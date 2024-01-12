仙屋日食~深夜時段的美味漢堡排~
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前些日子漢堡排類型的料理
感覺相當火紅！
蠻常看到相關的美食分享文。
所以也跟風衝了一波!
不過、
大多數的店家都屬正常營業時間，
除非放假有對上、
不然想吃到也難啊╮(╯_╰)╭
（或者排隊要排很久.）
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所以呢、
在平日下班後的消夜時段
還能讓我嚐到不輸餐廳等級
的美味漢堡肉排。
這種店家不推怎行呢♡(ӦｖӦ｡)
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金華路宵夜場【仙屋日食】
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■❰純牛肉漢堡排❱■
無論是厚度肉感、
還是那濃厚的牛肉香氣、
還有其中豐沛的脂潤香滑，
一直讓人吃的非常滿意♡(> ਊ <)♡
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但我最近更喜歡他們家的
■❰豬肉漢堡排❱■
—((つ≧▽≦)つ新歡—
豬肉的跟牛肉處在完全相反的位置、
但卻有著同樣讓人驚艷的美味。
不同於牛肉的濃醇厚香且多汁，
豬肉走的是彈脆爽口、
沒什麼肉汁可也不乾，
反而更能嚐出肉香與其中的洋蔥甜。
雖然吃的肉餅很大塊卻也不會吃膩~
還滿爽口的呢❤
然後、
吃漢堡肉怎能沒有《雞蛋》的參與！
先蓋上一層厚軟滑嫩的金黃蛋包、
接著淋上酸甜鹹香的秘製醬汁、
再灑些蔥花做點綴、
一旁再放上炸至金酥的巨蟹棒。
就是一盤簡單但讓人滿足的豐盛饗宴❤
店名：仙屋日食
地址：台南市中西區金華路三段101號
時間：下午5:00 - 下午11:00
（周一休息。）
電話：0932771756
（接受私訊或電話預訂。）
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