免飛泰國！「泰銷魂新竹三民店」就能吃到道地火山排骨啦！金錢蝦餅、綠咖哩雞、鳳梨炒飯、泰式奶茶、義式冰淇淋都是必點！新竹泰式料理餐廳首選推薦～

免飛泰國，新竹這間「泰銷魂」就能吃到火山排骨啦！就連泰國留學生都覺得是很道地的家鄉味！「泰銷魂」泰國五大菜系、最夯的夜市美食通通吃得到，包括綠咖哩雞、鳳梨炒飯、街邊烤肉、酸辣生蝦，道道都是泰國廚師研發傳授，原汁原味從泰國帶回台灣！想找新竹道地泰式料理嗎？那麼這間「泰銷魂新竹三民店」絕對是你的首選！就連手標泰式奶茶都跟我在泰國喝到的味道一樣！泰銷魂更還有自創的義式冰淇淋，口味選擇超級多，每種口味都很香濃，真的泰好吃！泰銷魂也有推出年歲末限定的八人套餐，新竹尾牙、春酒餐廳非常適合！這次是去新竹巨城附近的「泰銷魂新竹三民店」用餐，竹北的朋友，可以去新竹高鐵站附近的「泰銷魂竹北嘉政店」。

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「泰銷魂新竹三民店」就位在巨城附近的三民路上，這裡可以說是新竹餐廳的一級戰區了，各種異國美食在這條路上都能吃到，開車族除了三民路上的路邊收費停車格外，也有巨城購物中心停車場、東大路橋停車場可以停放。

「泰銷魂新竹三民店」店內放置不少從泰國帶回來的畫作、飾品，一進門真的讓你彷彿來了一趟泰國！可以看到嘟嘟車、大象、水上市場、竹編吊燈等等泰式元素，加上文青的彩色水磨石地板及門口的庫柏力克熊，整個就非常舒適，跟「泰銷魂竹北嘉政店」相比，真的很不一樣，兩間店各有特色。

另外還有小包廂可以預訂唷！

▼泰銷魂菜單價格

▲泰銷魂菜單價格

那天我們是選擇單點，點自己有興趣的來試試，當然也推薦各位可以點套餐，除了有白飯可以吃到飽之外，飯後還有手工義式冰淇淋可以享用唷！

🔺火山排骨 $680

重頭戲「火山排骨」也不要錯過！每日限量，想吃的朋友一定要事先預訂！當然一上桌一定要先跟它合照一下啊！偽出國的感覺，是不是很可以～

堆成火山狀的排骨後，再淋上酸酸辣辣的綠色醬料，入口帶有爽口的檸檬的香氣，整體味道跟我在喬德夜市吃到的一模一樣，而且點中份，排骨的份量就非常多了，輕輕一撥就骨肉分離，肉質也不乾柴！讓各位免飛泰國，就能在「泰銷魂」吃到正統火山排骨也太幸福了吧！

🔺鳳梨炒飯 $480

「鳳梨炒飯」霸氣用鳳梨當作容器盛裝，金黃色澤的炒飯，裡頭還有鳳梨、腰果、香腸、葡萄乾等等配料，一旁還有去殼蝦子、肉鬆可以搭配享用，認真說，比我在泰國吃到的還好吃！

🔺綠咖哩雞 $280

嗜辣者，一定來份口味道地的「綠咖哩雞」，濃郁的綠咖哩醬充滿泰國辛香料香氣，還加了不少椰奶來增添香甜感，重點是雞腿肉的量給的超多，先煎後燉煮．所以肉質軟嫩又多汁，真的好吃到一口接一口停不下來！

🔺金錢蝦餅 $350

招牌必點還有這道「金錢蝦餅」，現點現捏現炸，工序非常繁瑣，圓扁扁的蝦餅就像硬幣一樣，造型相當討喜，咬下去外皮非常薄脆，厚實又鮮甜的蝦肉真的超過癮，沾點泰式酸甜醬更好吃。

🔺金茄豆腐 $240

如果你不吃辣，那麼我推薦你這道「金茄豆腐」，使用三種新鮮番茄下去烹調，所以番茄香氣非常夠味，整體是酸酸甜甜的滋味，搭配金黃色的炸豆腐，番茄香、芹菜脆、洋蔥甜、豆腐嫩，色香味俱全的一道菜。

🔺銷魂生蝦 $320

泰國生醃現在也很夯，沒想到泰銷魂就能吃到！「銷魂生蝦」中間有顆美美的洋蔥刻花好誘人！淋上酸酸辣辣的泰式醬汁後，一入口除了有蝦肉的脆甜之外，還有檸檬、香菜、薄荷的辛香料香氣，整體清爽又開胃。

🔺蝦醬時蔬 $160

🔺烤物拼盤 $320

「烤物拼盤」一次滿足孜孜串牛肉、嗲嗲串雞肉兩種街邊烤肉串，金黃色澤的雞肉是使用薑黃醃料上色，可搭配特製酸辣醬享用，同時能吃到火烤、花生、椰奶以及薑黃的香氣，味道很有層次，牛肉串口感相當有咬勁，擠上檸檬汁後，莫名會讓你越咬越香。

「蝦醬時蔬」也該來一盤吧！蝦醬調味剛剛好，不會太鹹太重，冬天有高麗菜或空心菜可以選擇。

🔺泰式奶茶 $120

🔺檸檬蘇打蝶豆花 $120

🔺泰式檸檬紅茶 $120

🔺義式冰淇淋 $90/球

飲料部分，推薦一定要點泰銷魂的「泰式奶茶」，正統的手標泰奶味道，就是要有滿滿冰塊，奶香、茶香都很到味，喝一口讓你一秒到泰國！「檸檬蘇打蝶豆花」有美美的漸層，淡淡的檸檬、薄荷香氣，不會太甜，很適合搭配泰式料理。「泰式檸檬紅茶」手標牌的紅茶香氣，加上檸檬滋味，就是泰國版的檸檬紅茶，沒喝過的朋友一定要試試。

義式冰淇淋Gelato部分，自家研發且天然無添加，冰晶非常細緻，滑順絲綢又帶點冰淇淋的綿密口感，吃起來比一般市售清爽許多，而且還特別選用泰國進口椰子殼當作器皿！口味每天都不一樣，依現場販售為主。「銷魂巧克力」根本就像在吃巧克力醬，濃郁到不行！微苦微甜，巧克力控不要錯過！「純綠開心果」的濃郁香甜堅果香氣，真的好吃到一口接一口。「泰式奶茶」上次吃過就念念不忘，就跟店內販售的泰奶一樣味道純正。

來「泰銷魂」用餐，真的不用懷疑這就是泰國味道！販售很多一般泰國料理餐廳吃不到的當地菜色，「泰銷魂」想把舌尖上的泰國帶回台灣，這絕對是新竹必吃泰國料理、正統泰國料理餐廳，讓你一秒到泰國！