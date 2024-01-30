敲了好久的碗，金色三麥終於在桃園展店，地點選在最美圖書館旁，出圖書館大門拐個彎就到了，車子停放在館內地下室，超方便！

己經有了最美圖書館，現在又多了最美金色三麥，雙美的進駐，為藝文商圈增色不少。

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過去幾年曾造訪金色三麥的其它分店，就屬桃園藝文店最美，主題性最鮮明。

藝文店以哈利波特故事背景為藍圖，打造出霍格華茲學院風，華麗的裝潢裡有上萬本原文藏書，還有入夜後便成真的貓頭鷹、獨角獸及狗，天花板上更有會飛的書，簡直是原景重現啊！

我們被安排在舒適的沙發區，拱形的天花板設計非常討喜，形成一副美麗的景色，與二側用餐的客人保持著禮貌性的距離。

整體環境及色彩搭配頗具質感，有點華麗，有點魔法，也閃閃發光。

規劃了數個獨立空間，雖然不是完全的封閉式包廂，但很適合邀請家人及朋友一同聚會，也適合商務用餐。

有些書本在天花板，有些則規距地被擺放在書架上，它們既是裝飾品的一部份，也讓大家在用餐的同時，感受到沉浸書堆裡的優雅與浪漫。

金色三麥的菜單 選擇非常多，照片視覺引發滿滿的食慾，不小心就會出現選擇障礙….建議大家挑選時留意份量，如燉飯、鍋湯都是2-3人份，屬於分享餐的性質，義大利麵就是個人餐，菜單上皆有詳細的說明，人數愈多愈適合共享。

彩虹珊瑚鮮果汁

有新鮮水果的味道，清爽亮眼的澄黃色，視覺味覺雙享受。

辣味義式蔬菜麵

油亮油亮的色澤，搭配口感適中、吸飽醬汁的麵條，喜歡吃辣的朋友不能錯過。

奶油雙菇雞肉麵

以濃郁的白醬拌炒嫩雞肉、杏飽菇與彩椒等食材，滑口不膩口，本身自帶一種特殊的香氣，富有層次的口感，平常對奶油白醬沒那麼感興趣的我，嚐了一口之後竟然停不下來。

酥炸高鈣起司條

外層酥脆，內餡Q彈，以天然新鮮的乳酪精製而成，起司控很享受拉絲的美味。

當日用餐幸運的在前100名內，原本能拿到二杯奶油啤酒，可惜一位未成年，而我本人則因為開車而無法品嚐這款在大阪環球影城裡超級熱銷的啤酒🍺，它可是哈利波特3：阿茲卡班的逃犯裡最著名的酒精飲料。今年暑假帶孩子去環球影城，在哈利波特的魔法城堡區便看到商家販售，當時時間太趕而失去體驗的機會，這次在金色三麥依舊無緣…….無論如何，下回用餐時一定不能開車，就走路來吧！

（禁止酒駕 ‼️ 未滿十八歲禁止飲酒）

有時會有歌手駐唱，炒熱氣氛。

最美圖書館 x 最美金色三麥 都在住家附近，日後前往圖書館又多了一個用餐的選擇。

■ INFORMATION ■

週日～週四 1100AM – 2300PM

週五、週六 1100AM – 午夜

(03)316-6218

桃園市桃園區南平路301號

※ 桃園圖書館總館 地下收費停車場









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