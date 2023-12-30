以茶發現美好時刻，時尚日系木質房型，火車站前走路2分鐘可到，免費停車場及點心茶水吧

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火車站完全在肉眼可見範圍，走路只要2-3分鐘的超精華地段！

品牌概念揉和茶文化的意境主題，

年輕的飯店一步步將茶設計在每個樓層及角落綻放，也是旅店的特色風貌。

餅乾點心，還有咖啡熱茶及水果水讓住客自由取用

自助洗衣機、烘衣機、熨斗，甚至連洗衣粉通通都免費

我們這次住宿的是精緻四人房，木質元素設計，淺原木配色典雅優美。

每個細節中都透露出品味及質感，柔和燈光灑落，映照精心佈置的每一處擺設。

「床的世界」高級名床，睡到雲朵般溫柔托住超好睡！

「友善枕頭服務」提供三種不同枕頭可依各人不同喜好更換。

有天絲獨立筒枕頭、乳膠枕曲線功學型及圓弧麵包型，讓你的頭臉可以有最舒服的支撐。

如同進入成人的搖籃世界，入睡的每一分都有好甜的夢相伴。

衛浴設備乾濕分離的設計，水壓強力熱水來的快，舒適享受水療時光。

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用平價價格入住，不論是旅遊或商務出差、親子旅遊都很適合，輕鬆舒適探索大都會景點美食與文化的好選擇。