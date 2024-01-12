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仙屋日食~深夜時段的美味漢堡排~

2024-01-12 23:57:35 沾墨點落 人氣：105
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：651篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：仙屋日食
place台南市中西區金華路三段101號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/php2fEr6l

仙屋日食~深夜時段的美味漢堡排~

■■■■■■■

前些日子漢堡排類型的料理
感覺相當火紅！
蠻常看到相關的美食分享文。
所以也跟風衝了一波!

/tmp/phpTdMA76

不過、
大多數的店家都屬正常營業時間，
除非放假有對上、
不然想吃到也難啊╮⁠(⁠╯⁠_⁠╰⁠)⁠╭
（或者排隊要排很久.）


所以呢、
在平日下班後的消夜時段
還能讓我嚐到不輸餐廳等級
的美味漢堡肉排。
這種店家不推怎行呢♡⁠(⁠Ӧ⁠ｖ⁠Ӧ⁠｡⁠)

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金華路宵夜場【仙屋日食】

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■❰純牛肉漢堡排❱■

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無論是厚度肉感、
還是那濃厚的牛肉香氣、
還有其中豐沛的脂潤香滑，
一直讓人吃的非常滿意♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡

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但我最近更喜歡他們家的

■❰豬肉漢堡排❱■
—(⁠(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ新歡—

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豬肉的跟牛肉處在完全相反的位置、
但卻有著同樣讓人驚艷的美味。

/tmp/phpWQlo6Q

不同於牛肉的濃醇厚香且多汁，
豬肉走的是彈脆爽口、
沒什麼肉汁可也不乾，
反而更能嚐出肉香與其中的洋蔥甜。

雖然吃的肉餅很大塊卻也不會吃膩~
還滿爽口的呢

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然後、
吃漢堡肉怎能沒有《雞蛋》的參與！

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先蓋上一層厚軟滑嫩的金黃蛋包、
接著淋上酸甜鹹香的秘製醬汁、
再灑些蔥花做點綴、
一旁再放上炸至金酥的巨蟹棒。

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就是一盤簡單但讓人滿足的豐盛饗宴

/tmp/phpIWsP28

店名：仙屋日食

地址：台南市中西區金華路三段101號

時間：下午5:00 - 下午11:00
　　　（周一休息。）

電話：0932771756
　　（接受私訊或電話預訂。）

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沾墨點落

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