全台第一間燒酒喝到飽只要499元，就位在台中勤美周邊，更是寵物友善餐廳，就是燒酒杯韓式餐酒館！將韓式料理再進化，搭配店家特制醬汁，滋味清爽不辣口，讓各年齡層接受度更高，燒酒暢飲也供應少見的台灣品牌，酒咖們喝個兩罐就回本，這次品嚐到 生菜包肉、紫菜冬粉卷、豆腐鍋、起司蒸蛋味道都不賴，溫馨空間很適合聚餐，喜愛韓式料理的朋友可別錯過

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燒酒杯韓式餐酒館 台中韓式料理

燒酒杯韓式餐酒館 鄰近勤美、公益路，絕佳的地理位置，更是聚餐選擇好所在，開車前往的朋朋，停車除有市民廣場周邊外，也能停在PARK2，再步行數分鐘前往

燒酒杯韓式餐酒館

地址：台中市西區公正路126-1號

電話：04 2301 0770

時間：11:30–15:00, 17:30–23:00（周二公休）

ＦＢ｜ＩＧ

燒酒杯韓式餐酒館 環境

燒酒杯韓式餐酒館 率先印入眼簾的是，牆面韓國經典的布帳馬車，去年才走訪釜山的我，對韓式料理的美好念念不忘，店內以雙人與四人座位為主，可容納近20席，店內放送當紅K-POP，周邊更以眾多酒瓶裝點，溫馨有氛圍，特別是燒酒杯韓式餐酒館 為全台首間燒酒喝到飽，若想暢飲的酒咖們，建議先訂位起來唷

燒酒杯韓式餐酒館 菜單

燒酒杯韓式餐酒館 供應多款經典韓式料理，像韓式生菜包肉、起司蒸蛋、人蔘雞湯、部隊鍋、豆腐鍋、韓式炸雞、魚板、紫菜冬粉卷等，有單點也有套餐，用料實在單價合宜，很值得一試

燒酒喝到飽 499元

現場酒水飲品選擇多元，韓國燒酒、啤酒、調酒、馬格利米酒等都有，最特別是供應少見的燒酒喝到飽，不僅有韓國進口酒款，更有多支台灣在地燒酒品牌，90分鐘暢飲 一人499元，喝個兩罐就回本，這價位真的很佛，下次決定相揪朋友來挑戰一番

燒酒杯韓式餐酒館 餐點

今日與好友兩人來攻略，將各式韓式經典點好點滿，有豆腐鍋、起司蒸蛋、紫菜冬粉卷、韓式生菜包肉，每人入席都會附贈韓式小菜，看起來相當誘人

正韓嫩豆腐鍋 單人鍋（蔬菜/大醬口味）220元

入夜冷颼颼天氣最適合來個熱騰騰嫩豆腐鍋，以套餐形式，能選擇單人或雙人，接著再挑選鍋底與主食，皆會附贈白飯與飲品，這價位相當划算耶

隨邊一撈滿滿都是料，這次選擇蔬菜主食，內有豆腐、魚板、鴻喜菇、高麗菜，以韓國大醬為基底，湯頭濃郁鮮甜，喝個幾口身體都暖了起來，豆腐滑嫩、魚板Ｑ彈，蔬菜們都吸滿了湯汁，品嚐起來好過癮

附贈的韓式小菜，脆口豆芽菜、酸辣恰到好處的韓式泡菜、還有酸甜的醃蘿蔔，小菜單吃解膩轉換味蕾，更能與韓式生菜包肉一起享受，或搭配白飯，怎樣都好吃

紫菜冬粉卷 180元

韓國的街頭小吃 紫菜冬粉卷 在這就吃得到，用紫菜包裹軟Ｑ冬粉，將外層炸得酥脆，貼心對半切開，每卷大小更好入口，單吃不沾醬時滋味淡雅，沾點主廚特調醬汁 安達魯斯醬，濃郁酸甜帶些微微辣度，更顯風味

韓式起司蒸蛋 240元

蓬鬆軟綿的韓式起司蒸蛋，看了令人著迷，宛如舒芙蕾口感，陣陣馥郁的蛋香，搭配牽絲的濃郁起司，玉米粒的鮮甜，風味細緻，自己吃完一份都不是問題

韓式生菜包肉 辣醬 經典豬五花 300元

熱愛韓式燒肉的我，來這不用動手烤，直接開吃超爽快！這次選擇辣醬口味，烤得表層焦酥的豬五花，均勻裹上特調辣醬，單吃鹹香有勁，辣度輕盈

再將生菜包裹著辣醬豬五花、沾點麻油、搭配青龍椒、泡菜，一口塞進嘴中，生菜爽脆與泡菜酸辣，大大降低豬五花的膩感，涮嘴到真的不禁一口接一口

古早味紅茶 45元 、蜂蜜柚子茶90元

在這特別的是有供應隱藏版的古早味紅茶，因多數韓國無酒精飲品都偏甜居多，迎合台人口味，老闆貼心準備古早味紅茶，茶味適中甜度宜人，還有清新酸甜的蜂蜜柚子茶，也很適合佐餐

燒酒杯韓式餐酒館 有著台中首創的燒酒喝到飽，499元/人的超佛價格，酒咖必點，更供應多款韓式經典料理，在老闆巧思下，搭配獨創醬汁，讓各年齡更能接受，像今天吃的韓式生菜包肉，起司蒸蛋、大醬豆腐鍋、紫菜冬粉卷味道都還不賴，餐點單價也很合宜，更不定時推出優惠活動，吃好料也省荷包，喜愛韓式料理的你，不妨有空來嚐鮮看看吧

以上食記提供給大家參考囉，文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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