以一曲《淚光閃閃》聞名於世的日本沖繩靈魂歌姬夏川里美，是一位著名的日本沖繩靈魂歌姬，她的音樂作品總是能夠觸動人心，讓人陶醉其中。無論是她空靈澄澈的嗓音還是她對歌曲深深的情感表達，都能讓人感受到一種懷舊、溫暖的情懷。

今年是夏川里美出道25週年，因為COVID-19疫情影響，讓把台灣視為第二故鄉的夏川里美，將近四年沒有來台舉辦個人演唱會。目前她正馬不停蹄的在日本展開25週年巡演唱會，也把台灣列入巡迴演唱會的一站，將於明（2024）年2月3日重返台北國際會議中心舉辦演唱會，讓歌迷們再次感受這位沖繩歌姬以沖繩海風搭配三味線演奏的獨特音樂。

2024年是夏川里美出道25週年的重要里程碑，她表示，每次來到台灣，都被台灣的熱情給深深感動，在台灣就像在沖繩一樣，處處有著家鄉的溫暖與熟悉。所以她將在2024年第十度來台演出，在這獨特又別具意義的日子，夏川里美有很多藏在歌裡的情話想對台灣歌迷說，說的是生命裡的惦記；說的是盛夏伴隨雷雨的青春物語，更多的是感謝一路上支持她的歌迷，因為有歌曲的關係，才得以讓她與歌迷在各自的生活外有了交集。

2024年的夏川里美演唱會將是一場音樂盛宴，她將帶領觀眾踏上一段感動之旅，無論是舊作抑或新曲，每一首歌都能觸動人心，讓人深深地沉浸在音樂的世界中，她那空靈、清澈的醉人嗓音，彷彿她是來自天堂的裁縫師，用樂音及她熱切真誠的赤子之心，每一次表演都為歌迷量身打造一段段如夢似幻的璀璨時光。這將是一場難以忘懷的音樂饗宴，讓我們一同期待夏川里美的精彩演出，感受她音樂帶來的魔幻魅力。

本次演唱會是由萬世國際主辦，本次共分為台北及台中兩個場次，12月1日起，可至【年代售票官網】購買票券，主辦單位還將把票券售價10%捐贈予罕見疾病基金會，(結帳前點選「愛心捐贈10%款項活動」)，在聆聽演唱會的同時，也能將愛傳遞給罕病孩童。夏川里美透過音樂將愛凝聚，也讓這份善的力量和感動，在新的一年無限蔓延。歡迎您購票入場，一起為罕病病友發聲，幫助更多罕見疾病家庭。讓他們感受到社會的溫暖與關懷！

圖 / 2024夏川里美 十全十美演唱會

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(1)台北場：https://reurl.cc/6QzW0d

(2)台中場：https://reurl.cc/o5GlQv