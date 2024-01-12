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國父紀念館新開幕日式餐館 義大利麵、漢堡、咖啡廳、排餐、調酒

2024-01-12 17:06:00 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 人氣：120
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窩客好文

ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

發表篇數：448篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：waku ⁺ burger pasta cafe
phone02-27229939
place台北市大安區光復南路294巷21號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[ 台北美食 ] waku ⁺ burger pasta c

ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃國父紀念館新開幕日式餐館

[ 台北美食 ] waku ⁺ burger pasta c

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Waku全新力作waku ⁺(哇褲普拉斯)，結合了burger、pasta、cafe三家品牌

[ 台北美食 ] waku ⁺ burger pasta c

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裝潢承襲三家分店風格，餐點注入全新的想法及品項，提供給大家更多更好的用餐體驗!!

Waku ⁺菜單_240110_184618_1.jpg

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[ 台北美食 ] waku ⁺ burger pasta c

[ 台北美食 ] waku ⁺ burger pasta c

[ 台北美食 ] waku ⁺ burger pasta c

炸櫛瓜搭配的是柚子胡椒醬，麵衣和一般吃到的不太一樣，非常好吃耶！櫛瓜很厚又多汁帶甜。

[ 台北美食 ] waku ⁺ burger pasta c

超喜歡waku的唐揚炸雞這邊一樣有！外脆內軟又多汁，再淋上剝皮辣椒醬增添風味，我可以獨吞一整份🤭

[ 台北美食 ] waku ⁺ burger pasta c

[ 台北美食 ] waku ⁺ burger pasta c

輕食鮭魚炒蛋開放三明治，是法式吐司、燻鮭魚、芝麻葉、炒蛋的組合，法式吐司很柔軟，整體吃起來很清爽！除了三明治之外也有漢堡喔！

[ 台北美食 ] waku ⁺ burger pasta c

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不愛吃南瓜的人也會喜歡的栗子南瓜羅勒野菇細扁麵，南瓜奶油醬與、栗子、羅勒、野菇拌炒，整體很有層次感且不無聊，帶點微辣口感更好吃！下次想來吃醬燒牛肉芫荽細扁麵🤭

[ 台北美食 ] waku ⁺ burger pasta c

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另外值得點的還有全新推出的排餐系列，這次先來吃看看油封鴨胸🤩以奶油薯泥、爐烤野菜為配餐，搭配紅酒野莓醬，鴨胸熟肚我選擇5-7分很剛好。肉質鮮嫩搭配甜甜的野莓醬，有喜歡🤤

 

[ 台北美食 ] waku ⁺ burger pasta c

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冬季口味的鮮奶茶季節水果戚風蛋糕是草莓🍓戚風蛋糕蓬鬆柔軟，鮮奶茶醬很香濃再加上草莓，怎麼會不好吃😚

[ 台北美食 ] waku ⁺ burger pasta c

[ 台北美食 ] waku ⁺ burger pasta c

飲品是常常喝的青森蘋果美式以及全新的調酒啊～ 不愛酒感的人非常推薦桃子もも，清酒、蜜桃、桂花、檸檬、荔枝酒、奶蓋，甜甜的完全是少女調酒🤩🩷好愛！ 🍑🍑

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✔️ 唐揚炸雞與剝皮辣椒醬 $180

✔️ 炸櫛瓜與柚子胡椒醬 $180

✔️ 鮭魚炒蛋開放三明治 $350

✔️ 栗子南瓜羅勒野菇細扁麵 $260

✔️ 油封鴨胸佐紅酒野莓醬 $480

✔️ 鮮奶茶草莓戚風蛋糕 $110

✔️ 青森蘋果美式 $150

✔️ 桃子もも $230

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📍 台北市大安區光復南路294巷21號

🚉 #捷運國父紀念館站

☎️ 02-2722-9939

🕰 週日至週四 11:00-21:30

週五週六 11:00-22:00

文章標籤

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