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台北大安-[七號 CHi HAO 韓食 敦化店] 忠孝敦化站東區巷弄近仁愛圓環，辣炒年糕與各式拌飯鍋類，時尚年輕感工業風，料多美味平價韓式家常料理小吃

2024-01-06 23:49:01 Elisa 人氣：100
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窩客好文

Elisa

發表篇數：361篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：七號 CHi HAO 韓食 敦化店
phone09-8977-2168
place台北市大安區仁愛路四段345巷4弄16號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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之前來吃便宜實惠的小胖胖扁食作為運動後的獎勵

熱愛韓式料理的我眼角餘光被鮮明的紅白色系招牌吸引

後來又被同事推薦外送點了這家餐點好吃

趁著下一次的運動課程結束來大快朵頤

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明亮整潔的透明玻璃有著閃亮的霓虹燈Logo

一旁還有電視螢幕投放美食照片誘惑

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店內布置基本以白色系為主搭配淺木地板

打理很整潔乾淨令人用餐的心情愉悅

店員也都很可愛親切

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內用座位大約有4桌左右

白色桌椅下方都有提供置物籃可以放包包

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店內沒有另外收取服務費

點餐之後餐具與開水皆由客人自取

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菜單以暖呼呼的各種鍋物跟拌飯為主

也有經典的韓式小吃辣炒年糕跟飲品

鍋類很細心依照辣度區分三大種類

價格約莫一份套餐200多元算是台北市常見價位

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辣海陸牛豆腐鍋 TWD245

想吃辣暖和身體的夜晚選了小辣的豆腐鍋

每份餐點都會搭配一碗紫米飯跟小菜

特別是裝紫米飯的碗跟蓋子完全跟韓劇看到一模一樣非常道地

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小菜提供兩種不同的泡菜

酸爽帶辣感刺激的韓式泡菜跟清爽酸甜的醃蘿蔔

兩種都非常韓味很配飯

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豆腐鍋內有著非常豐富的料

除了主角嫩豆腐滑嫩柔軟入口即化

蝦子、蛤蜊等海鮮吃起來也蠻新鮮

難得可以吃到我最愛的櫛瓜清脆多汁

牛肉片偏薄是一般的火鍋肉片

油花跟瘦肉比例大約一半一半

湯頭有著豔麗的紅色真的會有辣感

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辣炒年糕小鳥蛋 TWD120

七號韓食的辣炒年糕除了定番的魚板與年糕之外

搭配了很多顆小巧可愛的鳥蛋跟一般通常是雞蛋不太一樣

辣感比豆腐鍋更強烈

只是醬汁本身對我來說只有辣感比較沒有層次跟特別留下印象

年糕柔軟但有點沒彈性

魚板相對更有口感我更喜歡

 

濕冷的天氣來七號韓食吃點熱熱的湯鍋飯真的很舒服

下次想試試看我從沒吃過的大醬鍋

看了很多韓劇韓綜後實在太好奇究竟是什麼滋味

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/20

花費: TWD245(辣海陸牛豆腐鍋x1)

七號 CHi HAO 韓食 敦化店

FB粉絲團/IG

10:30-22:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

低消限制: 否

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址:  106 台北市大安區仁愛路四段345巷4弄16號

電話: 0989-772-168


檢視較大的地圖

 

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