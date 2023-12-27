8/20 中午十二點多我們來到Cervantes龍蝦工廠兼餐廳，

下車就看到沙灘、海灣和海面上的幾艘船，

稍後才知道那些都是店家捕龍蝦的船。

餐廳就在沙灘邊，可以坐室內，也可以坐戶外用餐兼賞景。

跟著大家走進餐廳，餐廳與紀念品店從早上九點開到下午五點，

不過廚房供餐是從早上十一點到下午三點，太晚來就吃不到龍蝦了。

靠近門口也有戶外用餐區，還有木船和沙坑讓兒童有地方玩。

這低矮的房子裡就是龍蝦工廠和紀念品店。

我們到的時候先在這區域等候，12點半才有人帶我們去參觀工廠。

等候的時候先去餐廳轉了一下，瞭解環境。

餐廳裡有幾個水族箱，也能看到龍蝦。

還有大鮑魚呢！

這一區是餐廳室內主要用餐區，蠻大的，桌子不會擺得擁擠。

外面就是半戶外可以賞海景的用餐區，

另外還有陽傘區。

從門口走進來就看到裡裡外外有許多桌椅，座位真的很多，

當天尚未坐滿，但人也不少，要是坐滿，廚房和服務員會非常忙碌吧。

點餐櫃台就在室內用餐區旁邊。

我們的餐點已經預訂好，就不需要我們自己去排隊。

一般客人點完餐是在這邊取餐。

右邊櫃台上有一壺一壺的水，可以自己取用。

我們等到12:30，終於有人來帶我們去參觀工廠囉。

參觀工廠並不是免費的，成人票15元澳幣，銀髮族10元，兒童7.5元，

時間大約是三十分鐘。

進入後我們先看一小段影片，然後她就開始講解。

Thompson家族是在1966年開始捕龍蝦的，這裡的龍蝦是印度洋岩龍蝦rock lobster，

現在已經到了第四代，設備也變得更現代。

龍蝦長得慢，一年只長100公克，一斤(肉)重的龍蝦就要六年才有，真不容易。

而且章魚會吃龍蝦，真沒想到章魚這麼兇，那是不是要先捕章魚呢！

一年可捕900萬公斤，2012年後開始外銷到中國，

但2020年中澳貿易戰之後，中國不買龍蝦，變成韓國人買，然後再轉手賣給中國。

聽起來覺得很瞎，國家之間政治紛爭，受害的還是消費者！

捕龍蝦是用籠子來捕，牆上這兩個就是捕龍蝦的籠子，

左邊是舊的，右邊是新的。

籠子一個要價500元，一個一年執照要68000元，大船可以裝250個籠子。

現場邊聽邊用手機記，只覺得捕龍蝦要花好多錢，忘了有多少船。

找出第一張照片看了一下，大概有十艘船，這樣就可以裝2500個籠子。

一個籠子如果可以抓20隻，就能抓50000隻，賣掉獲利應該很可觀。

除了出口的龍蝦，他們自己也有開餐廳，

以前一天賣一百隻套餐，現在一天可賣一千五百隻，

一隻要是賣一千元，就進帳150萬了，錢的進出數目都好大啊。

接著就去參觀工廠，會把不同籠蝦的大小分類。

工廠牆上有好多國旗，也有台灣的，猜想應該有不少臺灣觀光客去參觀。

西澳岩龍蝦一年有六億產值，佔澳洲漁業五分之一。

工廠只能從上方走過，不能接近。來到最後這區，要近距離接觸囉。

她要教大家如何分辨龍蝦的性別。

差別就在她撥開的地方，這隻是母的。

這隻是公的。

接著每個人都可以戴上手套，拿著大龍蝦拍照留念。

這龍蝦很大，單手拿有點重，要是單手拿不動就用另一隻手在下方幫忙端著。

拍完照離開小間，經過另一區，有好多龍蝦。

最後回到紀念品店。

參觀完畢，就到餐廳享用我們的整隻龍蝦大餐囉。

一人一份整隻龍蝦，還有薯條和一碗蔬菜沙拉。大家猜猜看價格是多少？

這隻龍蝦我覺得看起來蠻大隻的了，

不過稍後拿菜單來看，上面寫的似乎是整隻小龍蝦。

龍蝦上面已經淋上蒜味奶油，肉質鮮美，吃得很飽，大大滿足，超過癮。

導遊吃的是炸魚餐，份量也相當足夠。

現場有許多散客，也有菜單，我就拿來看，我們的那一份似乎是50元澳幣，

澳幣一元約可換台幣約21元，算起來約一千出頭，

雖然看起來不便宜，但它的肉很多，值得。

從Cervantes繼續往北，印度洋沿岸似乎是岩龍蝦生長區域，

不是只有這家龍蝦工廠，都還可以見到其他龍蝦工廠。

這次分享剛好遇到耶誕節，吃個龍蝦大餐不錯，

工廠提供預訂龍蝦，但是餐廳耶誕節當天沒開唷。

Lobster Shack官網