又一家連鎖咖啡館開幕，幸運地在住家附近落腳，若想散個步，走路十來分鐘也能到。

MINI.D COFFEE 在裝潢初期便讓我留意到它的存在，雖坐落於巷弄間，但藍白相間的外牆格外引人注目，空間相當寬敞，停車也方便，有這麼一間美麗的咖啡館相伴，不擔心聚會找不著地方窩著。

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MINI.D COFFEE 在北中南各有分店，主打早午餐以及各式咖啡飲品，從上午7:30的早餐開始，到晚上10:00結束，是我遇過最長營業時間的咖啡館。

從裡至外透露著慵懶放鬆的氛圍，空間寬敞且明亮，若不是看見櫃台正煮著咖啡，還真不確定它是一家咖啡館呢！

回烤櫃上的品項是菜單裡沒有的，雖然是一般的吐司餐，但內容看起來就是美味樣。

點心櫃裡的甜點感覺也挺有水準，餐後必需要嚐。

店裡部份座位區提供免費插座，平日來訪沒有客滿，可以待較長時間，不過若有活動需求，建議還是跟店家先行打聲招呼。

MINI.D COFFEE 另一個特色是奈良美智大師的作品展示廳，有如此美好的作品相伴，整個人都文青了。

MINI.D COFFEE 的空間很大，卻未以桌椅填滿，給了大家極高度的隱私，彼此說話不干擾。

和朋友選了頂樓窗邊位置，不僅有街景，還能盡情聊聊較為私密的話題。

迷迭舒肥雞沙拉，內容有雞肉、迷迭香、蕃茄、玉米、水煮蛋、生菜、甜椒及蔓越莓乾，雞肉非常軟嫩，生菜新鮮，份量十足，早餐來一碗，活力滿滿！

使用小農鮮乳的拿鐵，是朋友點的，聞起來很香啊。

回烤櫃裡的口袋吐司有牛肉、鮪魚、蝦排等各式內餡，柔軟的手捻麵包搭配滑嫩歐姆蛋，開啟美好的早晨。

來這兒必點手沖咖啡，再搭一份小點心，也很完美。

我不愛酸度高的咖啡豆，店員推薦這款印尼綠翡翠曼特寧，有甘草味及榛果香氣，還加了紅糖，不苦澀，溫潤好入口，涼了也好喝。

草莓季當然要嚐嚐飽滿又新鮮的草莓拿破崙！

拿破崙是義大利Naples的酥皮名字，又被稱作千層酥，奶油造就了起酥與夾層間的美妙關係，不甜膩，入口即化。

營業整天的咖啡館不易見，而不限時又有插座的也不多，似精品店的 MINI.D COFFEE 兼具美感、時尚與藝術，全天候供餐，舒適寬敞的空間可得多加利用😉

■ INFORMATION ■

0730AM – 2200PM

(03)357-5588

桃園市桃園區同德十街1號

※ 機車可停路邊，汽車請停至家樂福超市停車場





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