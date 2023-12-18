今天來個宜蘭一日輕旅遊，來到新寮瀑布步道，他就在宜蘭仁山植物園一旁小徑，右轉進入產業道路不久便可以抵達。

新寮瀑布步道算是一條親子路線，可能今天早上有下雨的關係，整條步道有點濕滑，在行走間要注意安全，建議使用登山杖，帶點輕食｜水。（垃圾不落地。）

新寮瀑布步道

地址： 269宜蘭縣冬山鄉新寮二路盡頭

營業時間：

☑汽車🚗無料｜有廁所 🚾。

行進之間，可以感受到大自然的神奇｜生命的活力。

沒有太多人為開發的森林，如同一條青翠綠色路線，讓我們在行走之間，視野得到舒爽～

今日氣候是陰天，一路上走來溫度適宜，一股清新涼爽的微風撲面而來。

一旁是新寮溪的流水聲，彷彿是在耳邊演奏，猶如一首悠揚的自然樂曲，引導著我們向前。

步道的起點處是宜蘭冬山中山村，這裡的山間空氣清新，充滿著淡淡的樹木香氣。

整條步道平緩好走，步道沿著新寮溪的溪谷而建，沿途有各種各樣的樹木，形成了一片豐富的森林景象。

這裡還有簡易的招牌，介紹整個生態環境圖解，簡單而易懂！相信對小朋友而言，也是一堂大自然的實體教學。

行走不久會看見第一座階梯，沿途登上之後，眼前出現了美景。

近期可能下雨的關係，水花四濺，瀑布彷彿像是天然的無料面膜，水珠清涼飛舞撲臉，清爽～

一旁也有吊橋可以行走到對岸去，如今的吊橋已經新建過，行走之間顯得更加的穩踏。

而在吊橋的另外一側▼，則是可以前進到第二層瀑布的觀景台，礙於時間的關係，無法前進，只能在此欣賞瀑布的美景。

整體的新寮瀑布步道，十分的好走，大、小朋友在行進之間，可以欣賞到大自然的美麗。

這裡自然生態豐富多樣性，也可以欣賞到動、植物的蓬勃活力，期待下次有緣再訪第二層瀑布。

-------------- ✂ 我是分隔線 ✂ --------------

再訪宜蘭北后寺。

北后寺是間寧靜雅緻佛寺，其禪風｜日式風格營造了一個清幽的環境，成為宜蘭最美寺廟之一。

在這裡遊客能夠感受到濃厚的宗教氛圍，並且欣賞到宜蘭僅存的泥塑大佛。

除此之外四大天王巨大畫作｜圍牆外的轉經輪，也吸引不少遊客前來欣賞｜轉動。

北后寺

地址： 264宜蘭縣員山鄉八甲路4號

營業時間：

星期三~一 09:00–16:30

星期二 休息

☑汽車🚗有料，隨意捐款｜有廁所 🚾。

走進北后寺，彷彿進入了一個可以讓人心靈放鬆的禪修世界，觀看這裡建築設計，感覺有一種超脫塵囂的寧靜。

行走之間有一絲清幽的氛圍，巧妙的融合在整個寺廟。

正殿之中泥塑大佛，（進入需要拖鞋）看是端莊又帶有一絲肅穆氣氛，今天剛好有點燈禮佛的活動，雙手捧燈誠心祈禱，祈求平安喜樂。

正殿左右兩側有4幅四大天王巨大畫作，也是這邊的一大亮點，栩栩如生的超大佛教畫像，彷彿安靜的鎮守四方，與佛陀一樣，寧靜的俯視眾生。

在另一處北后寺・淨房，這裡有廣大的翠綠色廣場，周圍青色的落羽松，還要再等等。

一旁整排的轉經輪，為整個場景增色不少，他代表著輪迴｜生命的不斷轉動，讓寺廟更加生動有趣，同時也為參觀者提供了思索的空間。

真的是清淨自在的環境，在這裡人們可以放空自我，與內心對話，其中有一點要注意喔，再訪問的過程中需要保持安靜，以免影響到其他旅客參訪。

今天下午終於出了一個好天氣，在寺廟走走的氛圍當中，藍天白雲更讓這邊增加了不少的色彩，這樣一眼放過去，感覺非常的舒爽。

再訪北后寺，這裡是一個充滿著宗教氛圍和藝術價值的地方，建築｜雕像｜畫作和自然景觀相互輝映，營造出一個有禪風的意境世界。

走訪的過程中，可以感受到心靈的寧靜和淨化，喜歡的朋友，不妨來走一走。