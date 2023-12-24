

前陣子常常南北到處玩耍，路過彰化去找家妹、外甥們玩耍時，

妹婿家買了好幾盒糖巢-龍鬚糖禮盒，

跟孩子正分享這是我們小時候逛街、夜市都會吃到的龍鬚糖，

順手就被塞了兩盒帶回家開箱囉；

【目錄】

▶ 什麼是龍鬚糖？

▶ 糖巢2024新春盛市之年禮盒

▶ 麻香萬里-芝麻龍鬚糖

▶ 花好月圓-花生龍鬚糖

▶ 茶香唐韻-抹茶龍鬚糖

▶ 莓目傳情-草莓龍鬚糖

▶ 糖巢哪裡買？





龍鬚糖又名龍鬚酥 、麵線糖、銀絲糖；

御廚發明了一款以上千條從麥芽糖抽出來的纖幼糖絲，精製而成的美食；

御廚會以其精巧手藝於御花園表演整套造糖的過程，並供皇室貴族即席享用。

流傳至今已有千年歷史，因一直為皇帝御用點心，

民間百姓逐期稱為「皇帝點心」，直至清雍正年間，龍鬚糖才得有此名。回目錄









糖巢 2024新春盛市之年龍鬚糖禮盒





禮盒後方也有龍鬚糖的由來，

產地：台灣

保存方式、期限：存放於陰涼乾燥處；

未拆封常溫30天、未拆封冷藏或冷凍60天，拆封就盡快食用完畢！

糖巢的各種連結我放到文末→如何購買

底下還有各種口味的成分及營養標示；













這包裝也太美了吧，外盒中間是熱鬧的街市、充滿喜慶氛圍的圖案，

內盒則是各種口味不同仕女圖案的大器金色，

這四盒分別是：

麻香萬里-芝麻龍鬚糖

花好月圓-花生龍鬚糖

茶香唐韻-抹茶龍鬚糖

莓目傳情-草莓龍鬚糖







從外到內都包裝地嚴嚴實實的，

每個小盒內有六顆同口味龍鬚糖，

一顆一格乖乖待著，不能亂跑，

下面就來依口味一一介紹囉；回目錄













麻香萬里-芝麻龍鬚糖外點綴了幾顆完整的黑芝麻，

裡面則包了香氣十足的黑芝麻粉，

整體吃起來不會過於甜膩，反而是清爽的感覺；回目錄











花好月圓-花生龍鬚糖這款龍鬚糖的糖絲部分是裹著黃豆粉，

搭配中央的花生粉，也是恰恰好，

仁夫超愛這口味，

這一盒六顆我只吃了一顆，其他都進貢給我家辛苦的仁夫啦！回目錄













茶香唐韻-抹茶龍鬚糖是大人的口味，抹茶本身帶點苦味，但搭配上糖絲，

苦甜交錯，而且包裹的抹茶粉裡還有一些腰果碎，

整體更增加了口感的豐富程度；回目錄











莓目傳情-草莓龍鬚糖的草莓內餡是用我很愛的草莓凍乾磨粉製作，

吃起來酸酸甜甜的天然草莓香氣，

一口氣吃六顆我沒問題(笑；回目錄









龍鬚糖真的是大人小孩都愛的味道，

兩個外甥女都愛草莓口味，

想要當成熟大人的外甥則喜歡抹茶口味，好特別！

糖巢龍鬚糖真的可以算是入口即化，

只是太大顆，要慢慢化啦

我覺得糖巢 新春盛市之年龍鬚糖禮盒很能取代傳統的年節禮盒，

帶有喜慶的包裝，尊貴的寓意，

但對身體不會有太大負擔，不用擔心每逢佳節胖三斤，

雖然我家長輩可能覺得這樣禮盒不夠氣派，

但這可是御賜傳承、以前只有皇親貴族才能吃到的精緻甜品呢！

購買資訊：目前尚無門市、僅有網路購買

官網：糖巢龍鬚糖

FB粉絲團：糖巢-龍鬚糖

IG：https://www.instagram.com/a.sugar_nest/

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