桃園市美食「派大鮮精緻鍋物」，地點靠近桃園藝文特區，店家設有免費停車場方便停車！鍋物套餐399元起，還有活跳跳的活體海鮮及高級的A5和牛可選擇！另有打卡優惠及壽星優惠活動喔！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「派大鮮精緻鍋物」位於桃園藝文特區周邊～店家旁邊就設有免費停車場方便停車～用餐不用煩惱找停車位的問題就是加分啦！

▲「派大鮮精緻鍋物」的門面很氣派，還有可愛的公仔，很適合拍照打卡！

▲哇！店內的裝潢未免也太有質感了吧！他們有專為單人用餐設計的高腳椅區，即便是一個人來吃火鍋也不尷尬！

▲另有四人坐的座位區，空間很寬敞舒適，而且桌與桌之間的距離也不會太靠近！

▲店內還有一個12人坐的包廂空間，如果人數比較多，就可以訂這一區的座位用餐喔！

▲店家提供醬料自取，最讚的是他們有洋蔥丁和蒜碎，在火鍋店的配料區看到這兩款，對我來說超重要的阿！畢竟醬料也是火鍋店的靈魂，能有自己喜歡的配料就是讚🥰

▲店內除了洗手間可以洗手外，在水族箱旁邊也設有洗手台，用餐前或是剝蝦後，都可以來這邊清潔雙手🙌

▲店內的水族缸裡面有活跳跳的海鮮！而菜單上的活體海鮮則有波士頓龍蝦、黃金蟹、季節限定的日本毛蟹、澳洲龍蝦、帝王蟹（一週前預訂）、松葉蟹（一週前預訂）等品項！

【派大鮮精緻鍋物｜完整菜單MENU】

▲這是「派大鮮精緻鍋物」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

【壽星優惠】

．當「月」壽星，兩人同行且點滿兩份套餐，即贈送牛肉／豬肉／蝦子三選一。

．當「日」壽星，四人同行且點滿四份套餐，即享一份最低價套餐免費。

（優惠以店家現場公告為主，並保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利）

【派大鮮精緻鍋物｜超澎派的鍋物專賣】

▲「派大鮮精緻鍋物」的火鍋套餐均附澎派菜盤、飲品、附餐及甜點！

▲菜盤的內容物很豐富，幾乎都是原型食物，食材都很新鮮！有豆腐、玉米筍、花椰菜、番茄、黑木耳、南瓜、香菇、蔬菜等品項～在食材選用上看得出店家的用心！

▲店家的高湯有六款，有免加價的昆布高湯，還有需要+50元的中藥麻辣、重慶麻辣、乳香四溢、故鄉泡菜，以及需要+80元的麻辣牛奶！這一鍋是重慶麻辣，裡面有鴨血和豆腐，湯底又香又麻又辣，很適合涮肉👍

【美國PRIME牛小排（7oz）999元】

▲這一盤是7oz的美國PRIME牛小排！店家的肉盤還有適合小鳥胃的5oz和可以讓你吃超飽的10oz選擇，這盤7oz則是屬於會讓你飽得剛剛好的那種！

▲美國PRIME牛小排口感紮實有嚼勁，如果像我們一樣放到昆布高湯裡面煮，就可以沾點醬吃，會比較有味道！

▲牛小排也很適合涮麻辣湯底，涮過以後肉片充分吸收了麻辣湯汁，不需要額外沾醬就很夠味呢！

【活體澳洲龍蝦套餐2399元】

▲活體澳洲龍蝦是從剛剛水族箱裡面現撈的，撈起來以後供客人拍拍照，就會拿到廚房料理，這樣就能吃到最新鮮的龍蝦了！！！

▲這活體龍蝦一吃就知道非常新鮮，肉質很細緻，而且店家把蝦肉都幫忙處理好了，直接涮一涮就可以享用，我自己喜歡什麼醬都不加，直接吃更能吃到龍蝦的天然甜味和鮮味！

▲活體龍蝦火鍋未免也太浮誇！這肉質口感細緻Q彈，吃起來很鮮甜，還帶有微微的脆度，實在是太享受了啦😍

▲除了活體龍蝦以外，在海鮮盤上面還有附上大蛤蜊，這蛤蜊超新鮮飽滿，蛤蜊控簡直愛慘了🥰

▲店家現在有推出打卡或Google評論送蛤蜊的活動！雖然說贈送的蛤蜊沒有活體龍蝦盤裡面給的大顆，但份量蠻多的，而且也很新鮮，愛吃蛤蜊的我當然要參加啊🤩

▲把蛤蜊通通丟下鍋，一顆顆打開的畫面有夠療癒的啦，把開殼的蛤蜊一個個撈起來消滅，湯頭還多了些蛤蜊的鮮甜，讓這鍋昆布高湯更好喝😊

【副餐－麻辣和牛滷肉飯+39元】

▲這麻辣和牛滷肉飯的辣度真的沒在開玩笑，我覺得很麻也很辣，對於平常吃小辣的我來說有點難駕馭😅 建議有吃到中辣到大辣的人再點！

【副餐－鮭魚卵干貝蓋飯+369元】

▲OH MY GOD！這碗鮭魚卵干貝蓋飯也太奢華了吧！！！

▲鮭魚卵都要滿倒掉出來了，看起來有夠欠消滅的！！！上面還加上了炙燒過的干貝，搭在一起吃根本就是神仙組合阿！超美妙的啦🤩

▲這碗干貝鮭魚卵蓋飯用我還有到醬料區加了些薄鹽醬油，整碗掃光光！但如果他是用醋飯而非用白飯的話，我會更喜歡，很有可能一口氣吃掉兩碗😂😂

【飲料－古早味紅茶及烏梅汁】

▲飲料單上的品項有9種，但個人最推薦點「古早味紅茶」和「阿嬤的烏梅汁」，因為就只有這兩款飲品是店家自製的，特別提供給客人免費續杯！可以無限暢飲就是痛快啦😘

【甜點－奶酪】

▲奶酪也是店家自製的，有原味和OREO口味兩！他們的奶酪口感很紮實綿密，我覺得超好吃！如果可以讓客人外帶的話，我會想買幾個回家囤冰箱😋

▲整體來說，這間「派大鮮精緻鍋物」無論是菜盤、肉盤、海鮮的食材都很新鮮，用料很實在活體澳洲龍蝦口感細緻鮮甜，美國PRIME牛小排口感紮實油花豐富！店內的空間寬敞舒適又有質感，而且還有提供免費停車場方便停車，來這聚餐免煩惱停車問題就是讚！就是間好吃的高質感鍋物新選擇😋

***本文感謝”派大鮮精緻鍋物”邀約,內文為真實感受分享***

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