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年菜銷售冠軍 品元堂｜頂級豪華佛跳牆 紅燒筍絲蹄膀 星級年菜輕鬆上桌 · 算命的說我很愛吃

2023-12-18 16:04:18 算命的說我很愛吃 人氣：96
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窩客好文

算命的說我很愛吃

發表篇數：815篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：品元堂
place新北市新莊區新北大道二段217號14樓
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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新春佳節即將來臨，不管大家對品元堂陌生不陌生.  品元堂是全台最大水產進口商「元家」的復熱即食品牌，以新鮮食材和精湛廚藝為基礎

準備了一系列豐富多彩、味道獨特的新春年菜，在這個重要的時刻可以與家人們享受團圓得美食饗宴

喜歡我的文字及照片可以給我一個支持，你的一個讚，是我寫作的動力^^
FB：算命的說我很愛吃
IG：master_food_diary

品元堂 頂級豪華佛跳牆 所使用的極選鮑魚、烏參、干貝等頂級食材，以慢火熬燉的方式製作湯底，保留了食材的鮮味與營養，讓湯頭濃郁而不膩口。這濃醇的雞煲湯是佛跳牆的靈魂，每一口都帶給您口味甘醇的享受～

品元堂購買官網 https://bmai.app/5gc29p

只需簡單的復熱程序即可享受到這豐富的美味。頂級豪華佛跳牆成為過年 年菜節日或特殊場合的理想首選，相信可以幫媽媽還有許多人帶來無比的便利與快樂呢

另外大紅色禮盒以及提袋也非常適合當成伴手禮，紅的大方

品元堂鹿茸燉土雞湯 湯頭使用多種中藥材熬製而成，湯頭回甘可口，這一道鹿茸燉土雞湯還有冬季進補的功能，同時還為您帶來營養和美味的雙重享受

瞧那土雞腿肉質細嫩多汁，一點也不乾柴，而且土雞肉的營養豐富

搭配鹿茸雞湯底，是一碗營養豐富且美味～大人小孩都愛的一款雞湯

跟著海鮮供應進口商 吃準沒錯，這一道富貴琵琶雞 經烤箱加熱以後

一旁先把喜歡的蔬菜全部洗乾淨，淋上橄欖油 先烤上色以後，再將琵琶雞一起丟進去烤箱

出爐以後琵琶雞皮酥脆雞軟嫩～搭配一點胡椒由以及蔬菜～這一盤年菜一上桌可是吸睛焦點以及超人氣之一呢

媽媽說 吃巧也要吃飽～那就不能錯過主食

煙燻鴨肉油飯保留了糯米本身的香氣和Q彈口感，鴨肉經煙燻後更有味

經過煙燻的處理，賦予了鴨肉更深的風味。搭配糯米鬆軟～尾韻帶有鴨油的香氣在嘴裡化開

復熱即時食的年菜～一色香味俱全很重要。過年就是要好好休息與家人相聚
選擇品元堂年菜 好吃又好拍～ 手刀下單回家好過年 https://www.asf.com.tw/

芋泥貢鴨～鮮嫩的鴨肉被芋泥巧妙地包覆形成了外脆內嫩的口感

芋泥的綿密口感和鴨肉外酥皮 口感層次豐富

如果吃膩了古老傳統年菜，推薦你們選這一味

紅燒筍絲蹄膀外型呈現元寶狀，招財進寶的寓意，筍有節節高升 竹報平安

蹄膀有滿滿的膠質，也別於他家是品元堂的紅燒筍絲蹄膀 口味沒有用很重的醬油

與鹹度來壓過味道，反倒是筍絲搭配肥瘦相間的蹄膀 非常涮嘴

品元堂的砂鍋魚頭使用份量十足且膠質豐富、肉質細緻的雪鰈魚頭外，砂鍋還
加入了多種豐富的配料，用料份量十分有誠意

如芋頭、蛋酥、扁魚、玉米等，這些食材的結合為整道菜品增色不少

豐富的配料和香醇的湯頭，無論是冬天的寒冷還是夏天的炎熱，來上一碗砂鍋魚頭絕對暖心又暖身

無論你是喜好海鮮、肉類或濃郁湯品，在品元堂 年菜都能找到合適的選擇

年菜復熱後食用 方便快速，享受到美味的同時，度過一個愉快豐富的新年才是最重要的呀！！

品元堂

銷售冠軍年菜哪裡買：各大實體通路及momo購物網https://lihi.cc/dFbrd、及元

家宅鮮配 https://bmai.app/5gc29p

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 我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享
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