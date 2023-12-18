苗栗頭份美食「蒔飯•餐盒 Gleaners bento」，地點近為恭醫院及尚順商圈，主要販售精緻又有質感的餐盒，嚴選的食材新鮮不油膩，少油少鹽呈現食物的原味，就是色香味俱全啦😋文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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【 蒔飯 • 餐盒 Gleaners Bento 】 ▋地址：苗栗縣頭份市忠孝二路2之2號 ▋電話：037-696966 ▋營業時間：週一至週六11:00-14:00,16:30-19:30（每週日公休，其餘公休日請見店家粉絲團公告）

▲「蒔飯•餐盒 Gleaners Bento」，地點近為恭醫院及尚順商圈，若是開車前來，幸運的話可以在附近白線找到停車位，我們這天則是停在尚順周邊再步行過去👌

▲「蒔飯•餐盒 Gleaners Bento」店家有提供內用區，空間寬敞舒適，可以在店內好好用餐享受美食！若懶得自己出門買，店家也有提供外送服務（3公里內滿500元可外送），還有和Uber Eats外送平台合作！

【蒔飯•餐盒 Gleaners Bento｜完整菜單MENU】

▲這是「蒔飯•餐盒 Gleaners Bento」的完整菜單，供參考，建議可以加入店家的LINE，最新菜單都會公告在上面（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

▲加入店家LINE好友，訂餐更方便！註冊禮消費滿500元可享9折優惠！

外送三公里內滿5個可外送，科專或大埔竹南園區滿10個可外送，頭份工業區6-10個可外送、廣源園區10-15個可外送（數量較多至少提前1-3天預訂，實際外送距離門檻，請致電詢問店家）。

【蒔飯•餐盒 Gleaners Bento｜餐點現點現做】

▲店家使用的雞胸肉有浸泡過香料鹽水，主要功用是保住雞肉的水份，還可以去除雞肉的腥味！料理過程使用低溫蒸煮，讓雞肉的口感吃起來更加軟嫩！

▲這軟嫩低脂的雞胸肉，吃起來完全沒有雞肉的腥味！而且誰說雞胸肉會很乾柴又清淡，他們家的雞胸肉料理就是軟嫩又夠味，不但可以補充蛋白質又兼具美味🥰

▲店家提供的魚類品項有四款，有黃金蒲燒鯛魚、麻辣水煮魚、挪威鹽烤鯖魚、義式香料鮭魚！我們這天吃到的是現烤的挪威鹽烤鯖魚及義式香料鮭魚🤩

▲店家的主餐基本上都是用蒸烤的方式料理，而這道宮保雞丁則是現點現炒的，如果喜歡吃比較重口味的下飯主餐，很推薦可以點這一道喔👍

【蒔飯•餐盒 Gleaners Bento｜精緻有質感的餐盒】

▲「蒔飯•餐盒 Gleaners Bento」的餐盒精緻有質感，嚴選的食材新鮮不油膩，少油少鹽呈現食物的原味，看起來也很有胃口！

【蔥鹽嫩汁雞胸130元】

▲蔥鹽嫩汁雞胸是店家的招牌，雖然是雞胸肉，但是吃起來完全不乾柴，是鮮嫩多汁的口感，再加上蔥鹽的調味，味道很足，會讓人忍不住一口接一口😋

【香檸微辣雞胸140元】

▲香檸微辣雞胸吃起來有點像是海南雞飯的FU，使用辣椒、蔥、薑、蒜碎、紅蔥頭、檸檬葉等香料，加上金桔汁和魚露調味，還會加入一些糖綜合鹹味，酸酸辣辣的，特別清爽開胃！

▲餐盒裡面有豐富的配菜，蔬菜使用半水煮的方式料理，會用鹽、蒜頭、油來提味！讓外食族也能營養滿分，而且份量很實在，吃完一個餐盒肯定就很有飽足感😚

【挪威鹽烤鯖魚餐盒120元】

▲挪威鹽烤鯖魚使用高溫烘烤，可以保留豐富的omega-3及DHA，魚肉富含油脂，帶有迷人的焦香味，可以再擠上一些檸檬提味，清爽不膩，讓人意猶未竟！

【義式香料鮭魚餐盒180元】

▲將智利進口的鮭魚抹上橄欖油、海鹽、胡椒及綜合義式香料調味，使用高溫烘烤，讓表面烤到微焦！可以吃得到鮭魚的油脂，還有迷人的香氣，相當鮮美🥰

▲配菜固定每天會有三樣，會有一道淺色蔬菜、一道綠色蔬菜、一道較下飯的配菜！配菜不提供挑選，出餐是以當日現場供應為主👌

【鹹豬肉單點80元】

▲店家使用自行醃漬的台灣溫體豬的豬五花，皮Q脆嫩，濃郁鹹香夠味，也是一道很下飯的主餐！

【打拋豬肉餐盒140元】

▲打拋豬肉使用辣椒、九層塔、魚露、檸檬汁調味，吃起來口感豐富，特別鹹香下飯，是一道讓人欲罷不能的白飯殺手😋

▲而且還可以自己單點其他的主食搭配成雙主餐，選擇困難的人就可以自行升級雙主菜，像我想吃打拋豬又想吃鹹豬肉，在肚子容量有限的狀況下，就可以額外單點一份鹹豬肉和這個打拋豬MIX在一起😘

【宮保雞丁單點80元】

▲宮保雞丁的雞肉有浸泡過香料鹽水，可以保住雞肉的溼度和水份，外面會沾粉煎過，加上洋蔥和乾辣椒一起快炒，醬汁還加些烏醋提味，吃起來酸酸辣辣甜甜的😋

▲這宮保雞丁根本就是白飯小偷阿，吃起來很夠味，讓人不知不覺多扒好幾碗白飯 😋

【埔里香菇雞湯50元】

▲店家每日會販售一款湯品，價格由35-50元之間不等，曾經推出過酸辣湯、番茄蔬菜湯等，主要是以當季食材做變換。

【外帶餐盒】

▲一個人出門在外真的很難拿捏料理的份量，而且要買菜、備料、收拾真的很花時間，來到「蒔飯•餐盒 Gleaners Bento」可以吃到家常口味的料理，少油少鹽的調味，讓你可以品嚐到食材的原味🥰

▲整體來說，這間「蒔飯•餐盒 Gleaners Bento」是間精緻又有質感的餐盒，嚴選的食材新鮮不油膩，少油少鹽呈現食物的原味，看起來很誘人，吃起來也很有胃口，就是色香味俱全啦！我自己特別喜歡的是蔥鹽嫩汁雞胸、香檸微辣雞胸、打拋豬肉、宮保雞丁這幾款，下次再訪還會想嚐鮮其他不同口味😋

「蒔飯•餐盒 Gleaners Bento」店家資訊 ▋地址：苗栗縣頭份市忠孝二路2之2號 ▋電話：037-696966 ▋營業時間：週一至週六11:00-14:00,16:30-19:30（每週日公休，其餘公休日請見店家粉絲團公告） ▋官方臉書：點我看店家粉絲團

***本文感謝”蒔飯•餐盒 Gleaners Bento”邀約,內文為真實感受分享***

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