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[食記。超商]全家Family Mart。【金豐盛】古早味香滷嫩雞胸 35%增量版! #全家35周年慶

2023-12-15 14:30:00 小狐尼 NiNi 人氣：105
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窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：283篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 內湖區

造訪商家：全家便利商店
phone-02-8751-4993
place台北市內湖區瑞光路510號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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202312 全家【Kingrich 金豐盛】古早味香滷嫩雞胸

「金豐盛」從去(2022)年5月在全家便利商店上市

陸續推出多種即食嫩雞胸、雞Ｑ丸、冷藏滷味等冷藏即食雞肉商品

之前是吃過黑胡椒嫩雞胸&泰式香檸嫩雞胸，兩者都很不錯

年底正值全家35年周年慶，有不少烘焙麵包甜點和微波食品都有增量35%

就趁機來吃吃看一個月前(11/15)上市的金豐盛雞胸新口味——古早味香滷嫩雞胸

 

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商品名稱：金豐盛 古早味香滷嫩雞胸(增量35%版) 定價NT 69

相關連結：官方蝦皮

營養資訊：183.8 kcal/ 162 g；※過敏原：豆、麩質；產線過敏原：奶、蛋、堅果、花生、芝麻

產地/製造商：台灣/金豐盛食品股份有限公司

購買店家：全家便利商店

用餐日期：2023.12

202312 全家【Kingrich 金豐盛】古早味香滷嫩雞胸

▲「金豐盛 古早味香滷嫩雞胸」營養資訊

主成分：雞胸、糖、水、醬油、碘鹽、洋蔥粉、黑胡椒

除了「古早味」香滷嫩雞胸(120 g/包，Peeta 葛格代言)，還有更早前上市的「經典」香滷嫩雞胸(100 g/包，千千代言)

兩者外包裝色系和名稱都很像，但「經典」香滷嫩雞胸成分則是雞胸、糖、水、醬油、碘鹽、蒜粉、五香粉(肉桂、小茴香、胡荽、丁香、八角、香芹)

差在「古早味」香滷嫩雞胸以「洋蔥粉、黑胡椒」取代「經典」香滷嫩雞胸的「蒜粉、五香粉」

我沒吃過經典香滷嫩雞胸，但之前吃過的「鐵板黑胡椒嫩雞胸」這口味的成分有幾分相似，成分也包含五香粉，是我目前在全家最愛、近期最常吃的雞胸肉口味

※補充

五香的基本成份為「花椒、八角、桂皮、 丁香、小茴香」

依照地方特色或產量差異，也會加入甘草、荳蔻、陳皮...等，或用來取代比較難以取得的香料，因此不一定固定這五種香料，甚至也有超過五種辛香料等多種組合

202312 全家【Kingrich 金豐盛】古早味香滷嫩雞胸

▲「金豐盛 古早味香滷嫩雞胸」重量增加35%、價格不變

原包裝是120 g，增加35%後變成162 g，包含37.9 g蛋白質

增加分量的雞胸肉就是用更大塊的整片雞胸肉(不是追加小塊肉)，且也不是面積比較大面，而是整體肉塊比較厚

最厚的地方約2.5-3 cm，最薄的邊緣區域也有1 cm

202312 全家【Kingrich 金豐盛】古早味香滷嫩雞胸

▲「金豐盛 古早味香滷嫩雞胸」古早味香滷醬汁

分量一般、質地略稠、有一點點部分呈露狀(我是冷食，可能加熱的話就不會了)

202312 全家【Kingrich 金豐盛】古早味香滷嫩雞胸

▲「金豐盛 古早味香滷嫩雞胸」古早味香滷醬汁

滷汁很明顯是甜的，尾韻帶出醬油和黑胡椒與蒜的香氣與一點點的鹹，整體約是八分甜二分鹹

我其實很能接受甜的鹹食，台南口味我也吃的習慣，

但古早味香滷嫩雞胸這口味，我覺得除了調味主要就是加糖的醬油，可能少了五香的香氣加持，過於單調

整體而言我覺得還是鐵板黑胡椒還是好吃非常多

202312 全家【Kingrich 金豐盛】古早味香滷嫩雞胸

▲「金豐盛 古早味香滷嫩雞胸」肉質

肉質扎實，表面比較有彈性、中間則是扎實的肌肉條狀紋路感

不軟嫩但也不會乾硬

 

金豐盛的嫩雞胸系列

目前我吃過「泰式香檸」和「鐵板黑胡椒」以及本篇的「古早味香滷嫩雞胸」

都是不油、不鹹的清爽風格，調味上我相當喜歡

肉質比較一般，但我還是推薦囉

 

相關連結：Kingrich 金豐盛官方蝦皮

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以上

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