桃園中壢美食「晴木千層豬排-中壢SOGO店」，全新開幕的日式豬排專賣店，招牌的千層豬排是用大里肌豚肉薄切並層層堆砌，低溫油炸，鎖住肉汁，口感外酥內嫩又好吃！內用還可享有高麗菜絲、越光米、紫米飯、味噌湯無限吃到飽唷！開幕期間還有優惠活動，豬排控肯定不能錯過啊！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

🔍 我的FB粉絲團：瑋瑋 美食萬歲 Facebook

🔍 我的IG粉絲團：瑋瑋 美食萬歲 Instagram

【晴木千層豬排-中壢SOGO店】 ▋地址：桃園市中壢區元化路357號8樓 ▋電話：03-2806155 ▋營業時間：週日到週四11:00-21:30（最後點餐時間為20:30），週五、週六及例假日前一天11:00-22:00（最後點餐時間為21:00）

▲「晴木千層豬排-中壢SOGO店」位於中壢SOGO八樓，是間日式豬排專賣店，於2024年1月1日全新開幕，開幕期間有優惠活動，建議要提前訂位，以免到現場排隊等候👌（線上訂位請點我）

▲店內座位數很多，多為四人桌，還有適合人數比較多的八人座位！空間蠻寬敞的，桌距也拉得很開，用餐起來不會有壓迫感！

【晴木千層豬排-中壢SOGO店｜開幕三重送】

第一重｜#買一送一📅𝟚𝟘𝟚𝟜/𝟘𝟙/𝟘𝟙(一)~𝟚𝟘𝟚𝟜/𝟘𝟙/𝟘𝟟(日)

▲1月7日前，每日前50名，享千層豬排系列買一送一！

※以價高者計價，開幕新品不適用。

※需現場領號碼牌排隊候位使用，不適用於早鳥訂位活動。

※活動號碼牌依現場排隊順序發送，一人限領一張，恕無法代領。

※限中壢SOGO店內用，不適用於外送及外帶服務。

第二重｜#早鳥訂位禮📅𝟚𝟘𝟚𝟜/𝟘𝟙/𝟘𝟙(一)~𝟚𝟘𝟚𝟜/𝟘𝟙/𝟙𝟜(日)

▲1月14日前，只要四人(含)以上來店用餐，於用餐前一日訂位即贈「茶碗蒸」一份！

※每桌每筆消費限兌換壹份，恕無法拆桌拆單。

※限中壢SOGO店內用，不適用於外送及外帶服務。

第三重｜#消費加碼送📅𝟚𝟘𝟚𝟜/𝟘𝟙/𝟘𝟙(一)~𝟚𝟘𝟚𝟜/𝟘𝟙/𝟛𝟙(日)

▲1月31日前內用消費不限金額，即贈「手工豬排漢堡肉」禮物券一張。

※可於下次消費兌換使用。

※限中壢SOGO店內用，不適用於外送及外帶服務。

【晴木千層豬排｜完整菜單MENU】

▲以上是「晴木千層豬排」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

【晴木千層豬排｜酥脆多汁日式豬排】

▲到店內用均享有高麗菜絲、味噌湯、越光米、紫米飯無限吃到飽！除了豬排以外，若還想要吃點小東西，他們也有提供炸物和甜點可以加點喔🥰

【酥炸鮮牡蠣兩顆160元】

▲酥炸鮮牡蠣可以擠上一些檸檬，再沾取一旁的塔塔醬搭配著吃！

▲牡蠣很大顆，味道很鮮甜，外層的炸衣酥脆不油膩，愛吃牡蠣的朋友可以點來嚐鮮！

【車海老唐楊90元】

▲這款炸蝦肯定是必點，很適合搭配豬排，自行升級成海陸雙拼的概念😋蝦子的肉質新鮮彈牙，個人覺得不用加醬就很美味！

【白醬起士千層豬排390元】

▲「白醬起士千層豬排」和「味噌起士千層豬排」這兩款，是期間限定的新品！只有2024年1月1日-1月31日在中壢SOGO店吃得到唷🤩

▲「白醬起士千層豬排」內層起士層層堆疊，外層再淋上起士奶醬，雙倍的起士享受，濃郁可口的奶香味很迷人，實在讓人難以抗拒啊🥰

▲而千層豬排是使用獨家技術，將薄切豬里肌與起士層層堆疊，口感紮實有嚼勁，讓人一吃就愛上，真不愧是日本千層豬排的始祖阿😚

【金沙千層豬排360元】

▲這款「金沙千層豬排」使用特製的鹹蛋黃醬加上蔥花點綴，這獨特的鹹香風味及綿密口感，是很獨特的台灣口味！

▲最讚的就是他們的千層豬排，千層豬排是用大里肌豚肉薄切並層層堆砌，低溫油炸，滿滿的肉汁都鎖在千層豬排裡，口感外酥內嫩又好吃，相當出色👍

【紫米飯＆越光米】

▲店內的紫米飯和越光米都是可以無限加點的，他們的米飯煮的很不錯，米粒透亮飽滿，口感軟Q！這在外面餐廳賣的話，單點一碗就要30塊了吧！

【日式小菜】

▲一份豬排餐就會附贈一份小菜，這天吃到的是牛蒡絲和黑豆！

【桑葚醋飲】

▲點豬排餐還會附上一小杯的桑葚醋飲，主要是用來去油解膩用的😋

【桌邊醬料自行取用】

▲桌面上擺放三款醬料供客人自行取用，有搭配豬排的日式豬排醬，還有搭配高麗菜絲的和風醬及胡麻醬！

【高麗菜絲】

▲高麗菜絲可以免費續加，最驚豔的是沙拉中還有蘿蔓及嫩葉生菜！我覺得無論搭配和風醬或是胡麻醬都蠻好吃的，而且很開胃清爽，輕輕鬆鬆就能掃完一大盤啦！！！

【味噌湯】

▲他們的味噌湯也是可以免費續加的品項，裡面還有豆皮和海帶，用料蠻有誠意的，熱熱喝很暖身，我們這天就續了三碗，超愛的啦😍😍

【茶碗蒸】

▲豬排+99元可以升級套餐，除了包含90元飲品一杯以外，還有含茶碗蒸或90元甜點任選一份！茶碗蒸的口感很嫩，裡面還有蝦子、香菇和豬肉等，小朋友和長輩都會很愛！

【飲料】

▲套餐升級均附90元飲品一杯，除了冷飲以外，還有幾款熱飲，就看你自己想喝哪一款👌

【抹茶奶茶】

▲因為用餐這天的天氣比較冷，所以我就點了杯熱的抹茶奶茶，他的抹茶味和奶味達到完美平衡，喝起來溫和順口不甜膩！

【檸檬蔓越莓蘇打】

▲檸檬蔓越莓蘇打喝起來很清爽解膩，是杯適合佐餐的飲品！

【水信玄餅】

▲這透明如水晶球的甜點是水信玄餅，他的口感QQ的，像是加了寒天及蒟蒻的那種果凍，另外還又灑黃豆粉再淋上黑糖糖漿，可以搭配著一起享用！

【煉乳炸米糰子】

▲煉乳炸米糰子我推薦必點！這米糰子炸到微微酥脆，外層再加上香甜的煉乳，也為這一餐做了超完美的Ending🥰

【中壢SOGO全館停車優惠資訊】

▲附上中壢SOGO的停車資訊給各位參考，在館內用餐消費，可以折抵停車喔👌

【晴木千層豬排｜加入會員資訊】

▲加入會員可以享有優惠，不但可以集點，還有入會禮、生日禮、問卷禮！建議大家在出發前就可以先掃描QR CODE加入會員，不要錯過這難得的入會優惠唷👍

▲整體來說，這間「晴木千層豬排」的餐點品項很豐富多元，除了招牌的千層豬排以外，還有黑蜜豚豬排、海陸特餐、黃咖哩豬排、手工豬排漢堡肉、豬排親子丼、兒童餐、各式炸物等品項！內用還可享有高麗菜絲、味噌湯、越光米、紫米飯無限吃到飽！就是一間值得嚐鮮的日式豬排專賣店！趕緊趁著開幕優惠衝一波最划算啦👍👍

***本文感謝”晴木千層豬排”邀約,內文為真實感受分享***

如果您喜歡我的文章，歡迎來信洽談合作。

私訊粉絲團：https://www.facebook.com/vivaweiblog/

E-MAIL請洽：

版權所有 © 瑋瑋美食萬歲

(非邀約合作店家,嚴禁使用圖文做為商業用途,嚴禁擷取我的圖文做任何背書)

延伸閱讀