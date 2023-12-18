新春佳節即將來臨，不管大家對品元堂陌生不陌生. 品元堂是全台最大水產進口商「元家」的復熱即食品牌，以新鮮食材和精湛廚藝為基礎

準備了一系列豐富多彩、味道獨特的新春年菜，在這個重要的時刻可以與家人們享受團圓得美食饗宴