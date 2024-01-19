綠角咖啡韓式料理是一間我在散步時，經常路過的咖啡館，隱身社區大樓的一樓，招牌不大，卻因為賣的是韓式料理而顯得吸引人。

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綠角咖啡共二層樓，除了一樓少數座位，地下室還有更寬敞的空間。結合韓料與飲品，供應韓國酒/燒酒..等，搭配道地的料理，步行幾分鐘就能到的地方，很適合揪附近朋友一起來用餐聊天。

初訪在2018年，後來遇上疫情，闆娘也生寶寶去了，幾年後店家再次回歸營業，無論如何都想再來回味。

店裡有大量的書籍供翻閱，打發打發時間。

韓國酒的瓶子挺可愛，不開車的情況下倒能小酌品品酒。

近日再訪，一樓座位稍做調整，拉開了些微的距離，但整體氣氛不變，依舊很美還帶點浪漫。

相較一樓座位，地下室空間更大了，桌間距離也更寬敞。

餐單上的選擇不少，愈多人一起用餐愈能嘗試多樣料理。

晚餐時段想盡量避開咖啡因，點了這杯韓國蜂蜜蘋果茶，不僅吃得到香甜的蘋果顆粒，拌著蜂蜜水也完全沒有甜膩感，喝起來很舒服，小孩也適合的飲品。

招牌雜菜冬粉是屬於單點小食系列，非常適合我這樣的小鳥胃食用，份量剛剛好。

我從小就愛冬粉，但因為冬粉不容易入味，自己做的時候總是丟進湯裡煮。但這道很入味，不會太軟爛，口感蠻好的，加入各式蔬菜後灑上白芝麻，視覺、營養都滿分！

明太子可能遺傳我喜歡吃冬粉這件事，每次總要跟我搶食才開心，還怪我沒讓他點這道。被他嗑掉半盤之後，他自己的餐反而有點吃不下…….🤣

春川辣炒雞是韓國的經典料理之一，有段時間在台灣很流行，辣醬一起拌炒的雞丁與年糕變得更下飯，洋蔥還帶著脆度，泡菜處理的很好，連白米飯也深得我心。

點餐一定要加起司的明太子，看到這麼大量會牽絲的起司，眼睛都亮了起來。味噌大醬炒雞是不辣的料理，食材內容跟春川辣炒雞一樣，但是更適合小孩吃，也有好幾條年糕在裡頭，挺美味~

綠角咖啡的韓式料理頗具水準，價位也合理親民，推薦給喜歡韓料的朋友。

■ INFORMATION ■

1130AM – 1400PM

1730PM – 2100PM

（每週二公休）

（允許帶狗）

(03)316-5159

桃園市桃園區莊敬路一段194號

※ Times 桃園莊敬路一段停車場





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