型活動首選的「大港湖區會議中心」，
最新品牌則是一推出就在美食部落客間造成轟動、
以古早味經典台菜料理著稱的「88會館-郭董私房菜」。
「88會館-郭董私房菜」以經典桌菜料理著稱的台南海鮮會館郭董，
精選海鮮食材，古法烹調料理，道道珍饈美味！
對於食材講究的饕客，保證滿足您的味蕾！
88號會館-郭董私房菜
粉絲專業：88館-郭董私房菜
電話：(02) 2794 - 3800
營業時間：10:00-21:00
地址：台北市內湖區民善街88號5樓(家樂福 內湖店)
會館位於內湖家樂福內的5樓......
上樓的路口，即能看到一個大大水水箱......有龍蝦、有龍蝦.......
哇~~有青就是鮮......
會館內有著充滿童話風格的「迎賓」歐風廣場，
羅馬音樂噴泉、倫敦大笨鐘、歐洲市集花果櫥窗、地中海咖啡屋...
等景致吸引，有種來到歐洲大道的fu。
88會館-郭董私房菜
88會館 「郭董私房菜」菜單由排隊才吃得到的「台南海鮮會館」老闆「郭董」
依據傳承自家族的60年古董菜單為藍本，親自設計、指導的私房料理，
精選產地直送的活海鮮食材，遵循細緻繁複的古法工序，
每一道菜都是超級經典，味道也是好極了，
呈現道道珍饈美饌，CP值超高哦。
歐洲大道廣場內，超多網紅打卡點.......拍照上傳，一定成為眾人注目的焦點。
還有近期很多人前往朝聖的coffee BAR
皆是師傅現點現做的特調喔~~~
這提供好吃的蛋糕、咖啡飲料可以點來品嘗一下，
聽說他們家的糕點師傅很厲害喔。
「郭董私房菜」主打每日由海港直送新鮮活海鮮，兩吃魚、龍蝦粥、
砂鍋鮑魚甘貝粥...等皆是豪華的海鮮經典料理。
包廂式的用餐環境，很獨立、寬敞舒適、舒服。
一間包廂最多約可3桌。
真的好適合，小型的聚餐模式哦~~就像我們店28人，感覺就很剛好......
可以辦小姐活動來這兒玩遊戲、交換禮物等等。
「郭董私房菜」
依據傳承自家族的60年古董菜單為藍本，親自設計、創作並指導的澎湃菜色，
被忠誠消費者譽為「米其林格局」的霸氣料理。
是一家CP值非常高的內湖無菜單料理，成為首選內湖美食。
所有的菜色，皆依季節調整週邊食材，要讓消費者「吃當季」。
當天，預訂了：
$12,000元 + 10% (每席10位)
Michell 就想給大家驚喜，特地安排又加點了：
活龍蝦海鮮粥
（足1斤重澳洲活龍蝦 市價1兩200 一隻3200 再加上大蛤蠣、大鮮蚵、蒜酥等，是老饕必點大菜）
訂價3,600元；現在優惠價只要 3,200元
我還真的很盡心盡力呢~~
為了這一餐，想讓每個嘉賓，吃到超級新鮮的海鮮食材，
且若以12,000這個價位，一桌十位的平均價格，一位才1,200元，且份量超足夠的，
套一句現在年輕人說的：真的超滑啦........
88號會館-郭董私房菜 不管是菜色，或者氣氛，都實在太令人驚豔。
登~~登~~登~~上菜囉。
前菜：
四季豆丁香魚/台灣烏魚子
港式燒臘/黃金南瓜
四季豆丁香魚
鹹香的小魚再搭上四季豆增加不同層次的口感，
椒鹽的口味很涮嘴的一道下飯菜，配啤酒也超正點。(未~~) >_<
台灣烏魚子
好特別的呈現方式，很有創意，
很精緻哦，烏魚子去搭配涼皮、蘿蔔、小黃瓜，
意外的好吃哦，是我完全沒想到的口感，
吃起來綿密彈牙、口齒留香的烏魚子~~超讚。
港式燒臘
臘腸的味道不油不膩，好香好好吃，
吃進嘴裡香氣四溢，而且吃起來甜甜的好下飯。
黃金南瓜
酥炸金黃色的南瓜、果肉顏色飽和鮮豔，
非常討喜，一口咬下南瓜泥很扎實，成為餐桌上最顯眼的一道食材。
東港現撈時令魚
「郭董私房菜」主打每日由海港直送新鮮活海鮮，
而「兩吃魚」是挑戰「尚青」食材的最高境界，
每日由海港直送清新淡雅的紅甘，肉質細嫩、口感鮮美的長尾鳥及大目鰱等高級食材，
到店後，現殺、剖腹、放血、去鱗、清臟，切片，做成白裡透紅的新鮮活生魚片，
檸檬片與魚卵穿插排列，再以鮮蝦盅點綴後精美上桌。
這擺盤真的是太精美、太霸氣了啦，
根本可以算是米其林等級的美食呀~
每日由海港直送清新淡雅的紅甘，肉質細嫩、口感鮮美、
到店後，現殺、剖腹、放血、去鱗、清臟，切片，做成白裡透紅的新鮮活生魚片，
檸檬片與魚卵穿插排列，再以鮮蝦盅點綴後精美上桌。
當季漁港直送的食材，紅甘生魚片非常新鮮。
紅甘生魚片吃起來軟嫩仍帶些咬勁，
油脂較少的紅甘吃起來脆口，而油脂豐富的紅甘，
吃起來入口即化，鮮味十足。
一條魚，每個部位口感不盡相同，但唯一不變的就是~~~它超級鮮、超好吃。
擺盤內的另二種涼菜，口感也很美味。
整個就是鮮、鮮、鮮啦~~~
花菇津白燉魚膠
花膠是中國傳統的名貴食品之一，
「花菇津白燉魚膠」湯頭濃郁、自然清甜， 完全沒有油膩感，
真材實料裡面還有排骨和花菇，
而花膠滑順爽口，口感脆脆的，完全沒腥味。
就說這兒~~道道餐點皆是真材實料了，
你們看看.......這花膠.......補充膠原蛋白耶，養顏又美容，真開心。
銅盤鹽烤海大蝦
大蝦選用特大等級的大草蝦，尺寸跟明蝦差不多大，
用鹽烤的方式，不放任何調味料、
吃起來味道鮮甜、肉質緊實又Q彈無比 。
原味清蒸活鮑魚
鮑魚的料理可以很簡單，當然也可以很費工，
但如果是新鮮活鮑的話，其實最好吃的料理方式就是清蒸了。
剛蒸出來的鮑魚鮮又多汁、什麼調味都不用，就能吃到最原始的天然海味喔。
清蒸活鮑魚上面搭配滿滿的蔥花、蒜泥，
口感更有層次感，味道更加鮮美。
來客啊~~好想再吃哦~~
蒲燒饅手作油飯
滿滿的蒲燒鰻與油飯的香氣讓人食指大動！
這道油飯使用兩種糯米來製作，由長米、短米所製，不加1滴水，
完全由麻油和米酒攪拌而成，香軟而不爛，
吃水口裡，有種黏中帶Q的口感，Q彈有味，
每一口都充滿愈吃愈純的麻油香。
特製的醬燒蒲燒鰻，油脂豐滿美味， 油脂分布均勻，肉質鮮甜可口。
鹽烤雙吃魚
新鮮活魚第二吃則是透過精準火候控製的鹽烤魚料理，
鎖住鮮美魚肉原汁原味。
這種鹽烤料理，擺放在石板上，好有意境哦~~
利用鹽烤方式來烤魚，將魚肉的湯汁牢牢的鎖住，
這魚肉吃起來更加鮮甜肉又Q彈，魚肉的肉質好鮮嫩，
魚皮還帶點淡淡的焦香味，一點也不乾澀哦。
砂鍋一品芽白雞
這道菜超級厲害的，主廚強調這一定要燉8小時，才能完成這道功夫菜，
少1樣食材、少燉1分鐘都不行哦。
嚴選放山土雞全雞、加入大量豬腳、雞腳、金華火腿、干貝、白菜...等食材，
精華盡在充滿多重層次風味的香濃湯頭裡，口感清爽不死鹹，充滿食材的原味香。
這道菜剛端上桌時，別出心裁的將白菜當成「福袋」般包住所有食物，鎖住大氣又澎湃的美味。
Michell 最愛喝雞湯了啦~~
裡面有金華火腿、干貝、老母雞的雞湯、豬腳、白菜，跟一般外面吃到的都是完全不同，
雞肉因燉8小時，雞肉鮮嫩多汁、而白菜也吸飽湯汁的精華，
整鍋湯的精華都被吸覆在白菜裡了，讓人忍不住，一碗接一碗的吃。
湯頭已被燉成乳白色的.....
非常濃厚醇香的雞湯，完全能感受到膠質都燉到湯裡了呢，
喝完嘴唇還會稍微黏黏的。
精緻美西點
今天是：法式甜點馬德蓮
法式甜點馬德蓮 鬆軟的口感，加上濃郁的奶香味，口感輕盈、
這時超適合來杯熱咖啡or熱茶呢，真是個令人讚不絕口的絕品享受。
很難得在中式餐廳，也能品嚐到那麼厲害的法式甜點。
新式甜品湯
第一次吃中式餐點，我那麼期待飯後甜湯......
是道很養生的：白木耳蓮子湯
這份甜湯口感就像是燕窩一樣，蓮子燉到吃進嘴裡口感鬆鬆、軟軟的，
白木耳也幾乎跟甜湯完全化在一起了，清爽、不甜膩。
四季鮮水果
新鮮的水果，很香甜。
活龍蝦海鮮粥
游水活龍蝦海鮮粥被譽為老饕經典菜，用生米燉煮為基底，
加入澳洲活龍蝦 ，大蚵仔、大蛤蠣等新鮮好食材，
拌入蒜酥、芹菜、椒鹽等佐料提味。
新鮮的龍蝦熬煮成的海鮮粥，光看菜單就讓我超級~~
「郭董私房菜」海鮮皆為新鮮現撈，所有食材皆秉持健康、新鮮、
自然的原則，宴客絕對有面子。
真的好高檔的海鮮粥了........
這碗粥裡面加了滿滿的蛤蠣，大鮮蚵，蒜酥，配料非常澎派啊。
使用新鮮活體龍蝦就是不一樣，肉質不僅Q彈多汁，鮮味更是大爆表！
底下的白粥燉煮的入味，每一口都充滿著濃濃的海鮮味，
米飯的香甜，海鮮的鮮味一齊入口，
層次分明，讓人一口接一口。
味道真是鮮美極了，就算已經吃的非常飽了，
但我還是想多吃幾碗呢。
這次為了想宴請諸位公司主管，而特地選擇來這裡聚餐，
88會館-郭董私房菜
有著澎湃菜色，精選產地直送的活海鮮食材，加上遵循細緻繁複的古法工序，
呈現道道珍饈美饌，讓我此次宴客做足了面子.....開心呢。
這兒也很適合舉辦家宴、聚會、同學會，
而且，現今剛推出的散客套餐，約三五好友、好閨密、同事一起來品嘗內湖美食，
快~~到：88會館-郭董私房菜 訂位吧!!
88會館-郭董私房菜
粉絲專業：88會館-郭董私房菜
電話：(02) 2794 - 3800
營業時間：10:00-21:00
地址：台北市內湖區民善街88號5樓(家樂福 內湖店)
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