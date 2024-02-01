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福又又淡水魚丸 環境介紹▼假日的淡水老街排隊人潮沒停過，尤其福又又淡水魚丸是本來在淡水老街就很有名了，現在的新店面我很喜歡，木作裝潢搭配明亮色系，跟之前舊舊暗暗的老店完全不一樣。 ▼雖然用餐的人很多，但是店家的服務態度我覺得很好，口氣完全不會不耐煩，不管是櫃台的還是送餐的都是，客客氣氣的回應客人的話，完全沒有有名老店的甩態，我覺得這點超加分。 ▼店內座位有窗邊的高腳椅、中間的長桌、2-4人桌，先點餐後等位置，服務人員會帶位。
福又又淡水魚丸 菜單▼有套餐、湯品、主食、小菜、飲料，選擇性滿多的，第一次來不知道怎麼點的就建議直接點套餐。 ▼點餐方式是先到櫃台點餐結帳，拿號碼牌等位置入座，有點飲料的話直接在旁邊的冰箱自取。 ▼餐具都放在消毒箱裡很衛生，旁邊就是醬料區，想要什麼醬料這裡都有，但用完記得拿回來歸還，不要就放在自己桌上。
福又又淡水魚丸 餐點內容
阿給▼阿給是淡水才有的，所以大家來到淡水都會吃一下這個代表淡水的小吃。阿給就是把油豆腐切開，裡面包入冬粉和魚漿，建議再淋上店家的自製辣醬會更夠味。我覺得阿給吃起來豆皮Q彈，內餡料滿多的，加了甜辣醬之後味道很不錯。
包子▼包子是我們每次來福又又淡水魚丸都必點的，應該說我們都把包子當作這裡的主食，然後再點碗湯這樣。包子外皮Q彈又紮實，店內還有提供包子醬可以加，內餡則是有調味過的超好吃，整體搭配口感跟味道都很好。
饅頭▼饅頭是我自己每次都會點的，就算內用沒吃完也會外帶回家或在路上吃。很喜歡他們家的饅頭吃起來有濃郁的牛奶香，紮實Q彈而且大小剛剛好，是我每次來淡水老街都會懷念的味道。
魚丸湯▼來到福又又淡水魚丸當然要點魚丸湯阿，魚漿是用小鯊魚和虱目魚兩款魚漿調和而成的，裡面的內餡則是松阪豬以小鯊魚和虱目魚兩款魚漿調和而成，超級大手筆，難怪吃起來外面Q彈又鮮甜，裡面的內餡很有味道，油脂豐富。
餛飩湯▼除了魚丸湯以外，餛飩湯也是我們一定會點的，基本上我們都是點綜合湯，可以同時吃到魚丸和餛飩。 ▼餛飩內餡也是有味道的，皮薄餡多，鹹度剛剛好。湯的話我自己覺得是屬於清甜型的，但我自己都會再加店家提供的鹹水，讓湯鹹一點，這點也是我很喜歡福又又淡水魚丸的地方，超級貼心。
福又又淡水魚丸 好不好吃▼有機會來淡水老街，滿推薦大家可以來吃吃看福又又淡水魚丸，我個人大推包子、饅頭、魚丸湯、餛飩湯，這幾樣都是我們每次都會點的，其他像麵食跟飯類我是沒有吃過，畢竟淡水老街美食選擇性太多了，不能在這家就用完所有的扣打，所以吃點小東西解解饞就好。
福又又淡水魚丸 營業資訊
地址：新北市淡水區中正路135-3號 電話：(02)2629-6860 營業時間： 週一~週五 09:00-20:30/週六~週日 09:00-21:30 福又又淡水魚丸粉絲團