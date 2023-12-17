中正區便當外送推薦，學區附近最多高CP值的美食，聽說南門市場、建中附近有一間簡餐店評價超高，除了使用獨家醬料下去火烤入味，最有名的是它們家的-建中餐，不但雙拼足量還讓你免費加飯，很多間建中學生都會過來這邊吃耶，這天剛好帶著兒子來附近辦事情，就順便帶他來建中附近的飴盛禾烤定食用餐，看看多來建中附近走走會不會開竅點，哈哈哈

飴盛禾烤定食

台北市中正區寧波西街69號

02-23966680

一~五 11:00–13:30 / 16:30–20:00

飴盛禾烤定食｜環境

飴盛禾烤定食的內用環境非常明亮，桌數也算蠻多的，沒有一般便當店的油膩感覺，也沒有聞到任何油煙味，這裡除了可以內用之外，飴盛禾烤定食也有外送跟外帶的服務，因為所有餐點都是現點現做，需要等候一點時間，大家也可以多利用Line 線上點餐的服務 : https://lin.ee/LAPolb7，告知店家要取餐的時間到店取貨就OK，這樣就不需要花時間等候啦

一走進來就被飴盛禾烤定食牆上的餐點照片給吸引，要死了~一看到我每一種都想點，每一份看起來都超美味的

店內除了定期施作病媒防治消毒，還有投保富邦保險，讓大家可以安心來到飴盛禾烤定食用餐喔

飴盛禾烤定食｜點餐流程

不管你要內用還是外帶都要先到櫃台點餐買單，餐點好了就會叫號取餐，一切都採自助式的喔

支付方式也很多元，還提供LINE PAY跟街口支付呢

飴盛禾烤定食｜菜單

餐盒的樣式也很多選擇耶，想吃烤的、炸的通通有，最推的還是它們家的秘醬火烤，這可是飴盛禾的獨家風味，如果你是登ㄉㄟ大的學生，或是男生、大食量就直接雙拼跟老三樣給他點下去，一次可以吃到2~3種的肉類，絕對給你滿滿的營養和飽足感

內用後也是採自助回收喔

內用的朋友們一定別忘了它們家的紅茶，口感溫醇解膩，免費給你喝到爽

飴盛禾烤定食｜餐點介紹

纖女鯖魚 135元

內用的內用套餐都包含主餐、香Q壽司飯、三樣配菜，這鯖魚也是會讓人嚇到吃手手的尺寸，一般的烤鯖魚都是一小片這樣，飴盛禾烤定食用的挪威鯖魚是平常看到鯖魚2倍大，不單純用火烤而已，還刷上祕製醬汁提味，最後撒上白芝麻增添香氣，它們家的鯖魚不只女生愛，很多健身完的男生都會過來點這個SET耶

這鯖魚的份量真的有夠大，一入口就可以感受到肉質的油嫩細緻，

附的小菜每天都會更換，有清淡的蔬菜配一些鹹香的小菜，味道跟口感都不錯

建中餐 150元

這就是傳說中的「建中餐」，裡面是將軍排骨+定情烤肉的雙拼，雙主菜的概念絕對讓學生們吃飽飽，好啦~一般人也是可以點的，哈哈，我覺得好吃的關鍵除了肉品的質量選得很好之外，飴盛禾的秘製烤醬也是關鍵，醬汁口味不會太鹹膩，吃的到醬香跟肉香，真的超級涮嘴，尤其你看這排骨烤到邊邊恰恰，有點古早味排骨的那種味道，一片接一片停不下來啦

定情烤肉就很像我們中秋節烤肉的那種肉片，紮實又帶點嫩度，很多小朋友很喜歡它們家的烤肉，但這個SET我覺得排骨勝利，我被他恰恰的邊給迷上啦

白飯也很講究，選用香Q的京都壽司米，吃起來粒粒分明，越嚼越香捏

隱藏版菜單-勁道五花+無雙燒肉

這個SET大家要記在小紙條上，這可是我聽到別人這樣點，我就跟著點，因為他根本不在菜單上，闆娘說這是附近上班族最愛的隱藏版菜單，勁道五花+無雙燒肉雙主餐都算是重口味，光是古早味的無雙燒肉就能讓人嗑掉一碗白飯，他其實就是紅糟肉，經過醃漬、按摩入味，外酥內嫩的滋味太下飯了啦

烤五花也是兒子的最愛，把五花肉的油脂都逼出來，一點焦脆更添風味

定情烤肉 90元

主餐部分也是可以單點的，看兒子考完試胃口大開，難得遇到他愛吃的肉片當然就給他點下去，看著一片片的烤肉，害我都想拿白吐司來夾了，香爆~

我覺得飴盛禾烤定食餐盒裡的主餐都太好吃了，我們內用的時候超多建中生來用餐，每個都是建中餐點起來，雙主菜也讓他們吃得很開心，下次我還想試試他的炸物，看牆上的照片也是讓人猛吞口水啊

考完試爽吃一波，來吃吃建中餐看能不能開竅一下，我一打卡~好多朋友也想帶著兒子來吃，還請我問老闆有沒有北一女餐，哈哈，媽媽們都好誇張~哈哈

店家/景點資訊

❖店家名稱：飴盛禾烤定食

❖所在地址：台北市中正區寧波西街69號

❖店家電話：02-23966680

❖營業時間：一~五 11:00–13:30 / 16:30–20:00

❖公休日：週六、週日

❖飴盛禾 I Cheng He aka Yi Sheng He 粉絲專頁

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