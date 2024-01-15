台北萬華《刁民酸菜魚西門中華店》開幕，刁民酸菜魚台北第三間分店開在西門町，菜單以秘罈酸菜魚和初戀番茄魚聞名，沒有提供電話訂位，需要現場領號碼牌候位排隊，台中朋友吃了好幾次，這次也跟著來台北朝聖，看到排隊陣容真是驚訝，天氣冷就是要吃熱呼呼。

《刁民酸菜魚 》好吃嗎？我吃過台北一號店、台北二號店到現在台北西門第三間分店都很推！不用去台中，現在台北信義、台北西門町都能吃到囉～(食記提供萬華刁民酸菜魚西門菜單、排隊候位等心得，實際請依現場為主 )

刁民酸菜魚 西門中華店 在那裡

《刁民酸菜魚西門中華店》地點萬華西門町索拉利亞西鐵飯店樓下，距離捷運西門站很近。

刁民酸菜魚西門中華店(台北三號店)

地址：台北市萬華區中華路一段88號 1F＋2F

捷運：西門站

電話：02-23886668

營業時間：11:00 – 03:00（最後收客為 02:00）

食記：【萬華美食】刁民酸菜魚西門中華店，台中好吃排隊美食新開幕第三間分店！

刁民酸菜魚西門中華店較近的停車場～

開車或騎車可停在附近停車格或停車場，也有許多公車可到達，是西門町熱鬧的區域，如果覺得信義區比較遠，現在萬華西門町也能吃到刁民酸菜魚囉～

刁民酸菜魚西門中華菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

刁民酸菜魚 西門中華店 菜單價錢

《刁民酸菜魚西門中華店》菜單價錢

刁民酸菜魚菜單必點招牌秘罈酸菜魚和初戀番茄魚，份量有中盛、大盛和特盛三種選擇，其中最浮誇的就是特盛巨大份量，IG打卡比臉盆大的拍照美食。

其他像是涼菜、炸物、蔬菜、麻辣鴨血和特別推薦必點的沙漏酥魚皮也都可以點來嚐鮮，尤其是沙漏酥魚皮真的是五顆星必點！菜單新推薦還有完美蝦滑。

刁民酸菜魚 西門中華店 排隊/可以訂位嗎

刁民酸菜魚西門中華店可以電話訂位嗎？

刁民酸菜魚台中和台北店沒有開放電話訂位及線上預約，只能現場排隊候位。營業時間至凌晨三點，最後點餐時間凌晨兩點，可以晚一點來看看，可能半夜候位排隊的人會比較少喔！

《刁民酸菜魚西門中華店》開幕排隊人潮真的是大排長龍！

排隊人潮往後面延伸，但刁民酸菜魚有提供號碼牌，拿到就可以在附近等待。

《刁民酸菜魚西門中華店》接待區在一樓，現場登記候位，也可以直接在一樓買冷凍商品，二樓是用餐區。

介紹：酸菜魚是亞洲歷史悠久的一道菜，我們重新開發，希望讓大家有新的認識，我們酸菜是採用台灣酸菜，並且自家醃漬味道非常棒，魚肉使用烏鱧魚，肉質口感更Q彈，營養價值很高，非常好吃！

刁民酸菜魚 西門中華店 內用環境

《刁民酸菜魚西門中華店》的用餐區在二樓～

走到二樓先看到櫃檯，由工作人員帶位，看一下消費客群都是年輕人較多。

比台北信義區兩間店的座位都更寬敞，位置間隔超寬，很舒適的用餐氛圍，而且沒有空班時間，睡到下午來吃也可以，人潮也會比較少喔！

刁民酸菜魚的口號

不當愚民

當刁民

《刁民酸菜魚西門中華店》有兩間半隱密的包廂座位。

半開放式廚房可以看到料理的畫面，靠近廚房傳來陣陣香味，好期待啊！

吃酸菜魚必點白飯。

刁民酸菜魚內用提供免費季節飲品喝到飽～

在自助區櫃子有提供可愛馬克杯、陳皮、洛神和飲水機，依照說明在杯中放入2塊陳皮＋2塊洛神＝熱水泡3分鐘。

洛神陳皮熱熱的喝超舒服，尤其是吃完酸菜魚後啜飲一口，相當舒心解膩，馬克杯還有粉藍和粉紅選擇，上面刁民LOGO真可愛啊！猴屁說他們家買外帶已經集了三個馬克杯。

刁民酸菜魚 西門中華店 評價

洛神陳皮和酸菜魚搭配真的非常解膩

如果不喝熱飲，菜單也有販售四季水果茶、陳釀烏梅汁、神級奶茶和無糖冷泡茶冰飲。

台中朋友超愛刁民的神級奶茶，可以解辣，我則是偏愛水果茶轉換風味。

跟朋友來聚餐就點特盛和大盛，我們四個人點了秘罈酸菜魚特盛和初戀番茄魚大盛來嚐鮮。

先說XD要是食量不大真的別輕易亂點，實際份量真的很多呢！大盛份量兩至三個人就可以吃飽，特盛的份量更誇張～

秘罈酸菜魚&初戀番茄魚

中盛(1~2人) $638

大盛(2~3人) $898

特盛(3~4人) $1188

餐點都上齊後，店員還會在桌邊喊口號：『不當愚民，當刁民。』今天我就來當刁民啦～

熱油加入整根辣椒、花椒、蒜頭和白芝麻爆香，將辛香料爆香把水氣逼出，接著豪邁快速的將熱油淋在川燙過的烏鱧魚肉，最後撒上菊花花瓣，不僅配色好看，香氣濃郁～光用聞的就覺得好好吃啊！

秘罈酸菜魚 特盛(3~4人) $1188

刁民酸菜魚的招牌必點，如果食量只能點一份，小可建議首選就是秘罈酸菜魚，真的超好吃！



沙漏酥魚皮 90元

刁民菜單上的特別推薦，小可超級愛！

把這列為必點～真的一定要點一份來嚐鮮，和酸菜魚實在太搭啦！

金黃酥脆的曼波魚皮像餅乾一樣脆。

刁民的吃法很特別，將魚皮浸泡在酸菜魚或番茄魚裡，用熱湯的溫度將魚皮泡軟，提供沙漏計時器，沙漏滴落完畢就可以把魚皮夾出享用，這時候吃到的魚皮還帶有脆度，也因為酸菜魚的香料更添風味，如果想吃軟的魚皮可以浸泡更久，都非常下飯。

秘罈酸菜魚會不會很辣？

看這紅通通的辣椒好像非常辣，但對我來說是小到中辣，因為酸菜夠酸，有平衡辣的風味，想吃更辣的可以免費加”野山椒“，來提升辣的層次，覺得味道太重也可以請店員加龍骨高湯。

在熱飲自助區看到文字：『酸菜比魚更好吃』。

酸菜果真是白飯殺手啊！刁民自醃酸菜入味，酸而不嗆，爽脆又開胃，撈料配飯真的不能忘記酸菜的存在。

秘罈酸菜魚以龍骨高湯為基底，口感鮮甜清爽。

上桌前已先經過潑油，將辛香料等食材激發出酸、香和辣，使魚片與龍骨高湯味道更融合。

極白甜米飯 20元/碗

白飯煮的透亮，米粒飽滿帶嚼勁，幾乎每個人都有點一碗來搭配酸菜魚或番茄魚，烏鱧魚肉片片鮮嫩細緻，比鯛魚片更好吃呢！我好愛啊！

秘罈酸菜魚除了酸菜和魚肉之外，基本配料還有黑木耳、豬肉片、金針菇、蘿蔔片和寬冬粉，也可以另外加料單點手工丸、腐竹、老油條或雪花牛，讓配料更多更豐富。

初戀番茄魚 大盛(1~2人) $898

不敢吃辣的推薦就選初戀番茄魚，如果是三個人聚餐都想嘗試，小可建議秘罈酸菜魚和初戀番茄魚都可以點中盛，除非有人和我一樣胃口很大～哈



和酸菜魚的重口味不太一樣，番茄魚口味溫順，適合小朋友和長輩用餐點選。

基底以新鮮牛番茄熬製，番茄味濃郁鮮甜，湯頭加上芹菜和洋蔥提味，如同餐名酸酸甜甜，三片新鮮檸檬切片可以浸泡入湯，平衡番茄的甜味，讓湯底韻味酸甜更下飯。

完美蝦滑188元

菜單新推出的加點品項，份量多，口感飽滿新鮮，店員說很多客人都選擇加在酸菜魚更搭喔！但我們加在番茄魚也不錯～

啪啪黃瓜60元

帶點辛香、脆口的黃瓜，滋味甘甜，很適合搭配酸菜魚享用。

母湯娃娃菜 90元

朋友很愛的娃娃菜，有高湯和火腿的提味，味道更有層次。

刁民酸菜魚真的好吃！寫到這邊真的又想來一份酸菜魚搭酥魚皮，真的美味極致，吃過會想念！難怪一直是台中排隊美食推薦名單～

《刁民酸菜魚西門中華店》是台北第三間分店，營業時間到凌晨，下午沒有空班，讓台北多了一間深夜食堂宵夜和下午吃飯聚餐餐廳推薦，但要記得喔～刁民酸菜魚不提供電話訂位，只能現場領號碼牌候位排隊。

刁民酸菜魚西門中華店(台北三號店)

地址：台北市萬華區中華路一段88號 1F＋2F

捷運：西門站

電話：02-23886668

營業時間：11:00 – 03:00（最後收客為 02:00）

刁民酸菜魚 台北分店

刁民酸菜魚 台北信義店(台北一號店)

服務選項: 內用、外帶，無外送

地址：台北市信義區松壽路12號1樓及B1 (ATT 4 FUN)

捷運：台北101/世貿站

營業時間：中午11:00～凌晨03:00（最後收客為02:00）無空班

電話： 02 7736 7666

粉絲團：刁民酸菜魚 台北信義店

官網：刁民酸菜魚

刁民酸菜魚台北信義松仁店(台北二號店)

地址：台北市信義區松仁路101號-B1 (Att valley)

營業時間：11:00至凌晨03:00（最後收客為02:00）

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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