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新北市淡水區福又又淡水魚丸(附2023菜單)/40年阿給魚丸湯店/文青風格新裝潢/淡水老街美食推薦

2024-02-01 16:20:08 小佳 人氣：102
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窩客好文

小佳

發表篇數：93篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 淡水區

造訪商家：福又又淡水魚丸
phone02-2629-6860
place新北市淡水區中正路135-3號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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福又又淡水魚丸位在淡水老街，是在地營業超過40年的阿給魚丸老店，也是淡水老街美食推薦福又又淡水魚丸是小佳每次去淡水老街一定會吃的魚丸店，老店重新裝潢成文青風格，木質調的店面新穎又有質感，用餐舒適度大大提升。

文章目錄

福又又淡水魚丸 環境介紹

▼假日的淡水老街排隊人潮沒停過，尤其福又又淡水魚丸是本來在淡水老街就很有名了，現在的新店面我很喜歡，木作裝潢搭配明亮色系，跟之前舊舊暗暗的老店完全不一樣。 ▼雖然用餐的人很多，但是店家的服務態度我覺得很好，口氣完全不會不耐煩，不管是櫃台的還是送餐的都是，客客氣氣的回應客人的話，完全沒有有名老店的甩態，我覺得這點超加分。 ▼店內座位有窗邊的高腳椅、中間的長桌、2-4人桌，先點餐後等位置，服務人員會帶位。  

福又又淡水魚丸 菜單

▼有套餐、湯品、主食、小菜、飲料，選擇性滿多的，第一次來不知道怎麼點的就建議直接點套餐。 ▼點餐方式是先到櫃台點餐結帳，拿號碼牌等位置入座，有點飲料的話直接在旁邊的冰箱自取。 ▼餐具都放在消毒箱裡很衛生，旁邊就是醬料區，想要什麼醬料這裡都有，但用完記得拿回來歸還，不要就放在自己桌上。  

福又又淡水魚丸 餐點內容

阿給 

▼阿給是淡水才有的，所以大家來到淡水都會吃一下這個代表淡水的小吃。阿給就是把油豆腐切開，裡面包入冬粉和魚漿，建議再淋上店家的自製辣醬會更夠味。我覺得阿給吃起來豆皮Q彈，內餡料滿多的，加了甜辣醬之後味道很不錯。  

包子 

▼包子是我們每次來福又又淡水魚丸都必點的，應該說我們都把包子當作這裡的主食，然後再點碗湯這樣。包子外皮Q彈又紮實，店內還有提供包子醬可以加，內餡則是有調味過的超好吃，整體搭配口感跟味道都很好。  

饅頭 

▼饅頭是我自己每次都會點的，就算內用沒吃完也會外帶回家或在路上吃。很喜歡他們家的饅頭吃起來有濃郁的牛奶香，紮實Q彈而且大小剛剛好，是我每次來淡水老街都會懷念的味道。  

魚丸湯 

▼來到福又又淡水魚丸當然要點魚丸湯阿，魚漿是用小鯊魚和虱目魚兩款魚漿調和而成的，裡面的內餡則是松阪豬以小鯊魚和虱目魚兩款魚漿調和而成，超級大手筆，難怪吃起來外面Q彈又鮮甜，裡面的內餡很有味道，油脂豐富。  

餛飩湯 

▼除了魚丸湯以外，餛飩湯也是我們一定會點的，基本上我們都是點綜合湯，可以同時吃到魚丸和餛飩。 ▼餛飩內餡也是有味道的，皮薄餡多，鹹度剛剛好。湯的話我自己覺得是屬於清甜型的，但我自己都會再加店家提供的鹹水，讓湯鹹一點，這點也是我很喜歡福又又淡水魚丸的地方，超級貼心。  

福又又淡水魚丸 好不好吃

▼有機會來淡水老街，滿推薦大家可以來吃吃看福又又淡水魚丸，我個人大推包子、饅頭、魚丸湯、餛飩湯，這幾樣都是我們每次都會點的，其他像麵食跟飯類我是沒有吃過，畢竟淡水老街美食選擇性太多了，不能在這家就用完所有的扣打，所以吃點小東西解解饞就好。  

福又又淡水魚丸 營業資訊

地址：新北市淡水區中正路135-3號 電話：(02)2629-6860 營業時間： 週一~週五 09:00-20:30/週六~週日 09:00-21:30 福又又淡水魚丸粉絲團

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