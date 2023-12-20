桃園中壢美食「帝王食補-志廣店」，除了薑母鴨以外，還可以搭配烏蔘雞、松露雞、胡椒豬肚雞、一品紅燒羊、西漢山羊肉做成鴛鴦鍋！配料選擇豐富多元，還有三杯快炒等品項，是溫補暖身的不二選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「帝王食補-志廣店」地點近中壢高中、五福公園及五權公園，附設免費停車場，無論要停機車或汽車都很方便！

▲「帝王食補-志廣店」店內的座位數很多，有小方桌和大圓桌，無論是小家庭、三五好友、團體聚餐都沒問題！

▲店家還有靠落地窗的用餐區，坐在這區用餐的氛圍更是棒！

▲店家有貼心提供兒童座椅，還有個兒童遊樂區，可以帶小朋友來這邊放電！但是爸媽可別自顧自地吃東西唷，因為店裡面是賣熱騰騰的鍋物，要看好自己的小朋友，千萬不能放任小孩到處亂跑👌

▲店內冷藏櫃的飲料品項蠻多的，順手拍了飲品清單和價目表給大家參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

【帝王食補-志廣店｜完整菜單MENU】

▲這是「帝王食補-志廣店」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲如果火鍋想要加原湯，主鍋原鍋加湯+100元，加原湯會比較濃郁，如果想要加免費的高湯也OK，味道會比較清淡就是了👌

▲若是要外帶的朋友，可以點這份適合2-3人吃的700元套餐，內容物有含酒的薑母鴨湯底、丸子三兄弟、豆皮、米血糕、凍豆腐、金針菇、高麗菜！

建議提前致電跟店家預約，這樣到現場就能直接取餐，可以減少等候的時間！

▲外帶每份主鍋會提供三包沾醬，有豆腐乳、椒鹽、辣醬油各一包，如果想要再多拿一點，則是一包醬料酌收5元！

【帝王食補-志廣店｜必吃暖身補湯】

▲來到「帝王食補-志廣店」用餐才知道，原來他們不只有薑母鴨這個湯底，另有烏蔘雞、松露雞、胡椒豬肚雞、一品紅燒羊、西漢山羊肉這幾款湯底呢！都可以依照個人喜好搭配成鴛鴦鍋✌️

▲薑母鴨是薑母＋紅面番鴨公，這紅面番鴨公至少需養足120天且重達5台斤，他的肉質鮮韌又耐煮，是最適合薑母鴨燉煮的食材！一斤鴨四兩薑就是他們的完美比例！

▲含酒的薑母鴨裡面會加一瓶紅標米酒，如果是不勝酒力的朋友，建議可以煮滾10分鐘後，待酒精揮發後再享用！或是可以直接選不含酒的薑母鴨唷👌

▲桌面上都有豆腐乳和辣醬油可以自取，無論是肉、蔬菜或配料，沾豆腐乳都超讚啦👍

▲這薑母鴨有前中後段三種不同風味的層次變化！

剛上桌時不怕酒味的客人可先喝一口湯，之後等滾煮約十分鐘後可以喝到老薑釋放的薑辣，最後在湯煮滾15分鐘後加入高麗菜，讓湯頭結合了肉鮮與高麗菜的甜味！

▲除了招牌的薑母鴨以外，我個人很推他們的胡椒豬肚雞，點兩種口味剛好能做成鴛鴦鍋！

▲胡椒豬肚雞乳白色的湯頭，裡面吃得到肥厚滑Q的豬肚，胡椒的香氣很足，湯頭濃郁香醇，相當耐喝！

▲推薦可以在沾醬碟裡面，加入店家特調的胡椒鹽，然後加入雞類主鍋湯頭至沾醬碟中攪拌均勻，再將煮熟的雞肉沾取這個醬料，味道會更鮮甜有層次唷！

【黃金麵線】

▲黃金麵線是我每次到帝王食補必點的，之所以會呈現這黃金色澤就是因為加了薑黃！我通常是先吃一口麵線的原味，之後再淋湯一起享用😋

【和風雙拼（含帝王筒兩支）】

▲推薦必點這個和風雙拼，因為他還有包含兩支帝王筒，等於這個綜合蔬菜盤只要149元！裡面有金瓜泡芙球、小菲力、小丸子、黑木耳、南瓜、金針菇、杏鮑菇、凍豆腐、大陸妹、寬粉等，可以一次吃到多款的內容品項🤩

【帝王筒】

▲這道帝王筒其實就是花枝漿啦！吃得到魚漿和滿滿的花枝塊，用料很實在，想吃多大多小都可以自己決定，口感非常棒！

【帝王饗鈴卷】

▲帝王饗鈴卷使用非基改黃豆，以植物油酥炸，大概只要涮個3秒就可以輕鬆吸附湯汁！

【豆皮】

▲每次吃火鍋我老公都必點豆皮，來到帝王食補肯定也要點好點滿啊👌

【丸子三兄弟】

▲很推薦點這一份丸子三兄弟，因為點一份就能一次吃到招牌的小丸子、小菲力和水晶餃！

【小丸子】

▲這款小丸子是豬肉泥+鴨肉泥，口感Q彈有勁，是吃薑母鴨少不了的美味食材！也是推薦必點的配料選項！

【小菲力】

▲這款小菲力的外層是鮮魚漿，內餡是豬肉和鴨肉，一次可以吃到雙重口感，還蠻特別的！

【水晶餃】

▲這款水晶餃和外面火鍋店吃到的不一樣，他的內餡包裹著豬鴨肉餡與客家油蔥酥，香氣十足，外皮Ｑ彈，也是款好吃的配料！

【凍豆腐】

▲吃鍋必點凍豆腐，把湯汁吸飽吸滿，一口咬下還會噴汁呢，超級JUICY🥰

【金瓜泡芙球】

▲這金瓜泡芙球很特別，裡面是加了爆漿的鹹蛋黃mix南瓜餡，吃得到南瓜的甜味，口感綿密不膩口！

【米血糕】

▲我個人超愛的米血糕！很推薦把他煮到帶酒的薑母鴨裡面，而且我自己喜歡煮久一點，最愛米血那軟Q但不爛的口感，真的很欠吃啊！

【玉米】

▲火鍋必加的甜玉米，無論是點什麼湯頭都擺搭，因為他可以將甜味釋放到湯頭中，也會充分吸收湯汁的味道，也是我每次吃鍋必點的基本款！

▲冷冷的天最適合吃鍋暖身！他們的薑母鴨真的是很夠味、很好吃！如果想吃清爽一點，不想要有酒的湯底，就可以嚐嚐胡椒豬肚雞鍋喔！

▲甘梅湯是店家自製的！其實就是酸梅湯啦！吃鍋時能來上一杯去油解膩又開胃的甘梅湯再好不過了🥰

▲整體來說，這間「帝王食補-志廣店」用餐環境寬敞舒適，還有貼心提供兒童座椅及兒童遊樂區，還有免費停車場方便停車！含酒的薑母鴨很夠味好喝，而且還可以搭配鴛鴦鍋，他們的胡椒豬肚雞也很耐喝！配料選擇豐富多元～大推黃金麵線、帝王筒、帝王饗鈴卷、丸子三兄弟、金瓜泡芙球！是寒冬溫補暖身的不二選擇👍

***本文感謝”帝王食補-志廣店”邀約,內文為實際感受分享***

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