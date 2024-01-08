桃園中壢美食「咱們小聚食堂」，位於中壢SOGO威尼斯影城周邊的海華商圈，是新開幕的台式餐酒館，主打古早味台式小吃及精緻化的台菜料理，還有特色調酒等品項！還有貼心提供2人、3人、4人套餐可選擇！我們這天吃的四人套餐只要2080元，就有10道餐配4杯飲料，超澎湃的啦！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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【咱們小聚食堂】 ▋地址：桃園市中壢區九和一街6號 ▋電話：03-426-5778 ▋營業時間：11:30-15:30（週六週日延長至16:00）,17:30-23:30（週五週六延長至24:00）

▲「咱們小聚食堂」位於中壢SOGO威尼斯影城周邊的海華商圈，在店家對面就有收費停車場方便停車！可以安排在逛完SOGO或看完電影後順道來用餐👌

▲店內走的是懷舊時尚風格，用餐環境寬敞舒適，有適合單人用餐的高腳椅座位區，及情侶用餐的2人座位，還有適合4人聚餐的沙發座椅！

▲這邊也有6-8人的復古沙發座椅區～很適合三五好友及家人們歡聚！桌距相當寬敞，鄰桌不太會互相干擾，用餐起來很舒適自在！

▲如果和我一樣喜歡拍照的人～也可以在訂位時說想要坐在靠窗的座位～採光會更好！

▲店家還有貼心提供兒童座椅，洗手間還有尿布台，及漱口水和牙線棒！

【咱們小聚食堂｜完整菜單MENU】

▲「咱們小聚食堂」的完整菜單MENU，請參考店家粉絲團（ 點我看完整菜單 ）

（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【咱們小聚食堂｜二人、三人、四人套餐】

▲如果有選擇困難的朋友，建議可以直接選店家配好的套餐，這樣的搭配可以吃得更豐富、更澎湃唷！

【咱們小聚食堂｜四人套餐2080元】

▲「咱們小聚食堂」主要以台式小吃及台菜料理為主，餐點品項豐富多樣，價格也都很親民，可以單點自己想吃的品項，或是選擇店家搭配好的套餐！

▲我們這天是點四人套餐～選了大腸包小腸、招牌牛三寶拼盤、韓式炸雞、香辣皮皮挫、蔥爆松阪豬、老皮嫩肉、糖醋鮮鱸魚、蒜味茄子、黑蒜雞湯、白飯、炸紅白湯圓、飲料各一！

【店家招待】

▲「咱們小聚食堂」入座後店家會招待一盤炸鱈魚香絲，是說這盤未免也太涮嘴好吃了吧！酥酥脆脆的口感超讚😋

【大腸包小腸】

▲這邊居然有賣如此經典的台式下午茶～他們的米腸軟Q不黏牙，香腸則是肥瘦適中，搭配一旁的蒜頭和酸菜一起吃很對味！

【招牌牛三寶拼盤】

▲牛三寶就是牛筋、牛肚、牛腩！這根本就是牛肉麵店才會出現的滷味組合啊！！！

▲光看他的色澤就知道滷得很入味，搭配店家特製的辣醬，香麻夠味，很適合當下酒菜呢！

【韓式炸雞】

▲韓式炸雞是無骨的，對於不想啃雞骨的我來說，這樣吃起來方便多了！炸雞表皮的醬汁吃起來甜甜鹹鹹的很涮嘴，搭配一旁的醃蘿蔔一起吃，會更解膩唷！

【香辣皮皮挫】

▲這道「香辣皮皮挫」是加了皮蛋碎和肉末，再加上主廚特製的調味料爆炒，味道很夠，還能吃到皮蛋獨特的香氣和口感，超級下飯，根本就是道白飯小偷啊😋

【蔥爆松阪豬】

▲「蔥爆松阪豬」是我今天最愛的TOP1菜色！松阪豬吃起來有嚼勁且帶有脆度，油脂鮮甜細膩，蔥香味濃郁，光是這道菜我就可以多扒兩碗飯了啦！

【老皮嫩肉】

▲只要在餐廳看到老皮嫩肉我都必點！他們家的老皮嫩肉表皮微微酥脆，豆腐的內餡口感滑嫩且充分吸附醬汁，就是一道大人小孩都無法抗拒的料理😍

【糖醋鮮鱸魚】

▲「糖醋鮮鱸魚」加了青椒、甜椒、洋蔥及鳳梨，配色很繽紛，並使用特製的糖醋醬和芝麻來增添香氣！而鮮鱸魚的肉質軟嫩細緻～微酸甜的口感特別開胃呢🤩

【蒜味茄子】

▲到熱炒餐廳都必點茄子來吃！因為自己實在無法炒出這麼好吃的茄子啊！蒜香味濃郁的茄子吃起來很下飯，而且茄子炒到軟而不爛，也不會變色，我自己超愛的啦！

【黑蒜雞湯】

▲黑蒜雞湯選用黑蒜頭搭配雞肉下去熬煮，湯頭喝起來順口不嗆口，而肉質口感相當有彈性！就是一碗湯好喝、肉也好吃的補湯！很適合在天氣冷的時候點一碗暖暖胃！

【炸紅白湯圓】

▲這道炸紅白湯圓可是喜宴桌上必定會出現的美食呢！平常如果想吃，來這邊也吃得到😍這炸湯圓外層酥脆內餡軟Q～就是道很經典的中式甜點啦！

【飲料各一】

▲套餐飲料我們每一種各點了一杯，有天然烏梅汁、檸檬可樂、梅果雪碧、蘋果蘇打！都是很適合佐餐的解膩飲品喔🥰

▲整體來說，這間「咱們小聚食堂」主打古早味台式小吃及精緻化的台菜料理，還有特色調酒等品項！選擇困難的朋友可以直接點店家搭配好的雙人、三人、四人套餐！我們這天吃的四人套餐只要2080元，就有10道餐配4杯飲料唷，超澎湃的啦！特別喜歡的菜色是大腸包小腸、招牌牛三寶拼盤、香辣皮皮挫、蔥爆松阪豬、老皮嫩肉蒜味茄子、黑蒜雞湯～就是間很適合聚餐的台菜料理新選擇🥰

***本文感謝”咱們小聚食堂”邀約,內文為真實感受分享***

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