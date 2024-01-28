桃園八德美食「日式石頭燒肉-八德尊榮旗艦館」，主打燒肉及鍋物吃到飽，還有生魚片、握壽司、炸物等高品質食材，自助吧則有蔬菜、飲料、冰品任你取！推薦直上1099元吃到飽，還有蔥鹽牛舌、伊比利豬及泰國蝦任你吃到飽！附設特約停車場方便停車！而且還是間親子友善餐廳~有貼心提供兒童座椅和尿布台唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「日式石頭燒肉-八德尊榮旗艦館」在店家後方設有特約停車場方便停車，但因為店門口有工程進行，所以需要繞一圈到後方才能把車停車（平假日每小時30元，平日上限80元，假日累計無上限）。

▲需要特別留意的是要停在＂日月亭八德金和場＂才能享有消費折抵150分鐘停車費的優惠唷！（看到旁邊的寶雅右轉，然後接著再右轉，看到星巴克再右轉，總之停車場位在店家正後方就是了）！

▲如果是騎乘機車就更方便了，在面對店家的右手邊，就有機車停車格可以停車！

▲「日式石頭燒肉-八德尊榮旗艦館」於2023年12月整修後重新開幕，內部的裝潢變得更美更舒適了！座位數很多，桌距也拉得很開，加上挑高的設計，讓人用餐起來沒有壓迫感！

▲店家的排煙設施做的很不錯，踏入店內都不會聞到油煙味，而且用完餐後頭髮也沒有什麼殘留的煙味，這部分真的很值得讚賞啦！

▲他們的座位數很多，大多都是四人位置，而且在桌與桌之間設有隔板，用餐起來較有隱私！

▲座位旁邊設有服務鈴，若有需要都可以直接按鈴請服務人員到桌邊協助唷！

▲店家居然有這麼棒的育嬰尿布台~而且一旁還放有尿布和濕紙巾耶！尿布看似是提供M號的，但建議爸媽還是自備寶寶平常習慣的尿布啦👌

▲他們的洗手間真的很值得讚許，女廁大約有六間，男廁也是很寬敞，而且還有提供無障礙廁所呢！

【日式石頭燒肉｜完整菜單MENU】

▲用餐須知：需要加收10%服務費、勿浪費食物、用餐時間限制2小時（點餐時間為1.5小時）

▲這是店家的價目表：超值饗宴成人749元、兒童359元，奢華美味成人899元、兒童439元，極致嚴選成人1099元、兒童539元！幼兒100元！嬰幼兒免收費！

▲749元吃到飽的內容（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲1099元的極致嚴選包含了749元及899元的吃到飽內容～還多了蔥鹽牛舌、伊比利豬、泰國蝦這三款高級石材吃到飽！！！

▲火鍋的湯底有八種，只能選單一口味，無提供鴛鴦鍋！個人推薦可以選最清淡的海鮮鍋，在吃燒肉時有個可以煮菜喝湯的鍋底搭配很不錯！

▲入店以後需要掃描QR CODE點餐，店家會告知點餐截止的時間及用餐截止的時間！使用手機點餐，一次最多可以選24個品項！等出完餐以後就可以繼續加點！

【日式石頭燒肉｜餐點自助吧】

▲自助吧的走道很寬敞，若遇客人比較多的時候，走道也不至於太擁擠！動線規畫的還不錯！

▲野菜、沙拉、水果區！想吃的蔬菜都可以來這邊自取，無論是生菜包肉，或是想要放入火鍋煮的食材，通通到這裡拿！

▲蔬菜想吃多少就夾多少，檯面上空了以後，很快就會補好補滿！但如果剛好遇到店家比較忙碌的時候，看到檯面上有東西空了，也可以提醒他們補上喔！

▲生菜沙拉、水果和開胃小菜也是自取！沙拉的醬料有千島醬、胡麻醬、凱薩醬和和風醬！

▲如果食量比較大的朋友，這邊也有咖哩飯任你吃，但因為我們想要專攻肉和海鮮，就沒特別拿咖哩飯來佔肚子的空間了！

▲主食類有鍋燒意麵、科學麵、王子麵、冬粉！都可以煮到火鍋裡面當主食！

▲火鍋的湯底放在自助區，客人都可以自行取用加湯！

▲醬料區有蔥花、辣椒、沙茶、芥末、醬油、主持特製醬料、洋蔥、石頭獨門沾醬等，可自行搭配使用！

▲有哈密瓜牛奶霜淇淋、北海道牛奶霜淇淋、HERSHEY’S巧克力冰沙！

▲可口可樂系列飲品、原翠綠茶及烏龍茶、美麗果柳橙汁及蘋果汁、纖採蔬果汁、多酚無糖紫茶、卡曼橘果汁。

▲荔枝多多、烏梅汁、金選奶茶、蜜桃茶～

▲熱茶及熱咖啡等～

▲冰淇淋有哈根達斯和泰國明果的～

▲最讚的是他們有這種脆皮的甜筒！

【日式石頭燒肉｜超讚的火烤兩吃吃到飽】

▲這滿滿一桌的食材真的讚爆了啦！如果預算充足的話，推薦直上1099元吃到飽，光是點蔥鹽牛舌、伊比利豬及泰國蝦，就吃夠本了啦！！！

【蘆筍蝦手卷&蟹味手卷】

▲剛端上桌的手卷一定要馬上消滅，才可以吃到海苔保有脆度的口感！

【鮭魚生魚片】

▲他們的鮭魚生魚片超新鮮！這根本就是日本料理店單點的等級啊！油花肥美又好吃！我之後又再追加了兩份！

【握壽司】

▲握壽司點了鮮蝦壽司、起司炸蝦壽司、炙燒鰻魚握壽司等～是說他們的握壽司很有水準耶！好吃！

【海鮮鍋】

▲海鮮鍋是店內最清爽湯底的鍋物～如果跟我們一樣喜歡喝湯～建議就可以選海鮮鍋來搭配！

▲自助區都有蔬菜可以夾取！烤肉再配一些蔬菜～比較營養均衡！

▲火鍋的豬肉盤是雙拼的～有梅花豬和豬培根～

▲火鍋的牛肉盤也是雙拼～有牛五花跟板腱牛～

【伊比利豬】

▲伊比利豬是要點到1099元價位才吃得到的品項～他可是有著豬肉界勞斯萊斯之稱呢！肉質超讚👍

▲吃爆生菜包肉是一定要的！將伊比利豬、韓式泡菜、醃漬蘿蔔、小黃瓜和洋蔥通通包進去！比較可惜的是店家沒有蒜片和生辣椒～不然肯定更完美了啊！

【蔥鹽牛舌】

▲蔥鹽牛舌也是要點到1099元價位才會吃到的品項～畢竟這在外面的燒肉店～光是點這一盤就不便宜了啊！

▲蔥鹽牛舌不需要烤太久，只要烤到表面變色就可以吃了，牛舌的厚度很足，但是蔥鹽醬的味道稍微偏鹹了些，如果能再優化一下，我會更喜歡啦😋

【牛肉拼盤】

▲這份牛肉拼盤有霜降雪花牛、美國PRIME牛排、美國單骨牛小排～

▲美國PRIME牛排很大塊，建議要用剪刀剪開，會比較方便吃！

▲美國單骨牛小排和霜降雪花牛都好吃！因為他們的肉質很好，無論單吃或是沾醬都很讚！

【豬肉拼盤】

▲這盤豬肉拼盤超強～裡面的老饕豬肋眼、極上松阪豬、戰斧豬排都很出色！

▲帶骨的戰斧豬排味道很香很棒～口感紮實中又帶有嚼勁！

▲老饕豬肋眼超好吃的耶～肉香濃郁～完全不輸給牛肉的表現～超強！！！

▲松阪豬搭泡菜超讚！松阪豬的口感爽脆～搭配韓式泡菜很開胃解膩！

【滷大腸】

▲滷大腸會將油脂都逼出來，讓大腸的口感微微焦脆！比較可惜是這裡沒有酒～不然這實在很下酒阿😭

【海鮮拼盤】

▲這盤海鮮盤擺的超美！裡面有扇貝、深海大鮮貝、一口花枝、小卷、香魚、鮮蝦～

▲泰國蝦和天使紅蝦！個人推薦值上1099元價位的泰國蝦～因為泰國蝦在外面吃不便宜啊！

▲生蠔是點到899元價位就會有的品項！生蠔的食材很新鮮～還可以擠上一點金桔解膩！

▲酒蒸蛤蜊可以直接放在烤網上面，這湯頭很鮮甜，還加了些微薑絲去除腥味！

▲海鮮食材很新鮮，想吃什麼就點！而且不只可以放在烤網上面烤，有些食材也很適合煮火鍋呢！

▲泰國蝦、天使紅蝦、鮮蝦這裡通通都有！但我覺得最好吃的還是肉質彈牙的泰國蝦啦！

▲他們的生蠔也很出色～果然食材只要新鮮就好吃🥰🥰

▲飯後甜點我們點了日式麻糬和乳酪一口酥！個人覺得乳酪一口酥最必吃！我去自助區拿了一杯熱茶，再搭配這個剛烤好的一口酥，這真的是超完美的甜點啦！

▲除了現烤的甜點以外，店家還有冰淇淋和霜淇淋，更為這一餐做了完美ENDING！

整體來說，這間「日式石頭燒肉-八德尊榮旗艦館」在重新裝潢換了新菜單後，無論是環境或餐點都更升級了！推薦薦直上1099元吃到飽，還有蔥鹽牛舌、伊比利豬及泰國蝦任你吃到飽！個人覺得最必點的肯定是鮭魚生魚片、老饕豬肋眼、極上松阪豬、戰斧豬排、霜降雪花牛、伊比利豬、泰國蝦！是間很值得推薦的火烤兩吃吃到飽唷✌️

***本文感謝”日式石頭燒肉-八德尊榮旗艦館”邀約,內文為真實感受分享***

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