說起春天農場，可謂都市人的後花園，距離我們不算遠，所以很常來。

農場景色優美，主打天然酵母手作麵包，提供餐飲點心，而戶外有萬坪綠地，附設烤肉區及射箭體驗，頗受親子家庭的喜愛。由於農場有通往虎頭山的步道，故人潮不少，每逢假日整座山頭熱鬧的很～

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春天農場景色四季更迭，春夏百花盛開，秋冬則是唯美浪漫的落羽松季，連停車場也美的不像樣。

若不在園區裡用餐僅參觀農場，需酌收大人120元／兒童60元的入園費，全額可抵消費，離開園區之前買買喝的，或是帶一些美味鬆軟的手作麵包回家，也挺值得的。

早期的農場是塊荒地，由蕃薯藤接手開發後，保留原來地貌，在不同季節以有機自然農法輪種各類蔬菜、芭蕉及香草…等，不僅應用於餐飲，也生產出多樣化的健康商品，春天鄉村舖子裡很有得逛呢！

除了環境，春天香草餐廳的餐點也很棒，點份主餐，其它自助自取，吃的很享受。

農場有上千顆台灣櫻花及落羽松，四季各有各的美，我個人特別喜歡冬天來訪，感受微涼蕭瑟之意，舒服。

農場提供烤肉區預訂，不只在中秋節，其它時候的假期也有民眾攜家帶眷的來這兒辦烤肉趴。

射箭場不大，但己足夠來幾場體驗，可向櫃台登記使用。

在烤肉區有任何餐飲的需要，可電洽櫃台送餐。

農場後方沿著階梯上行，即通往虎頭山步道，一路都非常好走哦。

台灣櫻花在季節盛開時也相當有看頭，總是吸引民眾前來賞花湊熱鬧。

抵達虎頭山之前，會先看到農場附設的春天戀天咖啡，如果沒有打算往山上走，在此停留賞景，吃點麵包及滷味，喝杯咖啡，便能度過悠閒的假日時光。

當日從虎頭山返程，我們在此停留了一會兒，買了滷味及麵包才回家。

從春天戀人咖啡館這扇門走出去，即可通往虎頭山步道，但 僅開放假日晴天通行 ，請大家特別注意！

從明太子出生就經常造訪的農場，一晃眼孩子己經13歲，無論幾訪，這兒依舊美好如初。

■ INFORMATION ■

〈春天農場〉

0900AM – 1800PM

(03)350-2953

桃園市龜山區長壽路272號

📌餐飲消費，免費遊園

📌未達低消需入園費：

成人120元/兒童60元，全額可抵消費

📌禁帶外食

📌可用國旅卡/信用卡

📌可攜寵物

※ 備免費停車場

〈虎頭山入園開放時間〉

📌例假日晴天：1000AM – 1800PM





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