為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店) - 太空艙軌道車送餐，用餐氛圍超棒

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店) - 太空艙軌道車送餐，用餐氛圍超棒

2024-01-05 15:55:40 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：103
share
窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：617篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：靚牛排 竹北太空科技店
place新竹縣竹北市文義街292號
作者本次評價：
3.45
美味度
3.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

 

現在開餐廳不僅食物要好吃，還要有創意和氛圍感，這間靚牛排位在竹北光明一路商圈，整間店佈置成未來太空站的感覺，店內還使用了充滿未來科技感的太空艙軌道車送餐，讓人耳目一新，店內除了提供牛排、雞排等主餐，還有免費自助吧台無限享用，家裡有小朋友的一定要來體驗這間充滿科技感的牛排店！

開車前往可停附近光明一路路邊停車格或和雲竹北文信停車場。

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

▲靚牛排雖然位在文義街的小巷中，但外觀一點都不低調，大片的玻璃窗讓整間店充滿科技感。

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

▲入內後走道有一排候位透明座位，盡頭還設計了一個小區域讓人拍照打卡，這間店太空迷會非常愛阿！

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

▲店內用餐空間很寬闊，使用藍色的LED燈製造太空銀河的氛圍，每個座位都是獨立的沙發區。

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

▲往天花板看去真的有一條銀河，太有氣氛了！

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

▲靚牛排菜單：一份餐點的價格為250元左右，皆使用澳洲牛或美國牛。

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

▲點餐方式為使用手機掃QR code點餐，用完餐再至櫃檯結帳。

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

▲自助吧台有香草霜淇淋、氣泡飲料、熱飲和雀巢咖啡。

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

▲另一邊為爆米花、醬料區和濃湯。

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

▲濃湯味道不錯，但撈不到什麼料，灑上胡椒提味不少。

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

▲最右邊為麵包區，今天的麵包是香蒜口味已經抹好了醬，放進烤箱烤過後熱熱的更好吃。

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

▲餐具區有提供兒童碗、兒童餐具、杯子、小碗和刀叉湯匙，餐具都放在消毒鍋內用起來更安心。

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

▲等了約15分鐘我們的第一個餐點來了，太空艙軌道車移動送餐真的很吸睛，兩個小朋友看得目不轉睛，到站後還有語音提醒要整個盤子一起取出。

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

招牌骰子沙朗 290元(五分熟)：牛排配菜有一顆煎蛋、紅蘿蔔、小黃瓜，鐵板麵可免費加麵份量蠻多的，但醬汁味道稍微偏淡，牛排已經切至塊狀外型厚度很厚，牛排表面有焦香味，但肉質稍微鬆散纖維比較粗，290元在這樣的環境也不能要求太多了！

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

嫩煎雞腿排 220元：雞腿排份量也蠻大塊的，外皮有煎得金黃但是軟的不夠酥，整體肉質軟嫩可惜蘑菇醬汁味道還是太淡。

 

【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

薯條 80元：薯條份量中等，炸得酥酥的但是不夠脆，附上一疊番茄醬。

 

 

雞蛋糕短評：這間最大的亮點就是太空氛圍的裝潢和太空艙送餐軌道車，小朋友會非常喜歡，內用麵包、濃湯、飲料、爆米花和冰淇淋都可以享用，牛排肉質和食物普通。

用餐環境★★★★★
餐點★★★    
服務★★★★
CP值★★★☆


靚牛排竹北太空科技店美食資訊：

地址：新竹縣竹北市文義街292號
電話：035586676
官網：靚牛排竹北太空科技店
營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：有()


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀：竹北光明一路商圈美食

 

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【新竹食記】 STARBUCKS 星巴克 (芎林文德門市)

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤

靚牛排 靚牛排竹北太空科技店菜單 靚牛排竹北太空科技店 竹北牛排 新竹牛排 竹北美食 新竹美食 竹北餐廳 新竹餐廳
創作者介紹
創作者 雞蛋糕Jeffery 的頭像
雞蛋糕Jeffery

雞蛋糕生活美學專題報告




#竹北牛排
morechevron_right
文章關鍵字
靚牛排 靚牛排竹北太空科技店 竹北牛排 新竹牛排 more
檢舉
share
chevron_left

【台中食記】天天饅頭-第二市場附近的涮嘴的日

【台中食記】鄒氏餡餅蔥油餅-位在台中第二市場

chevron_right
延伸閱讀
【台南 中西區】鍋牛巷內的小歐洲L’ESCARGOT蝸牛小酒館 有酒有咖啡的愜意午後
 我是艾兒比！！
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up