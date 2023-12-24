前陣子常常南北到處玩耍，路過彰化去找家妹、外甥們玩耍時，
妹婿家買了好幾盒糖巢-龍鬚糖禮盒，
跟孩子正分享這是我們小時候逛街、夜市都會吃到的龍鬚糖，
順手就被塞了兩盒帶回家開箱囉；
【目錄】
▶ 什麼是龍鬚糖？
▶ 糖巢2024新春盛市之年禮盒
▶ 麻香萬里-芝麻龍鬚糖
▶ 花好月圓-花生龍鬚糖
▶ 茶香唐韻-抹茶龍鬚糖
▶ 莓目傳情-草莓龍鬚糖
▶ 糖巢哪裡買？
龍鬚糖又名龍鬚酥 、麵線糖、銀絲糖；
御廚發明了一款以上千條從麥芽糖抽出來的纖幼糖絲，精製而成的美食；
御廚會以其精巧手藝於御花園表演整套造糖的過程，並供皇室貴族即席享用。
流傳至今已有千年歷史，因一直為皇帝御用點心，
民間百姓逐期稱為「皇帝點心」，直至清雍正年間，龍鬚糖才得有此名。回目錄
禮盒後方也有龍鬚糖的由來，
產地：台灣
保存方式、期限：存放於陰涼乾燥處；
未拆封常溫30天、未拆封冷藏或冷凍60天，拆封就盡快食用完畢！
糖巢的各種連結我放到文末→如何購買
底下還有各種口味的成分及營養標示；
這包裝也太美了吧，外盒中間是熱鬧的街市、充滿喜慶氛圍的圖案，
內盒則是各種口味不同仕女圖案的大器金色，
這四盒分別是：
麻香萬里-芝麻龍鬚糖
花好月圓-花生龍鬚糖
茶香唐韻-抹茶龍鬚糖
莓目傳情-草莓龍鬚糖
從外到內都包裝地嚴嚴實實的，
每個小盒內有六顆同口味龍鬚糖，
一顆一格乖乖待著，不能亂跑，
下面就來依口味一一介紹囉；回目錄
麻香萬里-芝麻龍鬚糖外點綴了幾顆完整的黑芝麻，
裡面則包了香氣十足的黑芝麻粉，
整體吃起來不會過於甜膩，反而是清爽的感覺；回目錄
花好月圓-花生龍鬚糖這款龍鬚糖的糖絲部分是裹著黃豆粉，
搭配中央的花生粉，也是恰恰好，
仁夫超愛這口味，
這一盒六顆我只吃了一顆，其他都進貢給我家辛苦的仁夫啦！回目錄
茶香唐韻-抹茶龍鬚糖是大人的口味，抹茶本身帶點苦味，但搭配上糖絲，
苦甜交錯，而且包裹的抹茶粉裡還有一些腰果碎，
整體更增加了口感的豐富程度；回目錄
莓目傳情-草莓龍鬚糖的草莓內餡是用我很愛的草莓凍乾磨粉製作，
吃起來酸酸甜甜的天然草莓香氣，
一口氣吃六顆我沒問題(笑；回目錄
龍鬚糖真的是大人小孩都愛的味道，
兩個外甥女都愛草莓口味，
想要當成熟大人的外甥則喜歡抹茶口味，好特別！
糖巢龍鬚糖真的可以算是入口即化，
只是太大顆，要慢慢化啦
我覺得糖巢 新春盛市之年龍鬚糖禮盒很能取代傳統的年節禮盒，
帶有喜慶的包裝，尊貴的寓意，
但對身體不會有太大負擔，不用擔心每逢佳節胖三斤，
雖然我家長輩可能覺得這樣禮盒不夠氣派，
但這可是御賜傳承、以前只有皇親貴族才能吃到的精緻甜品呢！
購買資訊：目前尚無門市、僅有網路購買
官網：糖巢龍鬚糖
FB粉絲團：糖巢-龍鬚糖
IG：https://www.instagram.com/a.sugar_nest/