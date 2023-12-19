又一家連鎖咖啡館開幕，幸運地在住家附近落腳，若想散個步，走路十來分鐘也能到。
MINI.D COFFEE 在裝潢初期便讓我留意到它的存在，雖坐落於巷弄間，但藍白相間的外牆格外引人注目，空間相當寬敞，停車也方便，有這麼一間美麗的咖啡館相伴，不擔心聚會找不著地方窩著。
【吃喝玩樂很主觀】
親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO，
粉絲團持續不定期辦活動，歡迎加入！
電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』
手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』
MINI.D COFFEE 在北中南各有分店，主打早午餐以及各式咖啡飲品，從上午7:30的早餐開始，到晚上10:00結束，是我遇過最長營業時間的咖啡館。
從裡至外透露著慵懶放鬆的氛圍，空間寬敞且明亮，若不是看見櫃台正煮著咖啡，還真不確定它是一家咖啡館呢！
回烤櫃上的品項是菜單裡沒有的，雖然是一般的吐司餐，但內容看起來就是美味樣。
點心櫃裡的甜點感覺也挺有水準，餐後必需要嚐。
店裡部份座位區提供免費插座，平日來訪沒有客滿，可以待較長時間，不過若有活動需求，建議還是跟店家先行打聲招呼。
MINI.D COFFEE 另一個特色是奈良美智大師的作品展示廳，有如此美好的作品相伴，整個人都文青了。
MINI.D COFFEE 的空間很大，卻未以桌椅填滿，給了大家極高度的隱私，彼此說話不干擾。
和朋友選了頂樓窗邊位置，不僅有街景，還能盡情聊聊較為私密的話題。
迷迭舒肥雞沙拉，內容有雞肉、迷迭香、蕃茄、玉米、水煮蛋、生菜、甜椒及蔓越莓乾，雞肉非常軟嫩，生菜新鮮，份量十足，早餐來一碗，活力滿滿！
使用小農鮮乳的拿鐵，是朋友點的，聞起來很香啊。
回烤櫃裡的口袋吐司有牛肉、鮪魚、蝦排等各式內餡，柔軟的手捻麵包搭配滑嫩歐姆蛋，開啟美好的早晨。
來這兒必點手沖咖啡，再搭一份小點心，也很完美。
我不愛酸度高的咖啡豆，店員推薦這款印尼綠翡翠曼特寧，有甘草味及榛果香氣，還加了紅糖，不苦澀，溫潤好入口，涼了也好喝。
草莓季當然要嚐嚐飽滿又新鮮的草莓拿破崙！
拿破崙是義大利Naples的酥皮名字，又被稱作千層酥，奶油造就了起酥與夾層間的美妙關係，不甜膩，入口即化。
營業整天的咖啡館不易見，而不限時又有插座的也不多，似精品店的 MINI.D COFFEE 兼具美感、時尚與藝術，全天候供餐，舒適寬敞的空間可得多加利用😉
■ INFORMATION ■
0730AM – 2200PM
(03)357-5588
桃園市桃園區同德十街1號
※ 機車可停路邊，汽車請停至家樂福超市停車場
延伸閱讀
- 涼一夏！超大份量，超濃郁抺茶，抺茶金時富士山冰🍧市場裡的小清新～澄蒔涼品舖（蘆竹南崁店）
- 鄰近社區與校舍的秘境，適合單車、健走與休閒，四季皆宜，龜山楓樹伯朗大道
- 皇上吉祥！主打麻辣鍋養生鍋，湯頭濃郁鮮甜，食材具水準，附兒童遊戲室 ─ 問鼎宮廷火鍋（桃園藝文店）
- 北橫新地標！美味料理，浪漫食尚，綠意滿室的玻璃屋餐廳：北橫之驛x陳和興商號
- 新開幕！隱身民宅，街邊一處寧靜的綠植栽早午餐店：默野森林 Moye Forest
- 小清新風格，刨冰/豆花/咖啡/甜點，夏涼品冬暖湯，木子Muzi應有盡有*己歇業
- 集合餐飲美食/戶外多肉花園/DIY/錦鯉園，廢棄雞舍改建而成的多元休閒空間｜繞山花(三禾青創基地)
- 夏天也要吃鍋！世代傳承經典秘方，獨門調製沾醬，玖圍沙茶老火鍋(桃園店)
- 創意甜食、雲南西式料理、典雅輕奢的裝潢，聚會所改建的複合式餐酒館「Poppy Church癮食聖堂」
- 結合藝術人文、數位科技、社區參與等不同領域，傳統思想與技藝文化的傳承｜大湳森林公園-八塊厝民俗藝術村