吃過這麼多滷味的你，有吃過眷村白滷嗎～這間位在台中北區的橄欖屋白滷眷村滷味，主打不加醬油，而是採用家傳獨門秘方、中藥材及粗鹽調味，爽口又好吃，特別的是橄欖屋白滷還有獨門麻辣滷味，香辣過癮超適合當下酒菜

橄欖屋白滷位置

橄欖屋白滷位在台中北區梅川西路，靠近健行路口三媽臭臭鍋隔壁，以外帶式為主，滷味均採真空包裝，並冰在冰箱冷藏或冷凍

橄欖屋白滷菜單

橄欖屋白滷滷味皆採真空包裝，冷滷即開即享用超方便，開封後請盡快食用完畢

白滷當歸豬腳 140元／醬牛肉 140元

白滷當歸豬腳一開袋就聞到濃濃的當歸香氣撲鼻而來，富有滿滿的膠質，本來還擔心豬腳吃冰的會不會硬硬的，沒想到肉質吃起來是帶有Q度的，會讓人越吃越香；另外一道醬牛肉糖糖也很推薦，選用牛腱心的部位，帶有半筋半肉，冰涼口感肉質依舊入味軟嫩，有迷人的層次風味

雲南酸辣雞腳 100元

第一次看到雪白的雞腳，這道雲南酸辣雞腳還蠻特別的，還沒吃就能感受到酸辣的香氣，採用檸檬、中藥材、九層塔及香菜下去浸泡而成，吃起來酸辣帶勁，香氣十足，讓人吮指回味

白滷牛肚 130元／海帶 30元

橄欖屋白滷的牛肚有白滷牛肚及麻辣牛肚兩種，牛肚處理的很乾淨，吃起來不會有腥味，別看他白白的，滷的非常入味，鹹香迷人富有彈性；海帶也很入味，吃起來帶有脆感，不是那種滷的非常軟爛的海帶

豬皮肉凍 120元／鵪鶉蛋 30元

糖糖超愛橄欖屋白滷的豬皮肉凍，這做工可是非常搞剛，吃得到滑嫩的凍感及細緻的肉質，重點是不帶油膩感，冰涼享用超好吃，提醒大家這款豬皮肉凍冷藏保存即可，勿冷凍唷；這裡的鵪鶉蛋也很厲害，糖糖吃過幾間鵪鶉蛋味道都淡淡的，橄欖屋白滷的鵪鶉蛋滷製的相當透徹，蛋白帶脆感，裡頭的蛋黃也很綿密不會乾乾的

百頁 30元／豆包 30元

百頁豆腐跟豆包也好吃，別看它顏色淡淡的，一樣滷的很入味，吃起來帶有中藥香氣，不必沾醬就非常夠味

花生 30元／涼拌蓮藕片 80元

每次吃滷味，花生一定是糖糖必點，這裡的花生是帶有脆感，吃起來有著迷人的中藥香氣，會越吃越涮嘴；涼拌蓮藕片是老闆娘的私房菜，將蓮藕切成片狀，加入芹菜及紅蘿蔔醃製，口感爽脆，吃起來酸溜溜的超開胃

麻辣牛肚 140元／豆干 30元

除了白滷牛肚，橄欖屋白滷也有麻辣牛肚，色澤比剛剛的白滷牛肚再深，口感上一樣很Q嫩，剛入口時還不覺的辣，越嚼辣感會慢慢從舌尖竄出來，讓人越吃越帶勁；豆干的部分別看它白白的，一樣滷製的相當入味，吃起來非常爽口

豬耳朵 30元／雞胗 30元／小腸 30元

豬耳朵吃起來帶爽脆口感，雞胗口感軟嫩不會硬梆梆的，小腸清理的相當乾淨，吃起來Q嫩帶迷人的中藥香氣

麻辣豆乾丁 80元

這麻辣豆乾丁也很厲害，將豆干切成丁狀，一口一塊將將好，採用大紅袍下去拌炒後做成的滷汁滷製而成，吃起來帶小辣風味，咬下去還會噴汁呢

天下第一臭豆干 140元

這道天下第一臭豆干可不是人人都能駕馭的了！一開袋就臭氣沖天，口感紮實不乾硬，咬下去可是會爆汁的，不僅臭還辣勁十足，吃完這道記得先漱個口再跟別人講話（笑）

麻辣米血糕 80元

這款麻辣米血糕是要加熱享用的，可用電鍋或微波爐加熱都超方便，橄欖屋白滷的麻辣米血糕是糖糖喜歡的那種Q嫩口感，不是會刮舌的米血，是說這辣度可不容小覷呀，感覺吃起來是小辣偏中辣

麻辣鴨血 90元

橄欖屋白滷的麻辣鴨血是採用新鮮鴨血加上青花椒麻辣湯滷製而成，鴨血非常嫩，吸附著青花椒的麻辣香氣，辣度偏中辣，湯頭是可以享用的唷

橄欖屋白滷選用新鮮食材，加上中藥材、家傳秘方及粗鹽滷製，有別於一般使用醬油滷製而成的滷味，採用真空包裝，撕開即可享用，冰涼口感超對味，單吃夠味也非常適合拿來當下酒菜呢