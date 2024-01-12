



仙屋日食~深夜時段的美味漢堡排~

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前些日子漢堡排類型的料理

感覺相當火紅！

蠻常看到相關的美食分享文。

所以也跟風衝了一波!

不過、

大多數的店家都屬正常營業時間，

除非放假有對上、

不然想吃到也難啊╮⁠(⁠╯⁠_⁠╰⁠)⁠╭

（或者排隊要排很久.）

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所以呢、

在平日下班後的消夜時段

還能讓我嚐到不輸餐廳等級

的美味漢堡肉排。

這種店家不推怎行呢♡⁠(⁠Ӧ⁠ｖ⁠Ӧ⁠｡⁠)

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金華路宵夜場【仙屋日食】





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■❰純牛肉漢堡排❱■





無論是厚度肉感、

還是那濃厚的牛肉香氣、

還有其中豐沛的脂潤香滑，

一直讓人吃的非常滿意♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡





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但我最近更喜歡他們家的

■❰豬肉漢堡排❱■

—(⁠(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ新歡—

豬肉的跟牛肉處在完全相反的位置、

但卻有著同樣讓人驚艷的美味。





不同於牛肉的濃醇厚香且多汁，

豬肉走的是彈脆爽口、

沒什麼肉汁可也不乾，

反而更能嚐出肉香與其中的洋蔥甜。

雖然吃的肉餅很大塊卻也不會吃膩~

還滿爽口的呢❤





然後、

吃漢堡肉怎能沒有《雞蛋》的參與！





先蓋上一層厚軟滑嫩的金黃蛋包、

接著淋上酸甜鹹香的秘製醬汁、

再灑些蔥花做點綴、

一旁再放上炸至金酥的巨蟹棒。

就是一盤簡單但讓人滿足的豐盛饗宴❤





店名：仙屋日食

地址：台南市中西區金華路三段101號

時間：下午5:00 - 下午11:00

（周一休息。）

電話：0932771756

（接受私訊或電話預訂。）