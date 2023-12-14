能夠登上國宴菜單的魯肉飯，要多少錢？100塊？200塊？

NO ~只要30元銅板價就能吃得到！

鄉親呀~是不是這價格是不是很親民！

可以被指定為國宴菜品，可以想見這魯肉飯有多美味！

各大電視節目也紛紛來訪

年代小確幸、年代新聞、小明星大跟班、衛視、非凡新聞…等，都來採訪過

更是紅到日本跟韓國，成了許多日、韓觀光客來台必訪的名店。

這麼厲害的魯肉飯就是在華陰商圈，建成市場的巷弄裡

飄香了一甲子，現由第三代經營的《大稻埕魯肉飯》

【大稻埕魯肉飯 店家資訊】

《大稻埕魯肉飯》

地址：台北市大同區長安西路220巷17號

電話：0988-051-825

營業時間：星期一 ~ 日：1130~2000

【大稻埕魯肉飯 菜單】

價格都是銅板價，不過份量也真的比較少

尤其一顆半熟荷包蛋要價20塊，這個價格我無法理解

【大稻埕魯肉飯 餐點介紹】

《魯肉飯(小) 30元》

噠啦~蔡英文總統指定的國宴級魯肉飯！

30塊就能吃到國宴菜，真是小確幸

看看這滷到黑金的魯肉，油亮油亮的閃耀著光芒

與其搭檔的白飯，粒粒分明、軟硬適中

偏好肥肉的朋友，這碗魯肉飯應該可以讓你味蕾獲得大滿足

它的肥肉很多，膠質超豐富

吃到一半時才注意到，大家的魯肉飯裡，似乎都有加顆半熟荷包蛋

聽說這才是行家的吃法

可惜我已經吃一半了，這個行家吃法，只能待下次來吃

雖然是榮登國宴殿堂的魯肉飯，不過不是那麼合我胃口

魯肉飯很香、很好吃沒錯

只是吃完這一碗，嘴巴超~~~黏，不是很喜歡這種油膩感

也許下次加荷包蛋一起吃，可以平衡一下

《魯筍絲 35元》

口感偏軟，如果軟硬度以1~10區分的話，大概會落在4分左右

《醃小黃瓜 35元》

醃的酸甜入味，又保有小黃瓜的清脆，我還蠻喜歡的

尤其原本嘴裡還因為魯肉飯，而黏膩到不行

幸好點了這道醃小黃瓜，酸甜的滋味，淡化了嘴裡油膩的感覺

【大稻埕魯肉飯 食用小結】

大稻埕魯肉飯生意非常好，我是來的時間是平日下午二點半

但是內用客滿，外帶客也是絡繹不絕。

魯肉飯很好吃，不過也真的很油…

所幸小菜還不錯，下次再來試試加荷包蛋的版本，希望好吃

◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

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