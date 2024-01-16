↑美味家常菜~這麼大盤的五菜一湯~價格落在1500元

白飯吃到飽~還免收服務費~是不是很幸福呢~

↑112年12月23日週六~歡樂四人幫~台中輕旅一日半遊

第1站到埔里遊客中心~開心吃冰~有興趣點我聯結

第2站來到日月潭伊達邵部落~逛老街吃美食囉~

↑其實在埔里遊客中心時~還想繼續往山裡面走

但下起雨了~只好回到較巿區的日月潭伊達邵部落~

↑還好雨沒有下很大~也沒有下很久~很快就停了

但空曠地方~顯的更冷~非常有冬天的fu~

↑逛伊達邵部落老街遊客蠻多~非常有過年節的氛圍~

↑到日月潭停車時也12點多~找午餐~菁說

她看效廉出發吧~介紹蒸開心吃了會讓人開心的餐點

嗯~光看店名~的確令人愉悅~

↑再看看菜單~果然不會令人失望的菜色及價位

只是菜單上的菜無法更換~若想其它菜品~請單點喔~

↑立馬決定店家配好的5菜1湯~價位1500元

因為菜單上的菜色~真的都是家常菜

也沒有不能吃或不愛的食材~超讚的~

↑白飯吃到飽~餐具~醬料都請自便~這裡也沒有收服務費~

↑白飯~Q彈軟糯~會讓人想再來一碗的那種~

↑瞧~週六的店家餐廳內~客人很多~大家都吃的很開心

因為店員的服務也是笑咪咪的~不會臭臉很讚~

↑偷拍~被可愛的菁發現~

↑歡樂四人幫~吃飯前~合影先~

↑很快的上菜囉~第一道

蒽爆山豬肉~這道很棒的配飯菜~山豬肉口感很好

不油不柴~重點還不鹹~炒的微微辣~下飯~

↑第二道~高山高麗菜~高山的菜就是清甜新鮮

清炒就很美味~店家還加了香菇~紅蘿蔔~顏色搭的極美~

↑第三道~清蒸鱸魚~很大一尾~沒有土味

蒸的不會太老~肉質鮮嫩~我們都吃光光喔~

↑第四道~炒美人腿~當然用的是當地的筊白筍

當季的食材~最新鮮~極嫩~這麼大一盤

老板真的不怕妳吃~就怕妳吃不飽的fu~

↑第五道~肉醬豆腐~又是一道超級下飯的菜餚~但太晚出餐

我們都吃半飽~最後還剩了一些~有點可惜呢~

↑第六道~香菇构杞鷄湯~還放了少許的金針菇~料多味美

湯頭很鮮~天涼喝熱湯~暖胃~舒服~

↑歡樂四人幫~112年最後的外地旅遊~在埔里日月潭

伊達邵部落老街~蒸開心家常菜開心合影~

↑吃飽喝足~再來逛逛老街~尋找效廉出發吧

介紹過好吃的攤位~吃飽飽~再來根馬告香腸

一人一口~小品嚐好吃不油膩~

↑效廉出發吧~也介紹過這家~年記做不復賣香菇高麗菜包

原本想買來品嚐~看到排隊人潮~老板心情也沒有很美

所以就作罷~

↑接著看到邵族最在地小吃~杜啦白鰻棍~素食可用

杜啦~是啥意思呢~原來是邵族語~小米糕的意思~

↑ 該攤位~使用竹子當棍子~把小米麻糬纏繞在棍子上

像是一條鰻魚~所以才取名為白鰻棍~看起來很特別

↑ 烤熱後的小米糕外皮微微脆硬~內裡是Q軟的口感

小青選的是煉乳口味~真的是蠻美味的特色小吃~

↑延著日月潭的步道~慢晃走回停車場~天氣很涼

心情很温暖~開心的一日遊~

↑店家資訊

店名~蒸開心家常菜

地址~南投縣魚池鄉日月村文化街105號

電話~0921-353543