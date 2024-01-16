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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 南投伊達邵部落老街蒸開心家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓您吃的很開心~服務員笑咪咪超讚的經營模式~

南投伊達邵部落老街蒸開心家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓您吃的很開心~服務員笑咪咪超讚的經營模式~

2024-01-16 21:59:42 小青姐姐 人氣：102
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：204篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：蒸開心複合式餐飲
phone0921-353543
place南投縣魚池鄉日月村文化街105號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

  ↑美味家常菜~這麼大盤的五菜一湯~價格落在1500元

    白飯吃到飽~還免收服務費~是不是很幸福呢~南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

   南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

  ↑112年12月23日週六~歡樂四人幫~台中輕旅一日半遊

    第1站到埔里遊客中心~開心吃冰~有興趣點我聯結 

    第2站來到日月潭伊達邵部落~逛老街吃美食囉~南投伊達邵部落老街蒸開心家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓您吃的

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  ↑其實在埔里遊客中心時~還想繼續往山裡面走

    但下起雨了~只好回到較巿區的日月潭伊達邵部落~南投伊達邵部落老街蒸開心家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓您吃的

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  ↑還好雨沒有下很大~也沒有下很久~很快就停了

    但空曠地方~顯的更冷~非常有冬天的fu~南投伊達邵部落老街蒸開心家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓您吃的

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  ↑逛伊達邵部落老街遊客蠻多~非常有過年節的氛圍~南投伊達邵部落老街蒸開心家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓您吃的   

   南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓 

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  ↑到日月潭停車時也12點多~找午餐~菁說

    她看效廉出發吧~介紹蒸開心吃了會讓人開心的餐點

    嗯~光看店名~的確令人愉悅~南投伊達邵部落老街蒸開心家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓您吃的

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  ↑再看看菜單~果然不會令人失望的菜色及價位

    只是菜單上的菜無法更換~若想其它菜品~請單點喔~南投伊達邵部落老街蒸開心家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓您吃的

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  ↑立馬決定店家配好的5菜1湯~價位1500元

    因為菜單上的菜色~真的都是家常菜 

    也沒有不能吃或不愛的食材~超讚的~南投伊達邵部落老街蒸開心家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓您吃的

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  ↑白飯吃到飽~餐具~醬料都請自便~這裡也沒有收服務費~南投伊達邵部落老街蒸開心家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓您吃的

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  ↑白飯~Q彈軟糯~會讓人想再來一碗的那種~南投伊達邵部落老街蒸開心家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓您吃的

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  ↑瞧~週六的店家餐廳內~客人很多~大家都吃的很開心

    因為店員的服務也是笑咪咪的~不會臭臉很讚~南投伊達邵部落老街蒸開心家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓您吃的

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  ↑偷拍~被可愛的菁發現~南投伊達邵部落老街蒸開心家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓您吃的

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  ↑歡樂四人幫~吃飯前~合影先~南投伊達邵部落老街蒸開心家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓您吃的

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  ↑很快的上菜囉~第一道

    蒽爆山豬肉~這道很棒的配飯菜~山豬肉口感很好

    不油不柴~重點還不鹹~炒的微微辣~下飯~南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

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  ↑第二道~高山高麗菜~高山的菜就是清甜新鮮

    清炒就很美味~店家還加了香菇~紅蘿蔔~顏色搭的極美~南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

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  ↑第三道~清蒸鱸魚~很大一尾~沒有土味

    蒸的不會太老~肉質鮮嫩~我們都吃光光喔~南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

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  ↑第四道~炒美人腿~當然用的是當地的筊白筍

    當季的食材~最新鮮~極嫩~這麼大一盤

    老板真的不怕妳吃~就怕妳吃不飽的fu~南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

   南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

  ↑第五道~肉醬豆腐~又是一道超級下飯的菜餚~但太晚出餐

    我們都吃半飽~最後還剩了一些~有點可惜呢~南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

   南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

  ↑第六道~香菇构杞鷄湯~還放了少許的金針菇~料多味美

    湯頭很鮮~天涼喝熱湯~暖胃~舒服~南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓  

   南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓 

  ↑歡樂四人幫~112年最後的外地旅遊~在埔里日月潭

    伊達邵部落老街~蒸開心家常菜開心合影~南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓   

   南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

  ↑吃飽喝足~再來逛逛老街~尋找效廉出發吧

    介紹過好吃的攤位~吃飽飽~再來根馬告香腸

    一人一口~小品嚐好吃不油膩~南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

   南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

  ↑效廉出發吧~也介紹過這家~年記做不復賣香菇高麗菜包

    原本想買來品嚐~看到排隊人潮~老板心情也沒有很美

    所以就作罷~南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

   南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

  ↑接著看到邵族最在地小吃~杜啦白鰻棍~素食可用

     杜啦~是啥意思呢~原來是邵族語~小米糕的意思~南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

   南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

     該攤位~使用竹子當棍子~把小米麻糬纏繞在棍子上

    像是一條鰻魚~所以才取名為白鰻棍~看起來很特別南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

   南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

     烤熱後的小米糕外皮微微脆硬~內裡是Q軟的口感

   小青選的是煉乳口味~真的是蠻美味的特色小吃~南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

   南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

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  ↑延著日月潭的步道~慢晃走回停車場~天氣很涼

    心情很温暖~開心的一日遊~南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

   南投伊達邵部落老街蒸開心~湯包家常菜餐廳~各項菜色很大盤~讓

  ↑店家資訊

    店名~蒸開心家常菜

    地址~南投縣魚池鄉日月村文化街105號

    電話~0921-353543

文章標籤

伊達邵部落老街 伊達邵部落 蒸開心 蒸開心家常菜 蒸開心湯包 很開心
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