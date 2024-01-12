ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃國父紀念館新開幕日式餐館

Waku全新力作waku ⁺(哇褲普拉斯)，結合了burger、pasta、cafe三家品牌

裝潢承襲三家分店風格，餐點注入全新的想法及品項，提供給大家更多更好的用餐體驗!!

炸櫛瓜搭配的是柚子胡椒醬，麵衣和一般吃到的不太一樣，非常好吃耶！櫛瓜很厚又多汁帶甜。

超喜歡waku的唐揚炸雞這邊一樣有！外脆內軟又多汁，再淋上剝皮辣椒醬增添風味，我可以獨吞一整份🤭

輕食鮭魚炒蛋開放三明治，是法式吐司、燻鮭魚、芝麻葉、炒蛋的組合，法式吐司很柔軟，整體吃起來很清爽！除了三明治之外也有漢堡喔！

不愛吃南瓜的人也會喜歡的栗子南瓜羅勒野菇細扁麵，南瓜奶油醬與、栗子、羅勒、野菇拌炒，整體很有層次感且不無聊，帶點微辣口感更好吃！下次想來吃醬燒牛肉芫荽細扁麵🤭

另外值得點的還有全新推出的排餐系列，這次先來吃看看油封鴨胸🤩以奶油薯泥、爐烤野菜為配餐，搭配紅酒野莓醬，鴨胸熟肚我選擇5-7分很剛好。肉質鮮嫩搭配甜甜的野莓醬，有喜歡🤤

冬季口味的鮮奶茶季節水果戚風蛋糕是草莓🍓戚風蛋糕蓬鬆柔軟，鮮奶茶醬很香濃再加上草莓，怎麼會不好吃😚

飲品是常常喝的青森蘋果美式以及全新的調酒啊～ 不愛酒感的人非常推薦桃子もも，清酒、蜜桃、桂花、檸檬、荔枝酒、奶蓋，甜甜的完全是少女調酒🤩🩷好愛！ 🍑🍑

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✔️ 唐揚炸雞與剝皮辣椒醬 $180

✔️ 炸櫛瓜與柚子胡椒醬 $180

✔️ 鮭魚炒蛋開放三明治 $350

✔️ 栗子南瓜羅勒野菇細扁麵 $260

✔️ 油封鴨胸佐紅酒野莓醬 $480

✔️ 鮮奶茶草莓戚風蛋糕 $110

✔️ 青森蘋果美式 $150

✔️ 桃子もも $230

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📍 台北市大安區光復南路294巷21號

🚉 #捷運國父紀念館站

☎️ 02-2722-9939

🕰 週日至週四 11:00-21:30

週五週六 11:00-22:00

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