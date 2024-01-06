之前來吃便宜實惠的小胖胖扁食作為運動後的獎勵

熱愛韓式料理的我眼角餘光被鮮明的紅白色系招牌吸引

後來又被同事推薦外送點了這家餐點好吃

趁著下一次的運動課程結束來大快朵頤

明亮整潔的透明玻璃有著閃亮的霓虹燈Logo

一旁還有電視螢幕投放美食照片誘惑

店內布置基本以白色系為主搭配淺木地板

打理很整潔乾淨令人用餐的心情愉悅

店員也都很可愛親切

內用座位大約有4桌左右

白色桌椅下方都有提供置物籃可以放包包

店內沒有另外收取服務費

點餐之後餐具與開水皆由客人自取

菜單以暖呼呼的各種鍋物跟拌飯為主

也有經典的韓式小吃辣炒年糕跟飲品

鍋類很細心依照辣度區分三大種類

價格約莫一份套餐200多元算是台北市常見價位

辣海陸牛豆腐鍋 TWD245

想吃辣暖和身體的夜晚選了小辣的豆腐鍋

每份餐點都會搭配一碗紫米飯跟小菜

特別是裝紫米飯的碗跟蓋子完全跟韓劇看到一模一樣非常道地

小菜提供兩種不同的泡菜

酸爽帶辣感刺激的韓式泡菜跟清爽酸甜的醃蘿蔔

兩種都非常韓味很配飯

豆腐鍋內有著非常豐富的料

除了主角嫩豆腐滑嫩柔軟入口即化

蝦子、蛤蜊等海鮮吃起來也蠻新鮮

難得可以吃到我最愛的櫛瓜清脆多汁

牛肉片偏薄是一般的火鍋肉片

油花跟瘦肉比例大約一半一半

湯頭有著豔麗的紅色真的會有辣感

辣炒年糕小鳥蛋 TWD120

七號韓食的辣炒年糕除了定番的魚板與年糕之外

搭配了很多顆小巧可愛的鳥蛋跟一般通常是雞蛋不太一樣

辣感比豆腐鍋更強烈

只是醬汁本身對我來說只有辣感比較沒有層次跟特別留下印象

年糕柔軟但有點沒彈性

魚板相對更有口感我更喜歡

濕冷的天氣來七號韓食吃點熱熱的湯鍋飯真的很舒服

下次想試試看我從沒吃過的大醬鍋

看了很多韓劇韓綜後實在太好奇究竟是什麼滋味

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/20

花費: TWD245(辣海陸牛豆腐鍋x1)

七號 CHi HAO 韓食 敦化店

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10:30-22:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

低消限制: 否

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區仁愛路四段345巷4弄16號

電話: 0989-772-168



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