在大桃園地區擁有數家分店的旅人咖啡館，這回選在 八德區 展店。

我對八德店的前身再熟悉不過，曾經也是餐廳，同時提供室內設計及空間規劃的服務，後期二樓整頓成為畫室，經常對外開設繪畫課程，大約在明太子3-4歲的時候曾帶他數訪，特別喜歡老屋裡的懷舊復古風，不時地從屋裡傳出悠揚的鋼琴聲，聽著很舒服。

去年由旅人接手經營，70年老洋房的外觀不變，在內部陳設上，注入了一股全新的氣息，為了提供更舒適的用餐環境，將老房子修補了一番，也換上代表旅人色調的桌椅。

每一間旅人的評價都相當好，我們甚至在疫情期間經常在力行店下單叫外送，認真說來，好像沒有落下任何一家分店，印象中可是在每一間都曾留下足跡呢！

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老洋房裡的磨石子地依舊被保留著，即便換上全新的桌椅，仍然能感覺那股沉穩內歛的氣息，一走進來，心就靜了。

在隔局上沒有大幅度的改變，印象中的天井與小池子都還在。

早期來用餐，我對眼前這座池子的印象最為深刻，無論待在池子邊，亦或是從高處俯看，總覺得它很迷人，也是70歲老屋裡除了天井之外最有亮點的地方，仔細看還很有「台灣味」呢！

二樓在重新規劃之後，新增多人包廂，這麼一來又讓我將這裡收進家族聚會的口袋名單裡了。

以二樓空間來說，我個人最愛這個用餐的角落，在窗邊被灑落的陽光包圍，感覺真棒。

旅人各分店的菜單內容差異並不大，都是非常有水準的料理。

隔天就開始放寒假了，趁著孩子們的最後一天上課日，跟好姐妹有默契地相約來到旅人，為即將而來的忙碌做好心理準備，接下來的一個月要反覆地接送國中生補習，可沒法像這樣好好吃上一頓飯，放空、聊著天兼發呆呀！

「嗆辣奶油炸雞燉飯」

原本我也屬意這道料理，尚在思考二顆辣椒的辣度時，被好姐妹捷足先登了。聞起來香氣十足，米飯入味，炸雞火候控制的不錯，雞肉也挺鮮嫩，但就是～太辣🤣應該說，我們己經過了吃麻辣鍋中辣的年紀，無法回到年輕時那樣辣不怕，二顆辣椒真的太辣太嗆，不過喜歡吃重辣的朋友一定會愛上它。

「蒜香辣椒時蔬義大利麵」

這道料理的辣度對我來說就是點到為止，夠入味，夠好吃。略帶彈性又吸飽了醬汁的麵條，讓人一口接一口停不下來，多樣時蔬兼具營養，微微的辣很舒服也很開胃。

「冰滴咖啡」

並非頭一次品嚐旅人的冰滴咖啡，無論是咖啡豆的選擇，還是冰滴過程，甚至是整體的質感，這款冰滴咖啡都讓人覺得頗有品味。若不喜歡苦澀感，卻又是咖啡控，不妨試試旅人的冰滴咖啡。

「火山可可戚風」

蛋糕體軟綿軟綿的，口感不錯，可可奶油帶出了它的風味，在嘴裡瞬間化開，是一種幸福的滋味。

「冰淇淋布朗尼」

熱呼呼的布朗尼本身非常濃郁，香草口味的冰淇淋有畫龍點晴的效果，二者搭在一起很合拍，冰的跟熱的同時刺激了嘴裡的味蕾，多嚐幾口也不覺得有負擔。

甜點櫃裡還有許多選項，應該都能滿足甜點控。

想放鬆的時候，把時間交給旅人，放慢步調品嚐料理與空間，滿足了精神與心靈，為自己規劃下一趟幸福旅程。

■ INFORMATION ■

1100AM – 2100PM

(03)365-8166

桃園市八德區長興路46號

※ 近興仁夜市，計次收費停車場





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