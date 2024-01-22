桃園中壢美食「熾焰手串」，位於中原大學商圈的串燒居酒屋，他們的串燒食材不油炸不鹽漬，使用純炭火燒烤，烤得恰到好處！而且有很多創意口味的串燒，尤其是包入蔬果的品項最必吃，個人最愛豬肉溏心蛋、豬肉葡萄、豬肉芋頭、牛肉水蓮等！是我自已回購N次的超級愛店，不藏私推薦給大家啦😍文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「熾焰手串」地點位於中原大學商圈，若開車前來可將車輛停在寶雅旁的收費停車場，或是較遠一點的中原國小地下停車場！若騎乘機車則可以直接停放在店門口喔！

▲店內座位有吧台座位和較多的2人座位，若人數比較多，都可以請店家協助併桌用餐唷！

▲到店用需要掃描桌面上的QR CODE點餐（ 線上點餐請點我 ）

店家的完整菜單MENU，以線上點餐平台公告為主（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲「熾焰手串」的串燒品項非常多，而且有很多特殊的品項口味，是我在外面沒有看過的，喜歡嚐鮮的朋友們肯定不能錯過唷！

▲串燒食材不油炸不鹽漬，使用純炭火燒烤，烤得恰到好處！在燒烤的過程某些食材會加上店家特製的醬料，反覆翻面並吸附醬汁，讓串燒可以夠味又好吃！

▲「熾焰手串」不油炸不鹽漬採每日現包、現點現烤，因為是使用純炭火燒烤，所以比較費時費工，建議要外帶的朋友可以透過線上訂餐，或是先打電話預訂，以免到現場要花比較多時間等候！

【熾焰手串｜超好吃的創新口味串燒】

▲「熾焰手串」是我自已回購N次的超級愛店，先前用外送平台點了N次，愛到不行，這回終於到店用餐了，肯定要點爆阿😍

▲「熾焰手串」的串燒口味很特別，有很多是我在外面串燒店沒看過的口味，愛嚐鮮的朋友肯定不能錯過啦！！！

【豬肉溏心蛋】

▲豬肉溏心蛋外層裹了一層薄薄的豬肉片，裡面是很嫩口的溏心蛋，切開看頗面還會有爆漿的感覺呢！有了濃稠蛋黃的滋潤，讓豬肉吃起來更加嫩滑😋

【滷肉飯】

▲店家現在有賣滷肉飯！如果擔心單吃串燒不夠飽足，也可以追加個滷肉飯來填飽肚子喔！個人很推薦加入剛剛的豬肉溏心蛋搭配，一口溏心蛋配一口滷肉飯，超級Match的啦！！！

【豬肉金針菇】

▲豬肉金針菇串毫無違和感，金針菇的味道沒有被肉掩蓋，搭在一起很合拍，口感也很加分！

【豬肉葡萄】

▲豬肉葡萄的組合未免也太酷了吧！這是店家最熱賣的TOP1招牌，葡萄即便在炭火上烤過，還是保有他脆口的口感！而酸甜的葡萄配上豬肉，搭起來特別解膩呢！

【豬肉芋頭】

▲豬肉芋頭肯定是我的摯愛！每一次透過外送平台點餐都一定會點這一串！他們的芋頭可以吃得到顆粒，口感綿密好吃，非常銷魂啦！芋頭控肯定要點起來👍

【牛肉起司】

▲牛肉起司也很不錯，濃郁的起司包在牛肉裡面，一定要趁熱吃才會吃到起司爆漿的口感喔！

【秋葵】

▲除了肉串以外，也不妨點一些蔬菜來搭配，烤過的秋葵不會太硬！感覺把秋葵包到肉串裡面應該也會蠻好吃的？

▲串燒一盤一盤端上桌，看上去就很吸引人啊！而且外面居酒屋的串燒基本上都是一份兩串，這邊每個口味都可以只點一串，很適合愛嚐鮮的me阿！

【節瓜】

▲這天吃到的節瓜保水度很夠，但美中不足的地方就是稍微偏苦了些😭

【牛肉泡菜】

▲牛肉配上韓式泡菜肯定是絕配的組合啊！酸酸辣辣的泡菜吃起來特別開胃，這重口味的串燒特別適合下酒阿～

【豬肉麻糬】

▲豬肉麻糬串我也很愛，裡面的麻糬很Q彈，搭配肉串是多層次的豐富口感！

【牛肉草莓】

▲這是季節限定的牛肉草莓串！想不到草莓也可以包到肉串裡面，草莓酸酸甜甜的口感，搭配牛肉串還蠻解膩的，不妨趁著草莓季來嚐鮮看看唷！

【牛肉水蓮】

▲牛肉水蓮好吃耶！因為我本身就蠻喜歡水蓮的，這組合不但好吃，吃了身體也不會有太大的負擔感！

【牛肋條】

▲牛肋條烤得恰到好處，吃起來不會太老太柴，口感紮實又有嚼勁，吃得到濃濃的肉香！

【店家特製辣粉】

▲愛吃辣的朋友們，可以加店家的秘製香辣粉提味👍如果吃到喜歡，這個香辣粉還有零售喔，買回家可以搭餐桌上的各種餐點👍

【豆干】

▲烤豆干要烤到好吃也是一門學問阿，他們的烤豆干充分吸收了醬汁，吃起來蠻入味的，而且表皮完全沒有被烤焦，從豆干就可以看出烤功的真功夫啊！

【香菇】

▲烤過的香菇吃起來不會太乾，還保有食材本身的水份，一口咬下很Juicy呢！

【雞腿排】

▲雞腿外皮烤到金黃色，雞腿肉烤得香氣四溢，肉質多汁嫩口，而且老闆還會將雞腿分成四串，吃起來很方便！

▲除了肉串以外，還有蔬菜串和基本款的串燒，喜歡什麼就點什麼，基本上就是道道無雷都好吃啦！

【山藥】

▲山藥的厚度適中～吃起來有脆脆黏黏的口感～

【甜不辣】

▲甜不辣吃得到魚漿的鮮甜味，口感Q彈，搭配店家特製的醬料就是好吃啦！

【米血】

▲他們的米血我也超愛，醬料抹得剛剛好，鹹度適中，米血軟Q不黏牙，肯定是必吃的基本款！

【雞心】

▲內臟控最愛的雞心，口感吃起來帶有彈性，相當有嚼勁！

【雞皮】

▲烤過的雞皮有將油脂逼出來，讓雞皮的口感吃起來酥酥脆脆的！

【洋蔥】

▲洋蔥口感清脆，即便烤過仍保有洋蔥本身的水份和甜度！很值得點！

【熾焰手串｜DRINK】

▲店家除了生啤酒以外，也有販售無酒精的飲品，但私心也希望店家能有零酒精的啤酒，讓不能喝酒的族群也能享受風味（喝酒不開車，開車不喝酒）

▲asahi 生啤酒也是居酒屋裡會出現的基本款，不含雜質口感非常單純，喝起來還蠻爽口的，很適合搭配串燒一起享用（喝酒不開車，開車不喝酒）

▲這款Edelweiss白啤酒是以麥芽及啤酒花為原料，喝得到天然的花草香氣，就是特別醇厚順口，是女生會喜歡的清爽系啤酒唷（喝酒不開車，開車不喝酒）

▲整體來說，這間「熾焰手串」是我自已回購N次的愛店，他們的串燒食材不油炸不鹽漬，使用純炭火燒烤，烤得恰到好處！特別喜歡他們包入蔬果的串燒！這天用餐下來，個人最愛的是豬肉溏心蛋、豬肉葡萄、豬肉芋頭、豬肉麻糬、牛肉水蓮、雞腿排、米血、甜不辣、洋蔥！在此不藏私推薦給大家啦😍

***本文感謝”熾焰手串”邀約,內文為真實感受分享***

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