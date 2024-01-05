【新竹食記】靚牛排(竹北太空科技店)

現在開餐廳不僅食物要好吃，還要有創意和氛圍感，這間靚牛排位在竹北光明一路商圈，整間店佈置成未來太空站的感覺，店內還使用了充滿未來科技感的太空艙軌道車送餐，讓人耳目一新，店內除了提供牛排、雞排等主餐，還有免費自助吧台無限享用，家裡有小朋友的一定要來體驗這間充滿科技感的牛排店！

開車前往可停附近光明一路路邊停車格或和雲竹北文信停車場。

▲靚牛排雖然位在文義街的小巷中，但外觀一點都不低調，大片的玻璃窗讓整間店充滿科技感。

▲入內後走道有一排候位透明座位，盡頭還設計了一個小區域讓人拍照打卡，這間店太空迷會非常愛阿！

▲店內用餐空間很寬闊，使用藍色的LED燈製造太空銀河的氛圍，每個座位都是獨立的沙發區。

▲往天花板看去真的有一條銀河，太有氣氛了！

▲靚牛排菜單：一份餐點的價格為250元左右，皆使用澳洲牛或美國牛。

▲點餐方式為使用手機掃QR code點餐，用完餐再至櫃檯結帳。

▲自助吧台有香草霜淇淋、氣泡飲料、熱飲和雀巢咖啡。

▲另一邊為爆米花、醬料區和濃湯。

▲濃湯味道不錯，但撈不到什麼料，灑上胡椒提味不少。

▲最右邊為麵包區，今天的麵包是香蒜口味已經抹好了醬，放進烤箱烤過後熱熱的更好吃。

▲餐具區有提供兒童碗、兒童餐具、杯子、小碗和刀叉湯匙，餐具都放在消毒鍋內用起來更安心。

▲等了約15分鐘我們的第一個餐點來了，太空艙軌道車移動送餐真的很吸睛，兩個小朋友看得目不轉睛，到站後還有語音提醒要整個盤子一起取出。

▲招牌骰子沙朗 290元(五分熟)：牛排配菜有一顆煎蛋、紅蘿蔔、小黃瓜，鐵板麵可免費加麵份量蠻多的，但醬汁味道稍微偏淡，牛排已經切至塊狀外型厚度很厚，牛排表面有焦香味，但肉質稍微鬆散纖維比較粗，290元在這樣的環境也不能要求太多了！

▲嫩煎雞腿排 220元：雞腿排份量也蠻大塊的，外皮有煎得金黃但是軟的不夠酥，整體肉質軟嫩可惜蘑菇醬汁味道還是太淡。

▲薯條 80元：薯條份量中等，炸得酥酥的但是不夠脆，附上一疊番茄醬。

雞蛋糕短評：這間最大的亮點就是太空氛圍的裝潢和太空艙送餐軌道車，小朋友會非常喜歡，內用麵包、濃湯、飲料、爆米花和冰淇淋都可以享用，牛排肉質和食物普通。

用餐環境★★★★★

餐點★★★

服務★★★★

CP值★★★☆



靚牛排竹北太空科技店美食資訊：

地址：新竹縣竹北市文義街292號

電話：035586676

官網：靚牛排竹北太空科技店

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：有()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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